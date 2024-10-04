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Тен Хаг после ничьей с «Порту»: «Не судите нас сейчас, сделайте это в конце сезона»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Порту» (3:3) в матче второго тура общего этапа Лиги Европы.

«МЮ» находится в процессе. Просто подождите. Не судите команду сейчас, сделайте это в конце сезона», — цитирует тренера TNT Sports.

«МЮ» продлил серию без побед во всех турнирах до четырех матчей — 3 ничьих и 1 поражение. Манкунианцы в следующем матче Лиги Европы сыграют на выезде с «Фенербахче» 24 октября.

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту
Эрик тен Хаг
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