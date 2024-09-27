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Моуринью: «Ключевым моментом в матче стал наш первый гол в ворота «Юниона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Юнионом» (2:1) в матче 1-го тура Лиги Европы. Игра проходила на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

«Ключевым моментом в матче стал наш первый гол в ворота «Юниона». В первом тайме соперник играл достаточно хорошо, что вызвало у нас некоторые трудности. Во втором тайме уже мы владели мячом чуть больше», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

Во втором туре, 29 сентября, Фенербахче встретится с Антальяспор, а «Юнион» проведет матч с «Кортрейк» (Бельгия).

Жозе Моуринью. Типичная победа Моуринью, безумный матч во Франкфурте, «Тоттенхэм» вдесятером разгромил «Карабах»
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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