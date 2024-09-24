Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Тоттенхэм» стартует в Лиге Европы матчем с «Карабахом». В прошлом сезоне «скакуны» едва не затоптали «Байер»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сон Хын Мин и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).
Фото Getty Images
Гурбан Гурбанов («Карабах»).
Фото Getty Images
Турал Байрамов («Карабах»).
Фото Getty Images
Ричард Алмейда и Харри Кейн («Карабах» — «Тоттенхэм»).
Фото Getty Images
1/4
«Шпоры» возвращаются в еврокубки спустя год.

26 сентября «Карабах» навестит «Тоттенхэм» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Карабах

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу «Тоттенхэма» можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — примерно 82%. Ничья доступна за 8.50 (12%), выигрыш «скакунов» — за 17.00 (6%).

Верите, что «Карабах» не уступит в Лондоне? Опция X2 ждет вас за 5.40.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.50, ТМ 3 — в 2.55. Рынок «обе забьют» идет за 2.03, обратный вариант — за 1.75.

Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 2:0 или 3:0 в пользу «шпор». На оба результата предложили котировку 7.50.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Тоттенхэм» — «Карабах»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 26 сентября 2024 года

В прошлом сезоне «шпоры» впервые за 14 лет остались без еврокубков — закончили розыгрыш АПЛ-2022/23 на восьмой строчке, что стало худшим результатом лондонцев с чемпионата-2008/09. В минувшей кампании «Тоттенхэм» долгое время конкурировал с «Астон Виллой» за путевку в Лигу чемпионов, но в итоге финишировал на пятой позиции и оказался в Лиге Европы. На общем этапе турнира английский клуб примет на своем поле «Карабах», АЗ, «Рому» и «Эльфсборг», а также навестит «Ференцварош», «Галатасарай», «Рейнджерс» и «Хоффенхайм».

Второй сезон Энджа Постекоглу во главе «шпор» начался не так успешно, как первый: если год назад после пяти туров команда шла второй вслед за «Манчестер Сити», то сейчас увязла в середине таблицы — на 10-й строчке. «Тоттенхэм» стартовал с ничьей против вернувшегося в премьер-лигу «Лестера» (1:1), разгромил «Эвертон» (4:0), а затем потерпел два поражения подряд — от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала». На прошлой неделе лондонцы спустя долгое время наконец порадовали фанатов — обыграли «Ковентри» (2:1) в Кубке лиги и «Брентфорд» (3:1) в АПЛ.

Чиро Иммобиле. Клиент букмекера выиграл 2 000 000 рублей со ставки в 2000. Его экспресс спас пенальти на 93-й минуте

В прошлом сезоне «Карабах» сделал золотой дубль — вместе с третьим чемпионским титулом подряд взял еще и Кубок Азербайджана. Клубу из Агдама принадлежит национальный рекорд по количеству побед в обоих турнирах — 11 и восемь соответственно. Новый сезон «скакуны» начали с пяти побед и одного поражения и лидируют в таблице — «Сабах» отстает на один балл, но провел на игру больше.

«Карабах» не пропускает еврокубковую осень 10 лет подряд — с тех пор, как дебютировал на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2014/15. За это время «скакуны» по разу попадали в Лигу чемпионов и Лигу конференций, но чаще всего принимали участие именно во втором по статусу евротурнире — восемь раз. В новом формате нынешней ЛЕ команде Гурбана Гурбанова предстоят выезды к «Тоттенхэму», «Буде-Глимт», «Эльфсборгу» и «Олимпиакосу», а также домашние матчи с «Мальме», «Аяксом», «Лионом» и румынским ФКСБ.

Гурбан Гурбанов («Карабах»).
Фото Getty Images

Летом клуб из Агдама пытался прорваться в ЛЧ, но споткнулся на загребском «Динамо» (0:3, 0:2). «Скакуны» ни разу не огорчили хорватскую команду, хотя до встречи с ней действовали результативно — в четырех играх квалификации забили 15 мячей. Сначала «Карабах» уверенно прошел «Линкольн» из Гибралтара (2:0, 5:0), а затем развлекся с «Лудогорцем» (1:2, 7:2).

Минувший розыгрыш Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова тоже провела ярко: заняла второе место в группе с «Байером», «Мольде» и «Хэкеном» и стала настоящим украшением плей-офф. В стыках «скакуны» сенсационно прошли «Брагу» (4:2, 2:3) и в 1/8 финала снова встретились с непобедимыми леверкузенцами.

Чемпионы Азербайджана героически бились с «Байером» и дважды были максимально близки к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию «фармацевтов». Но в обоих матчах палачом сине-белых выступил Патрик Шик: в Баку он сравнял счет на второй компенсированной минуте (2:2), в Леверкузене сделал то же самой на третьей компенсированной, а на седьмой принес немецкому клубу победу (3:2).

Турал Байрамов («Карабах»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Карабах»

В лазарете «шпор» находятся Ришарлисон, Ив Биссума и Уилсон Одорбер. У «скакунов» на больничный угодили сразу двое вратарей — Амин Рамазанов и Шахруддин Магомедалиев.

«Тоттенхэм» — «Карабах»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает два матча — они состоялись осенью 2015 года на групповом этапе Лиги Европы. В сентябре лондонцы победили на «Уайт Харт Лейн» благодаря дублю Сон Хын Мина и мячу Эрика Ламелы. Хотя счет открыли гости — Ричард Алмейда отличился с пенальти. В ноябрьской игре на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку все решил единственный гол Харри Кейна.

Ричард Алмейда и Харри Кейн («Карабах» — «Тоттенхэм»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Карабах»

Стиль соперников предполагает атакующий футбол — «шпоры» замыкают пятерку самых результативных клубов на старте АПЛ, «скакуны» делят звание самой забивной команды чемпионата Азербайджана с «Сабахом». В плей-офф минувшего розыгрыша Лиги Европы парни Гурбана Гурбанова запомнились по результативным перестрелкам с «Брагой» и «Байером». Так что поединок в Лондоне точно не будет скучным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.88.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Огонь экс-босса «Валенсии». Рассказал о подкупе русского судьи и разнес «Реал» с «Барсой»
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
СКА подписал Деанджело и первая отставка в КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости