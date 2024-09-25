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25 сентября, 23:55

ПАОК проиграл «Галатасараю» в Лиге Европы, Чалова и Оздоева заменили во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Чалов (справа) в матче против «Галатасарая».
Фото Reuters

ПАОК на выезде уступил «Галатасараю» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.

Победу хозяевам принесли автогол Абдула Рахмана Баба (48-я минута) и забитый мяч Юнус Акгюна (76-я). Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Мауро Икарди.

Единственный мяч гостей на 67-й минуте забил Иоаннис Константелиас.

Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев вышли в стартовом составе греческого клуба. Форварда заменили на 71-й минуте, а хавбек покинул поле на 77-й.

В следующем туре турецкий клуб на выезде сыграет с латвийским РФШ, а ПАОК на своем поле примет румынский «ФКСБ». Оба матча пройдут 3 октября.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
3:1
ПАОК

В параллельных матчах киевское «Динамо» крупно уступило «Лацио» (0:3), а «Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
0:3
Лацио
Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
1:1
Хоффенхайм

Источник: Таблица Лиги Европы
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК ПАОК
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