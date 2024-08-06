«Динамо» обидно вылетело из Лиги чемпионов. В Лиге Европы минчанам будет заметно проще
8 августа минское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с соперником из Гибралтара — «Линкольном». Игра пройдет на стадионе «Вароши» в Венгрии и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — серб Ненад Минакович. В России легально не будут транслировать игру.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Линкольн» 8 августа 2024 года
Букмекеры считают белорусский клуб однозначным фаворитом: его победа предложена с котировкой 1.41, что составляет приблизительно 69% вероятности. Выигрыш «Линкольна» можно взять за 6.80 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 5.00 (19%).
Проход минчан в следующий раунд дан за 1.20, этот рынок на гибралтарскую команду доступен за 4.50.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили исключительно победы «Динамо»:
• 2:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 5.80;
• 2:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.06.
Рынок на обмен забитыми мячами идет за 2.02, обратную опцию можно взять за 1.77.
«Динамо» Минск — «Линкольн»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 8 августа 2024 года
Обе команды начали еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, но вылетели из турнира после второго этапа. Минчане прошли армянский «Пюник» (1:0 по сумме двух игр), но не справились с «Лудогорцем» из «Болгарии» (1:2). Клуб из Гибралтара в серии пенальти переиграл мальтийский «Хамрун Спартанс», после чего был уничтожен чемпионом Азербайджана «Карабахом» (0:7). Оппоненты сохраняют хорошие шансы на групповой этап еврокубков: даже в случае вылета из Лиги Европы они попадут на заключительную отборочную ступень Лиги конференций.
«Динамо» в отличие от «Линкольна» находится посреди сезона, ведь чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень». Коллектив Вадима Скрипченко борется за титул: на данный момент идет вторым с отставанием в одно очко от «Торпедо-БелАЗа», но имеет игру в запасе. Также бело-синие сражаются в Кубке страны: в 1/8 финала их ждет «Неман». Для гибралтарцев футбольный год начался с еврокубковой квалификации, что, возможно, отразится на их состоянии.
«Попадаем на «Линкольн» в Лиге Европы, — проанализировал соперника Скрипченко. — Имеем представление о сопернике, о его тактической модели. Как соперник играет, в какой стилистике. Более углубленно сейчас будем готовиться в этом недельном цикле. И уже более детально будем доводить ребятам тот план на игру, который мы захотим построить, и он поможет добиться успеха».
«Красные черти» никогда в истории не выступали на групповой стадии еврокубков: их максимум — как раз третий отборочный раунд Лиги Европы, куда они попали во второй раз. При этом в национальном чемпионате «Линкольн» почти не знает равных: становился чемпионом рекордные 27 раз.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Минск — «Линкольн»
Номинальные хозяева остались без правого защитника Романа Бегунова — у него травма. У гостей нет проблем с составом.
«Динамо» Минск — «Линкольн»: статистика личных встреч
Команды встретятся друг с другом впервые.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Линкольн»
Соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. Рынок «обе забьют» в этой европейской квалификации не зашел ни в одном из матчей «Динамо» и «Линкольна», которые провели по четыре игры. К тому же уровень гибралтарской команды заметно ниже белорусов, которые, вероятно, не допустят остроты у своих ворот: в семи из последних девяти встреч во всех турнирах минчане не пропустили.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0