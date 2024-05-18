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Сегодня, 18:00

Кто выйдет в еврокубки в Европе? Все расклады на финальном отрезке сезона

«Тоттенхэм», «Челси» и «Ньюкасл» поборются за две еврокубковые путевки
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Антон Миранчук и Арсен Захарян
Антон Миранчук и Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Веселее всего в Италии и Франции.

АПЛ

В АПЛ перед последним туром одна интрига — как «Тоттенхэм», «Челси» и «Ньюкасл» поделят две еврокубковые путевки? По итогам 37 туров «шпоры» могут отправиться в Лигу Европы, синие — в Лигу конференций, а «сороки» — вообще никуда не отобраться. Но учитывая, что разница между каждым из клубов — три очка, любая осечка в 38-м туре может стоить еврокубков.

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Тот же «Ньюкасл» при победе над «Брентфордом» и поражении «Челси» от «Борнмута» может сравняться с лондонцами по очкам и опередить их по разнице мячей (21:13 в пользу «Юнайтед»), выйдя таким образом в Лигу конференций. А синие в случае своей победы и поражения «Тоттенхэма» заберутся в Лигу Европы, отправив «шпор» в Лигу конференций — тоже по разнице мячей (13:10 в пользу «блюз»).

Всем троим нужно болеть за «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая — если «горожане» победят «МЮ», то место в Лиге Европы, которое дается за победу в этом турнире, мигрирует вниз по турнирной таблице. Тогда в еврокубки попадут и «Тоттенхэм», и «Челси», и «Ньюкасл». А «красным дьяволам» нужно болеть только за себя — для них Кубок стал последним шансом пробиться в евротурнир на следующий сезон.

Топ-8 турнирной таблицы АПЛ

Ла лига

В Испании тоже бьются три команды — между собой спорят «Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал». За два тура до конца чемпионата команда Захаряна заходит в Лигу Европы, но неуверенно — отрыв от «Бетиса» всего в один балл и все еще может поменяться.

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Зелено-белые тоже чувствуют себя неуверенно — хотя на данный момент они выходят в Лигу конференций, имея пятиочковый отрыв от «Вильярреала», «желтая подводная лодка» математически еще может обогнать соперника. Оступаться «Бетису» нельзя.

«Сосьедаду» хватит одной ничьей в ближайших турах, чтобы попасть хотя бы куда-то. Но календарь очень непростой — играть предстоит с тем самым «Бетисом», который нагоняет; а в последнем туре — с «Атлетико». Отстоять Лигу Европы будет непросто.

Топ-8 турнирной таблицы ла лиги

Серия А

Самая интересная развязка — в Италии. Так как серия А получила право выставить на следующий сезон Лиги чемпионов пять команд, да и некоторые обстоятельства сложились удачно, в еврокубках от Италии может оказаться до девяти команд. Причем ясность есть только по четырем командам — гарантированно в ЛЧ отправятся «Интер», «Милан», «Болонья» и «Ювентус». А дальше — гадания.

Идущая пятой «Аталанта» имеет матч в запасе по отношению к конкурентам и отстает от «Ювентуса» и «Болоньи» на четыре очка. Если туринцы и красно-синие оступятся хотя бы раз в оставшихся двух турах, а бергамаски выиграют три встречи, то могут запрыгнуть в топ-3. Это лучший вариант для Миранчука, потому что пока на хвосте еще «Рома» и «Лацио», идущие на расстоянии в три и четыре очка соответственно. Вполне отыгрываемая дистанция за два тура.

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Но есть еще план Б. «Аталанта» участвует в финале Лиги Европы, и если там бергамаски обыграют «Байер», но при этом останутся на пятом месте в серии А, то подарят Италии шестое место в Лиге чемпионов. Так происходит, потому что пятое место в этом сезоне бонусное и переходящее ежегодно, на него не распространяются ограничения об уже квалифицировавшихся командах. Так что «Роме» и «Лацио» нужно болеть за бергамасков в еврокубках и против них — в Италии. Но не сильно.

Если же команда Гасперини заберется в топ-4 и победит в Лиге Европы, то места можно не ждать — оно уйдет в другую страну. Кстати, болеть итальянцам нужно еще и за «Фиорентину», играющую в финале Лиги конференций. Если «фиалки» победят, то пойдут в Лигу Европы, а девятое место в серии А («Наполи» либо «Торино») — в третий по силе еврокубок.

Топ-10 турнирной таблицы серии А

Бундеслига

Германия, как и Италия, тоже получила пять мест в Лиге чемпионов на следующий сезон. Пятерка давно зацементировалась — сыграют «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Боруссия». А вот сейчас спор идет за менее престижные места.

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Перед последним туром на Лигу Европы претендует «Айнтрахт», его на дистанции в три очка преследует «Хоффенхайм», на данный момент идущий в зоне Лиги конференций. А еще на балл от «Хоффенхайма» отстает «Фрайбург», который тоже хочет в еврокубки.

Но при этом еще есть сценарий, когда в Европу отправятся все трое. Для этого в финале Кубка Германии должен победить «Байер» — тогда его лигоевропейская путевка стечет вниз и европутевки получат восемь немецких команд. В таком случае загадкой останется лишь конфигурация тех, кто отправится, — но все станет ясно в 34-м туре.

Топ-8 турнирной таблицы бундеслиги

Лига 1

Во Франции ясна судьба только двух путевок — гарантированно в лиговом (групповом) этапе ЛЧ сыграют «ПСЖ» и «Монако». У «Лилля» и «Бреста» перед последним туром по 58 очков, но первые пока идут напрямую в группу, вторые — в квалификацию. За один матч, само собой, все может поменяться.

«Ницца» гарантированно отправляется в Лигу Европы с пятого места — она никого не сможет догнать, как и ее никто. А за шестую строчку, дающую право играть в Лиге конференций, поборются «Ланс» и «Лион», у них по 50 очков.

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Нельзя забывать и о Кубке Франции, в финале которого сыграют «ПСЖ» и «Лион». Если победят парижане, то в Лигу конференций можно будет отправиться уже с седьмого места. В последнем туре его может занять как «Лион», так и «Марсель» (47 баллов, лучше разница мячей). Ну, либо сам «Лион» пойдет в Лигу Европы и ни с кем не поделится.

Топ-8 турнирной таблицы лиги 1
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бетис
ФК Лион
ФК Реал Сосьедад
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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