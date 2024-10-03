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3 октября, 23:57

«Манчестер Юнайтед» вдесятером ушел от поражения в матче с «Порту» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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Расмус Хейлунн и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Порту» в матче второго тура общего этапа Лиги Европы — 3:3.

Манкунианцы к 20-й минуте вели со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хейлунна. Затем «драконы» отметились трижды, голы забили Пепе и Саму Омородион (дубль). На 90+1-й минута ничью гостям принес Харри Магуайр.

За 10 минут до конца основного времени вторую желтую карточку получил капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.

«МЮ» в следующем матче Лиги Европы сыграет на выезде с «Фенербахче» 24 октября, «Порту» примет «Хоффенхайм».

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
3:3
Манчестер Юнайтед

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту
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