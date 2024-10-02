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«МЮ» валится в бездну, но тен Хаг уворачивается от увольнения. Приблизить отставку тренера может «Порту»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Порту» — «Манчестер Юнайтед» 3 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
Галено («Порту»).
Фото Getty Images
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
Руд ван Нистелрой и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
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«Дьяволы» не выиграли в трех встречах подряд.

3 октября «Манчестер Юнайтед» навестит «Порту» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на «Эштадиу до Драгау» и стартует в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Порту» — «Манчестер Юнайтед» 3 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали фаворитами гостей. На выигрыш «дьяволов» можно поставить с коэффициентом 2.47, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.35 (23%), победа «Порту» — за 2.70 (37%).

«Драконы» стартовали в ЛЕ с выездного поражения от «Буде-Глимт» (2:3). Верите, что на своем поле сине-белые не уступят? Опция 1X ждет вас за 1.50.

Успех португальского клуба с форой (0) дали с котировкой 1.99. Ф(0) для «МЮ» предложили за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.82, ТМ 2.5 — в 1.98. Рынок «обе забьют» идет за 1.64, обратный вариант — за 2.16.

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«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 октября 2024 года

Сине-белые открыли общий этап турнира с гостевого поражения от «Буде-Глимт» (2:3). Саму Омородион забил уже на восьмой минуте, но хозяева ушли на перерыв с преимуществом в счете: на 15-й минуте Йенс Хауге ассистировал Касперу Хегу, а на 40-й отличился сам.

В начале второго тайма норвежцы остались в меньшинстве — Исак Дибвик Маатта получил вторую желтую карточку на 51-й минуте. Численным преимуществом «драконы» не воспользовались: Хауге оформил дубль через 11 минут после удаления, Дениз Гюль сократил отставание только на 90-й минуте. «Порту» закончил встречу с преимуществом по xG (3.52-2.18), ударам по воротам (28-11), попаданиям в створ (9-7) и владению мячом (62%-38%), но не спас даже ничью.

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Результат получился если не сенсационным, то как минимум неожиданным, ведь сине-белые победили в шести предыдущих матчах из семи. Команда Витора Бруну Фернандеша начала сезон с триумфа в Суперкубке Португалии над «Спортингом» (4:3) и выиграла в шести турах чемпионата. Единственная осечка случилась на выезде против все тех же лиссабонцев (0:2).

В выходные «драконы» разгромили «Аруку» (4:0) и укрепились на второй строчке таблицы. «Порту» отстает от «Спортинга» на три очка, но опережает «Бенфику» на два балла. Главный бомбардир команды в чемпионате — Галено, бразилец забил пять мячей за семь туров. Лучший ассистент — Франсишку Моура, у португальца три результативных передачи. В топ-5 по гол+пас также входят Саму Омородион (4+0), Иван Хайме (2+2) и Николас Гонсалес (2+2).

Галено («Порту»).
Фото Getty Images

В воскресенье «МЮ» дома сгорел «Тоттенхэму» (0:3) и увеличил безвыигрышную серию до трех матчей. Ранее «дьяволы» разошлись вничью с «Твенте» (1:1) в ЛЕ и «Кристал Пэлас» (0:0) в АПЛ. За шесть туров чемпионата манкунианцы разжились лишь семью очками и осели на 12-й строчке таблицы — это худший старт клуба за 11 лет и повторение антирекорда сезона-2013/14.

«Юнайтед» — один из худших в лиге по результативности: у команды всего пять мячей в шести встречах. Столько же у «Ипсвича» и «Кристал Пэлас», а меньше оформил только «Саутгемптон» — три гола. По разнице забитых и пропущенных (-3) хуже «МЮ» лишь семь клубов — «Вест Хэм» (-4), «Лестер» (-4), «Кристал Пэлас» (-4), «Ипсвич» (-5), «Эвертон» (-8), «Саутгемптон» (-9) и «Вулверхэмптон» (-10).

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images

В конце матча на «Олд Траффорд» болельщики «Тоттенхэма» скандировали кричалку «Тебя уволят к утру!». Нетрудно догадаться, что заряд был посвящен Эрику тен Хагу. Однако сам тренер заявил, что даже не думает об уходе.

«Мы все летом приняли решение остаться вместе — группа совладельцев, руководящая группа. Также мы определили, проведя тщательный анализ, что нашей организации нужно улучшить, как выстроить состав. Все решения принимаются совместно, также все знают, что потребуется определенное время. Мы все в одной лодке: владельцы, менеджеры, тренерский штаб, футболисты», — сказал нидерландец.

The Telegraph блеснул инсайдом, что боссы «МЮ» не планируют немедленную смену тренера. Тен Хаг будет руководить командой как минимум в матчах с «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллой» в АПЛ. Однако ESPN отмечает, что Эрик находится под серьезным давлением: руководство не собирается принимать поспешных решений, но рассчитывает на прогресс в результатах и качестве игры. Если этого не случится, возглавить «дьяволов» может Руд ван Нистелрой, который вошел в штаб тен Хага летом.

Руд ван Нистелрой и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Порту» — «Манчестер Юнайтед»

Хозяева больше года ждут возвращения Ивана Маркано — защитник восстанавливается после разрыва крестов. Фабиу Виейра угодил в лазарет три недели назад с мышечной травмой. У «дьяволов» три потери: Тайрелл Маласиа лечит колено, у Лени Йоро повреждение лодыжки, а Дэниэл Гор испытывает проблемы с плечом.

«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Первое столкновение команд состоялось во втором раунде Кубка обладателей кубков-1977/78. Оба поединка получились результативными: «драконы» крупно победили дома (4:0), уступили на выезде (2:5), но прошли дальше по сумме двух встреч.

Шесть остальных матчей выпали на плей-офф Лиги чемпионов. В четвертьфинале-1996/97 сильнее был «МЮ» (4:0, 0:0), в 1/8 финала сезона-2003/04 — «Порту» (2:1, 1:1). А через пять лет «дьяволы» не пустили сине-белых в полуфинал (2:2, 1:0).

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Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед»

На старте сезона манкунианцы победили на выезде лишь однажды — разгромили осевший в зоне вылета «Саутгемптон» (3:0). И едут на «Эштадиу до Драгау» в компании с трехматчевой безвыигрышной серией. Сине-белые не дадут ей прерваться: «драконы» добились успеха во всех четырех домашних поединках с общим счетом 11:1. Кажется, ничья — это лучшее, на что могут рассчитывать «дьяволы».

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.97.

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2
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6
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7
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8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
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10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
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12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
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