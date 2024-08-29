29 августа пройдет ответная встреча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и минским «Динамо». Первая игра закончилась в пользу бельгийцев (1:0). Матч на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе начнется в 21.00 по московскому времени, главный арбитр — Никола Дабанович из Черногории. В России не будут транслировать игру.

Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность этого исхода — примерно 75%. Выигрыш коллектива Вадима Скрипченко дан за 9.80 (9%) — это наименее возможный итог противостояния. Ничья идет за 5.40 (16%).

Аналитики не сомневаются в проходе «Андерлехта» в групповой этап: коэффициент на это — 1.02. Квалификация «Динамо» предложена с котировкой 12.0.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство бельгийцев:

• 2:0 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.60;

• 3:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок «обе забьют» доступен за 2.20, обратный вариант оценен в 1.62.

Прогноз и ставка на матч «Андерлехт» — «Динамо» Минск

Минчане с трудом преодолели предыдущий раунд квалификации, хотя встречались с гораздо более слабым «Линкольном» из Гибралтара (2:1 по сумме двух игр). «Андерлехт» в первом матче без больших проблем добыл минимальную победу и на домашнем стадионе, вероятно, сможет добиться более крупного успеха. Тем более команда в неплохой форме: провела в этом сезоне пять игр во всех турнирах, в которых победила четыре раза. Бельгийцы достойно выглядят в обороне — пропустили в этой кампании лишь три мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.