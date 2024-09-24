«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с «Карабахом». В прошлом сезоне «скакуны» едва не затоптали «Байер»

«Шпоры» возвращаются в еврокубки спустя год.

26 сентября «Карабах» навестит «Тоттенхэм» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу «Тоттенхэма» можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — примерно 82%. Ничья доступна за 8.50 (12%), выигрыш «скакунов» — за 17.00 (6%).

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Тотал больше трех мячей оценили в 1.50, ТМ 3 — в 2.55. Рынок «обе забьют» идет за 2.03, обратный вариант — за 1.75.

Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 2:0 или 3:0 в пользу «шпор». На оба результата предложили котировку 7.50.

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«Тоттенхэм» — «Карабах»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 26 сентября 2024 года

В прошлом сезоне «шпоры» впервые за 14 лет остались без еврокубков — закончили розыгрыш АПЛ-2022/23 на восьмой строчке, что стало худшим результатом лондонцев с чемпионата-2008/09. В минувшей кампании «Тоттенхэм» долгое время конкурировал с «Астон Виллой» за путевку в Лигу чемпионов, но в итоге финишировал на пятой позиции и оказался в Лиге Европы. На общем этапе турнира английский клуб примет на своем поле «Карабах», АЗ, «Рому» и «Эльфсборг», а также навестит «Ференцварош», «Галатасарай», «Рейнджерс» и «Хоффенхайм».

Второй сезон Энджа Постекоглу во главе «шпор» начался не так успешно, как первый: если год назад после пяти туров команда шла второй вслед за «Манчестер Сити», то сейчас увязла в середине таблицы — на 10-й строчке. «Тоттенхэм» стартовал с ничьей против вернувшегося в премьер-лигу «Лестера» (1:1), разгромил «Эвертон» (4:0), а затем потерпел два поражения подряд — от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала». На прошлой неделе лондонцы спустя долгое время наконец порадовали фанатов — обыграли «Ковентри» (2:1) в Кубке лиги и «Брентфорд» (3:1) в АПЛ.

В прошлом сезоне «Карабах» сделал золотой дубль — вместе с третьим чемпионским титулом подряд взял еще и Кубок Азербайджана. Клубу из Агдама принадлежит национальный рекорд по количеству побед в обоих турнирах — 11 и восемь соответственно. Новый сезон «скакуны» начали с пяти побед и одного поражения и лидируют в таблице — «Сабах» отстает на один балл, но провел на игру больше.

«Карабах» не пропускает еврокубковую осень 10 лет подряд — с тех пор, как дебютировал на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2014/15. За это время «скакуны» по разу попадали в Лигу чемпионов и Лигу конференций, но чаще всего принимали участие именно во втором по статусу евротурнире — восемь раз. В новом формате нынешней ЛЕ команде Гурбана Гурбанова предстоят выезды к «Тоттенхэму», «Буде-Глимт», «Эльфсборгу» и «Олимпиакосу», а также домашние матчи с «Мальме», «Аяксом», «Лионом» и румынским ФКСБ.

Гурбан Гурбанов («Карабах»). Фото Getty Images

Летом клуб из Агдама пытался прорваться в ЛЧ, но споткнулся на загребском «Динамо» (0:3, 0:2). «Скакуны» ни разу не огорчили хорватскую команду, хотя до встречи с ней действовали результативно — в четырех играх квалификации забили 15 мячей. Сначала «Карабах» уверенно прошел «Линкольн» из Гибралтара (2:0, 5:0), а затем развлекся с «Лудогорцем» (1:2, 7:2).

Минувший розыгрыш Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова тоже провела ярко: заняла второе место в группе с «Байером», «Мольде» и «Хэкеном» и стала настоящим украшением плей-офф. В стыках «скакуны» сенсационно прошли «Брагу» (4:2, 2:3) и в 1/8 финала снова встретились с непобедимыми леверкузенцами.

Чемпионы Азербайджана героически бились с «Байером» и дважды были максимально близки к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию «фармацевтов». Но в обоих матчах палачом сине-белых выступил Патрик Шик: в Баку он сравнял счет на второй компенсированной минуте (2:2), в Леверкузене сделал то же самой на третьей компенсированной, а на седьмой принес немецкому клубу победу (3:2).

Турал Байрамов («Карабах»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Карабах»

В лазарете «шпор» находятся Ришарлисон, Ив Биссума и Уилсон Одорбер. У «скакунов» на больничный угодили сразу двое вратарей — Амин Рамазанов и Шахруддин Магомедалиев.

«Тоттенхэм» — «Карабах»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает два матча — они состоялись осенью 2015 года на групповом этапе Лиги Европы. В сентябре лондонцы победили на «Уайт Харт Лейн» благодаря дублю Сон Хын Мина и мячу Эрика Ламелы. Хотя счет открыли гости — Ричард Алмейда отличился с пенальти. В ноябрьской игре на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку все решил единственный гол Харри Кейна.

Ричард Алмейда и Харри Кейн («Карабах» — «Тоттенхэм»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»

Стиль соперников предполагает атакующий футбол — «шпоры» замыкают пятерку самых результативных клубов на старте АПЛ, «скакуны» делят звание самой забивной команды чемпионата Азербайджана с «Сабахом». В плей-офф минувшего розыгрыша Лиги Европы парни Гурбана Гурбанова запомнились по результативным перестрелкам с «Брагой» и «Байером». Так что поединок в Лондоне точно не будет скучным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.88.

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