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Сегодня, 00:04

ПАОК дома уступил ФКСБ, Чалов и Оздоев сыграли больше часа

Руслан Минаев
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Федор Чалов и Михай Попеску.
Фото AFP

ПАОК дома проиграл ФКСБ в матче второго тура общего этапа Лиги Европы — 0:1.

Гол в первом тайме забил Даниэль Бирлиджа. У гостей в начале второй половины встречи был удален Дариус Олару.

Российские игроки греческого клуба Федор Чалов и Магомед Оздоев результативными действиями не отметились. Игроки вышли в стартовом составе и были заменены в середине второго тайма.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
0:1
Стяуа

«Атлетик» дома победил АЗ со счетом 2:0. У басков голы забили Ойан Санчет и Иньяки Уильямс.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
АЗ

«Бешикташ» дома крупно проиграл «Айнтрахту» — 1:3, «Виктория» Пльзень и «Лудогорец» сыграли вничью — 0:0.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
1:3
Айнтрахт Ф
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
0:0
Лудогорец

ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бешикташ
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Лудогорец
ФК ПАОК
ФК Стяуа
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