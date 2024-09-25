Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 25 сентября

В Лиге Европы в первый игровой день общего этапа в среду, 25 сентября, состоится 9 матчей. В прямом эфире трансляцию всех матчей ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Также платформа проводит переклички вечерних игр в формате мультикаста (начало в 22.00 по московскому времени).

За ключевыми событиями игр Лиги Европы можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Расписание матчей Лиги Европы 25 сентября

19.45. «АЗ» — «Эльфсборг»

19.45. «Буде-Глимт» — «Порту»

22.00. «Динамо» Киев — «Лацио»

22.00. «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»

22.00. «Галатасарай» — ПАОК

22.00. «Лудогорец» — «Славия»

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Твенте»

22.00. «Ницца» — «Реал Сосьедад»

22.00. «Андерлехт» — «Ференцварош»