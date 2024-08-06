«Динамо» обидно вылетело из Лиги чемпионов. В Лиге Европы минчанам будет заметно проще

Соперник белорусского клуба никогда не играл в группе еврокубков.

8 августа минское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с соперником из Гибралтара — «Линкольном». Игра пройдет на стадионе «Вароши» в Венгрии и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — серб Ненад Минакович. В России легально не будут транслировать игру.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Линкольн» 8 августа 2024 года

Букмекеры считают белорусский клуб однозначным фаворитом: его победа предложена с котировкой 1.41, что составляет приблизительно 69% вероятности. Выигрыш «Линкольна» можно взять за 6.80 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 5.00 (19%).

Проход минчан в следующий раунд дан за 1.20, этот рынок на гибралтарскую команду доступен за 4.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили исключительно победы «Динамо»:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.06.

Рынок на обмен забитыми мячами идет за 2.02, обратную опцию можно взять за 1.77.

«Динамо» Минск — «Линкольн»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 8 августа 2024 года

Обе команды начали еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, но вылетели из турнира после второго этапа. Минчане прошли армянский «Пюник» (1:0 по сумме двух игр), но не справились с «Лудогорцем» из «Болгарии» (1:2). Клуб из Гибралтара в серии пенальти переиграл мальтийский «Хамрун Спартанс», после чего был уничтожен чемпионом Азербайджана «Карабахом» (0:7). Оппоненты сохраняют хорошие шансы на групповой этап еврокубков: даже в случае вылета из Лиги Европы они попадут на заключительную отборочную ступень Лиги конференций.

«Динамо» в отличие от «Линкольна» находится посреди сезона, ведь чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна-осень». Коллектив Вадима Скрипченко борется за титул: на данный момент идет вторым с отставанием в одно очко от «Торпедо-БелАЗа», но имеет игру в запасе. Также бело-синие сражаются в Кубке страны: в 1/8 финала их ждет «Неман». Для гибралтарцев футбольный год начался с еврокубковой квалификации, что, возможно, отразится на их состоянии.

«Попадаем на «Линкольн» в Лиге Европы, — проанализировал соперника Скрипченко. — Имеем представление о сопернике, о его тактической модели. Как соперник играет, в какой стилистике. Более углубленно сейчас будем готовиться в этом недельном цикле. И уже более детально будем доводить ребятам тот план на игру, который мы захотим построить, и он поможет добиться успеха».

«Красные черти» никогда в истории не выступали на групповой стадии еврокубков: их максимум — как раз третий отборочный раунд Лиги Европы, куда они попали во второй раз. При этом в национальном чемпионате «Линкольн» почти не знает равных: становился чемпионом рекордные 27 раз.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Минск — «Линкольн»

Номинальные хозяева остались без правого защитника Романа Бегунова — у него травма. У гостей нет проблем с составом.

«Динамо» Минск — «Линкольн»: статистика личных встреч

Команды встретятся друг с другом впервые.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Линкольн»

Соперники вряд ли обменяются забитыми мячами. Рынок «обе забьют» в этой европейской квалификации не зашел ни в одном из матчей «Динамо» и «Линкольна», которые провели по четыре игры. К тому же уровень гибралтарской команды заметно ниже белорусов, которые, вероятно, не допустят остроты у своих ворот: в семи из последних девяти встреч во всех турнирах минчане не пропустили.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.77.