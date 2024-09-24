«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с «Карабахом». В прошлом сезоне «скакуны» едва не затоптали «Байер»
26 сентября «Карабах» навестит «Тоттенхэм» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу «Тоттенхэма» можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — примерно 82%. Ничья доступна за 8.50 (12%), выигрыш «скакунов» — за 17.00 (6%).
Верите, что «Карабах» не уступит в Лондоне? Опция X2 ждет вас за 5.40.
Тотал больше трех мячей оценили в 1.50, ТМ 3 — в 2.55. Рынок «обе забьют» идет за 2.03, обратный вариант — за 1.75.
Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 2:0 или 3:0 в пользу «шпор». На оба результата предложили котировку 7.50.
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«Тоттенхэм» — «Карабах»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 26 сентября 2024 года
В прошлом сезоне «шпоры» впервые за 14 лет остались без еврокубков — закончили розыгрыш АПЛ-2022/23 на восьмой строчке, что стало худшим результатом лондонцев с чемпионата-2008/09. В минувшей кампании «Тоттенхэм» долгое время конкурировал с «Астон Виллой» за путевку в Лигу чемпионов, но в итоге финишировал на пятой позиции и оказался в Лиге Европы. На общем этапе турнира английский клуб примет на своем поле «Карабах», АЗ, «Рому» и «Эльфсборг», а также навестит «Ференцварош», «Галатасарай», «Рейнджерс» и «Хоффенхайм».
Второй сезон Энджа Постекоглу во главе «шпор» начался не так успешно, как первый: если год назад после пяти туров команда шла второй вслед за «Манчестер Сити», то сейчас увязла в середине таблицы — на 10-й строчке. «Тоттенхэм» стартовал с ничьей против вернувшегося в премьер-лигу «Лестера» (1:1), разгромил «Эвертон» (4:0), а затем потерпел два поражения подряд — от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала». На прошлой неделе лондонцы спустя долгое время наконец порадовали фанатов — обыграли «Ковентри» (2:1) в Кубке лиги и «Брентфорд» (3:1) в АПЛ.
В прошлом сезоне «Карабах» сделал золотой дубль — вместе с третьим чемпионским титулом подряд взял еще и Кубок Азербайджана. Клубу из Агдама принадлежит национальный рекорд по количеству побед в обоих турнирах — 11 и восемь соответственно. Новый сезон «скакуны» начали с пяти побед и одного поражения и лидируют в таблице — «Сабах» отстает на один балл, но провел на игру больше.
«Карабах» не пропускает еврокубковую осень 10 лет подряд — с тех пор, как дебютировал на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2014/15. За это время «скакуны» по разу попадали в Лигу чемпионов и Лигу конференций, но чаще всего принимали участие именно во втором по статусу евротурнире — восемь раз. В новом формате нынешней ЛЕ команде Гурбана Гурбанова предстоят выезды к «Тоттенхэму», «Буде-Глимт», «Эльфсборгу» и «Олимпиакосу», а также домашние матчи с «Мальме», «Аяксом», «Лионом» и румынским ФКСБ.
Летом клуб из Агдама пытался прорваться в ЛЧ, но споткнулся на загребском «Динамо» (0:3, 0:2). «Скакуны» ни разу не огорчили хорватскую команду, хотя до встречи с ней действовали результативно — в четырех играх квалификации забили 15 мячей. Сначала «Карабах» уверенно прошел «Линкольн» из Гибралтара (2:0, 5:0), а затем развлекся с «Лудогорцем» (1:2, 7:2).
Минувший розыгрыш Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова тоже провела ярко: заняла второе место в группе с «Байером», «Мольде» и «Хэкеном» и стала настоящим украшением плей-офф. В стыках «скакуны» сенсационно прошли «Брагу» (4:2, 2:3) и в 1/8 финала снова встретились с непобедимыми леверкузенцами.
Чемпионы Азербайджана героически бились с «Байером» и дважды были максимально близки к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию «фармацевтов». Но в обоих матчах палачом сине-белых выступил Патрик Шик: в Баку он сравнял счет на второй компенсированной минуте (2:2), в Леверкузене сделал то же самой на третьей компенсированной, а на седьмой принес немецкому клубу победу (3:2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Карабах»
В лазарете «шпор» находятся Ришарлисон, Ив Биссума и Уилсон Одорбер. У «скакунов» на больничный угодили сразу двое вратарей — Амин Рамазанов и Шахруддин Магомедалиев.
«Тоттенхэм» — «Карабах»: статистика личных встреч
История противостояния команд насчитывает два матча — они состоялись осенью 2015 года на групповом этапе Лиги Европы. В сентябре лондонцы победили на «Уайт Харт Лейн» благодаря дублю Сон Хын Мина и мячу Эрика Ламелы. Хотя счет открыли гости — Ричард Алмейда отличился с пенальти. В ноябрьской игре на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку все решил единственный гол Харри Кейна.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»
Стиль соперников предполагает атакующий футбол — «шпоры» замыкают пятерку самых результативных клубов на старте АПЛ, «скакуны» делят звание самой забивной команды чемпионата Азербайджана с «Сабахом». В плей-офф минувшего розыгрыша Лиги Европы парни Гурбана Гурбанова запомнились по результативным перестрелкам с «Брагой» и «Байером». Так что поединок в Лондоне точно не будет скучным.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1