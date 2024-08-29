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«Андерлехт» — «Динамо» Минск: бельгийцы не пустят минчан в основной этап Лиги Европы

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Андерлехт» — «Динамо» Минск 29 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо» в первом матче против «Андерлехта».
Фото Соцсети «Динамо» Минск, Соцсети

29 августа пройдет ответная встреча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и минским «Динамо». Первая игра закончилась в пользу бельгийцев (1:0). Матч на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе начнется в 21.00 по московскому времени, главный арбитр — Никола Дабанович из Черногории. В России не будут транслировать игру.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
Динамо Мн

Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность этого исхода — примерно 75%. Выигрыш коллектива Вадима Скрипченко дан за 9.80 (9%) — это наименее возможный итог противостояния. Ничья идет за 5.40 (16%).

Аналитики не сомневаются в проходе «Андерлехта» в групповой этап: коэффициент на это — 1.02. Квалификация «Динамо» предложена с котировкой 12.0.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство бельгийцев:

• 2:0 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.60;

• 3:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок «обе забьют» доступен за 2.20, обратный вариант оценен в 1.62.

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Прогноз и ставка на матч «Андерлехт» — «Динамо» Минск

Минчане с трудом преодолели предыдущий раунд квалификации, хотя встречались с гораздо более слабым «Линкольном» из Гибралтара (2:1 по сумме двух игр). «Андерлехт» в первом матче без больших проблем добыл минимальную победу и на домашнем стадионе, вероятно, сможет добиться более крупного успеха. Тем более команда в неплохой форме: провела в этом сезоне пять игр во всех турнирах, в которых победила четыре раза. Бельгийцы достойно выглядят в обороне — пропустили в этой кампании лишь три мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.

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1
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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