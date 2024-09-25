Киевское «Динамо» сыграет с «Лацио» в матче общего этапа Лиги Европы

«Динамо» Киев встретится с «Лацио» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на нейтральном поле в Гамбурге, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Онлайн-платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста, начало — в 22.00.

Основные события игры «Динамо» Киев — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Динамо» начало евросезон в квалификации Лиги чемпионов: победило «Партизан» и «Рейнджерс», а затем уступило «Зальцбургу». «Лацио», занявший седьмое место в серии А в сезоне-2023/24, попал напрямую в Лигу Европы.