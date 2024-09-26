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В Гамбурге не рады киевскому «Динамо». На матче с «Лацио» полупустой стадион, а местные болельщики протестуют

«Лацио» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Стадион во время матча между киевским «Динамо» и «Лацио»
Стадион во время матча между киевским «Динамо» и «Лацио».
Фото Reuters
У украинского клуба большие проблемы.
Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
0:3
Лацио

Киевское «Динамо» в сезоне-2024/25 проводит свои домашние матчи на общем этапе Лиги Европы на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, но болельщики одноименного клуба этим явно недовольны. Они считают фанатов украинской команды расистами, а также упрекают руководство немецкого коллектива за то, что их «стадион можно арендовать не сложнее, чем квартиру на Airbnb». Даже плакат такой сделали недавно: «Наш стадион не Airbnb, вы — стервятники».

«Динамо» никому не интересно в Гамбурге

Киевляне выбрали стадион в Гамбурге не случайно, ведь в прошлом сезоне Лиги чемпионов на нем выступал «Шахтер». Президент клуба Игорь Суркис решил: если на некоторые игры «горняков» приходило более 40 тысяч болельщиков, то же самое произойдет и на матчах его команды.

Но выяснилось, что «Динамо» бесконечно далеко от подобных показателей. На встрече с «Лацио» (0:3) 25 сентября присутствовало меньше 8 тысяч зрителей. А самое ужасное для киевлян заключается в том, что «Лацио» был самым привлекательным соперником для болельщиков. «Ференцварош», «Виктория» Пльзень и РФШ вряд ли вызовут больший интерес у жителей Гамбурга.

«Вопрос заключается в том, кто будет платить за убытки, ведь на таком интересе к матчам никто не заработает — ни украинцы, ни немцы. Оказалось, что «Динамо» никому не интересно в Гамбурге», — сообщил журналист Bild.

Посещаемость матча между киевским «Динамо» и «Лацио»
Посещаемость матча между киевским «Динамо» и «Лацио».
Фото Reuters

Одни убытки

Уже перед первой «домашней» игрой «Динамо» в Гамбурге произошел инцидент. Фанаты «Лацио» привезли с собой ножи, дубинки и другие опасные предметы, устроив погромы. Местные полицейские были вынуждены работать в дополнительные смены, чтобы прекратить беспорядки. Они арестовали около 50 болельщиков римлян.

Все это приносит убытки и увеличивает стоимость каждого матча в отдельности. Чтобы окупить все расходы, нужно прилично зарабатывать в игровые дни (речь идет не только о билетах, но и продаже еды, атрибутики, сувениров). А с этим у «Динамо» большие проблемы.

Все будут болеть против киевлян

Жители Гамбурга уже открыто говорят о том, что будут желать скорейшего вылета «Динамо» из Лиги Европы, поскольку в случае выхода в плей-офф киевский клуб намерен также проводить матчи на «Фолькспаркштадион». А это принесет еще больше проблем не только городу, но и местной команде.

Интерес к матчам украинцев настолько низкий, что стороны заранее договорились закрыть на стадионе верхний уровень (С) на еврокубковые игры. Сейчас обсуждается, нужно ли оставлять открытым сектор В (средний). Судя по тому, сколько зрителей пришло на матч с «Лацио», придется закрывать максимальное количество секторов. Это поможет хоть немного сократить расходы.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Лацио
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