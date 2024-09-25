«Динамо» Киев и «Лацио» встретятся в матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» и «Лацио» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Матч состоится в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Лацио» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также на сервисе пройдет перекличка вечерних игр Лиги Европы. Контент платформы доступен при наличии подписки.

Ключевые события и результат матча «Динамо» — «Лацио» можете изучить в матч-центре на нашем сайте.

Соперники встречались между собой 4 раза во всех турнирах: трижды побеждал римский клуб, один матч закончился вничью, разность мячей — 7-3 в пользу «Лацио».