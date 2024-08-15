Минское «Динамо» обыграло «Линколн» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

Определились четыре участника финала квалификации Лиги Европы-2024/25.

В ответных матчах минское «Динамо» проиграло клубу «Линколн» (1:2, первый матч — 2:0), «Рапид» обыграл «Трабзонспор» (2:0, первый матч — 1:0), «Эльфсборг» оказался сильнее команды «Риека» (2:0, первая игра — 1:1), а «Виктория Пльзень» победила «Кривбасс» (1:0, первый матч — 2:1).

В финал квалификации вышли минское «Динамо», которое далее сыграет с «Андерлехтом», «Рапид», «Виктория Пльзень» и «Эльфсборг».