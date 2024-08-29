«Андерлехт» — «Динамо» Минск: бельгийцы не пустят минчан в основной этап Лиги Европы
29 августа пройдет ответная встреча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и минским «Динамо». Первая игра закончилась в пользу бельгийцев (1:0). Матч на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе начнется в 21.00 по московскому времени, главный арбитр — Никола Дабанович из Черногории. В России не будут транслировать игру.
Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность этого исхода — примерно 75%. Выигрыш коллектива Вадима Скрипченко дан за 9.80 (9%) — это наименее возможный итог противостояния. Ничья идет за 5.40 (16%).
Аналитики не сомневаются в проходе «Андерлехта» в групповой этап: коэффициент на это — 1.02. Квалификация «Динамо» предложена с котировкой 12.0.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство бельгийцев:
• 2:0 — за 5.00;
• 1:0 — за 5.60;
• 3:0 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.
Рынок «обе забьют» доступен за 2.20, обратный вариант оценен в 1.62.
Прогноз и ставка на матч «Андерлехт» — «Динамо» Минск
Минчане с трудом преодолели предыдущий раунд квалификации, хотя встречались с гораздо более слабым «Линкольном» из Гибралтара (2:1 по сумме двух игр). «Андерлехт» в первом матче без больших проблем добыл минимальную победу и на домашнем стадионе, вероятно, сможет добиться более крупного успеха. Тем более команда в неплохой форме: провела в этом сезоне пять игр во всех турнирах, в которых победила четыре раза. Бельгийцы достойно выглядят в обороне — пропустили в этой кампании лишь три мяча.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1