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Минское «Динамо» обыграло «Линколн» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определились четыре участника финала квалификации Лиги Европы-2024/25.

В ответных матчах минское «Динамо» проиграло клубу «Линколн» (1:2, первый матч — 2:0), «Рапид» обыграл «Трабзонспор» (2:0, первый матч — 1:0), «Эльфсборг» оказался сильнее команды «Риека» (2:0, первая игра — 1:1), а «Виктория Пльзень» победила «Кривбасс» (1:0, первый матч — 2:1).

В финал квалификации вышли минское «Динамо», которое далее сыграет с «Андерлехтом», «Рапид», «Виктория Пльзень» и «Эльфсборг».

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15 авг, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
2:1
Динамо Мн
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 19:00. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
2:0
Трабзонспор
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
2:0
Риека
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
1:0
Кривбасс

Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Минск)
ФК Кривбасс
ФК Рапид (Вена)
ФК Риека
ФК Трабзонспор
ФК Эльфсборг
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