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«Динамо» Киев — «Лацио»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Динамо» Киев и «Лацио» встретятся в матче Лиги Европы
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Киевское «Динамо» и «Лацио» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Матч состоится в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Лацио» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также на сервисе пройдет перекличка вечерних игр Лиги Европы. Контент платформы доступен при наличии подписки.

Ключевые события и результат матча «Динамо» — «Лацио» можете изучить в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
Лацио

Соперники встречались между собой 4 раза во всех турнирах: трижды побеждал римский клуб, один матч закончился вничью, разность мячей — 7-3 в пользу «Лацио».

ФК Динамо (Киев)
ФК Лацио
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