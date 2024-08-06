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«Динамо» обидно вылетело из Лиги чемпионов. В Лиге Европы минчанам будет заметно проще

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Линкольн» 8 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
Соперник белорусского клуба никогда не играл в группе еврокубков.

8 августа минское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с соперником из Гибралтара — «Линкольном». Игра пройдет на стадионе «Вароши» в Венгрии и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — серб Ненад Минакович. В России легально не будут транслировать игру.

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08 авг, 21:45. Динамо (Минск)
Динамо Мн
Линколн

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Линкольн» 8 августа 2024 года

Букмекеры считают белорусский клуб однозначным фаворитом: его победа предложена с котировкой 1.41, что составляет приблизительно 69% вероятности. Выигрыш «Линкольна» можно взять за 6.80 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 5.00 (19%).

Проход минчан в следующий раунд дан за 1.20, этот рынок на гибралтарскую команду доступен за 4.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили исключительно победы «Динамо»:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.06.

Рынок на обмен забитыми мячами идет за 2.02, обратную опцию можно взять за 1.77.

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«Динамо» Минск — «Линкольн»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 8 августа 2024 года

Обе команды начали еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, но вылетели из турнира после второго этапа. Минчане прошли армянский «Пюник» (1:0 по сумме двух игр), но не справились с «Лудогорцем» из «Болгарии» (1:2). Клуб из Гибралтара в серии пенальти переиграл мальтийский «Хамрун Спартанс», после чего был уничтожен чемпионом Азербайджана «Карабахом» (0:7). Оппоненты сохраняют хорошие шансы на групповой этап еврокубков: даже в случае вылета из Лиги Европы они попадут на заключительную отборочную ступень Лиги конференций.

«Динамо» в отличие от «Линкольна» находится посреди сезона, ведь чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень». Коллектив Вадима Скрипченко борется за титул: на данный момент идет вторым с отставанием в одно очко от «Торпедо-БелАЗа», но имеет игру в запасе. Также бело-синие сражаются в Кубке страны: в 1/8 финала их ждет «Неман». Для гибралтарцев футбольный год начался с еврокубковой квалификации, что, возможно, отразится на их состоянии.

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«Попадаем на «Линкольн» в Лиге Европы, — проанализировал соперника Скрипченко. — Имеем представление о сопернике, о его тактической модели. Как соперник играет, в какой стилистике. Более углубленно сейчас будем готовиться в этом недельном цикле. И уже более детально будем доводить ребятам тот план на игру, который мы захотим построить, и он поможет добиться успеха».

«Красные черти» никогда в истории не выступали на групповой стадии еврокубков: их максимум — как раз третий отборочный раунд Лиги Европы, куда они попали во второй раз. При этом в национальном чемпионате «Линкольн» почти не знает равных: становился чемпионом рекордные 27 раз.

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Соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. Рынок «обе забьют» в этой европейской квалификации не зашел ни в одном из матчей «Динамо» и «Линкольна», которые провели по четыре игры. К тому же уровень гибралтарской команды заметно ниже белорусов, которые, вероятно, не допустят остроты у своих ворот: в семи из последних девяти встреч во всех турнирах минчане не пропустили.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
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 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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