Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 25 сентября
25 сентября пройдут 9 матчей общего этапа Лиги Европы
В Лиге Европы в первый игровой день общего этапа в среду, 25 сентября, состоится 9 матчей. В прямом эфире трансляцию всех матчей ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Также платформа проводит переклички вечерних игр в формате мультикаста (начало в 22.00 по московскому времени).
За ключевыми событиями игр Лиги Европы можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
Расписание матчей Лиги Европы 25 сентября
19.45. «АЗ» — «Эльфсборг»
19.45. «Буде-Глимт» — «Порту»
22.00. «Динамо» Киев — «Лацио»
22.00. «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»
22.00. «Галатасарай» — ПАОК
22.00. «Лудогорец» — «Славия»
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Твенте»
22.00. «Ницца» — «Реал Сосьедад»
22.00. «Андерлехт» — «Ференцварош»
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