Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

В первом туре ЛЕ «Карабах» провалился против «Тоттенхэма». Домашняя игра с «Мальме» — шанс реабилитироваться

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Карабах» — «Мальме» 3 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бадави Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images
Матеуш Кохальски и Аббас Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images
1/2
Чемпионы Швеции тоже стартовали во втором по статусу еврокубке с поражения.

3 октября «Карабах» примет «Мальме» во втором туре общего этапа Лиги Европы. Команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало — в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Мальме» 3 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline оценили победу «Карабаха» котировкой 1.90, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья идет за 3.65 (27%), выигрыш гостей — за 3.75 (27%).

«Мальме» начал общий этап ЛЕ с домашнего поражения от «Рейнджерс» (0:2). Если считаете, что небесно-голубые наберут очки в Баку, вас ждет опция X2 за 1.85.

Эксперты уверены, что команды обменяются голами: это событие доступно за за 1.64. Рынок «обе забьют — нет» дали за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча предложили с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.

Самые ожидаемые результаты встречи по версии специалистов указывают на ничью или победу «скакунов»:

  • 1:1 — за 6.20;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 1:0 — за 7.80.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

«Карабах» — «Мальме»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 3 октября 2024 года

Команда Гурбана Гурбанова начала общий этап турнира с крупного поражения от «Тоттенхэма» в Лондоне (0:3). Притом что с седьмой минуты «шпоры» играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Раду Дрэгушин. Хозяева словно не заметили потерю партнера: Бреннан Джонсон открыл счет на 12-й минуте, а Пап Матар Сарр удвоил преимущество на 52-й. Через шесть минут «скакуны» могли сократить отставание, но Турал Байрамов не забил пенальти — попал в перекладину. Защитник впервые промахнулся с 11-метровой отметки в Лиге Европы — до этого он реализовал шесть ударов из шести. За расточительность гостей наказал Доминик Соланке — довел дело до разгрома на 68-й минуте.

Неудача на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» — единственная для «Карабаха» в сентябре. Клуб из Агдама победил в четырех последних матчах чемпионата Азербайджана и лидирует в таблице: «Араз-Нахчыван» отстает на два очка, «Зиря» — на три.

Матеуш Кохальски и Аббас Гусейнов («Карабах»).
Фото Getty Images

«Мальме» тоже стартовал в ЛЕ с сухого поражения от британской команды — дома сгорел «Рейнджерс» (0:2). Недим Байрами открыл счет уже на первой минуте, Росс Маккосланд установил окончательный результат на 76-й. А ведь до встречи с клубом из Глазго небесно-голубые не знали поражений на протяжении четырех встреч — разгромили «Юргорден» (4:0) и «Хеккен» (4:0), а также разошлись нулевыми ничьими с АИК и ГАИС.

В воскресенье коллектив Хенрика Ридстрема разобрался с «Мьельбю» (2:0) и довел беспроигрышную серию в чемпионате Швеции до восьми поединков. Пять из них завершились победами. «Мальме» уверенно возглавляет таблицу — отрыв от «Юргордена» составляет 10 баллов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Карабах» — «Мальме»

У «скакунов» на больничный угодили сразу двое вратарей — Амин Рамазанов и Шахруддин Магомедалиев. В лазарете небесно-голубых находятся Оскар Левицки, Стефано Веккья-Хольмквист, Антон Тиннерхольм, Никлас Мойсандер и Сеад Хакшабанович.

Граффити &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Канавинский мост, богиня Ника и футболист из будущего. Стрит-арт-художники преобразили стадион «Нижний Новгород»

«Карабах» — «Мальме»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые.

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Мальме»

Чемпионы Азербайджана — явные фавориты поединка. В прошлом сезоне «скакуны» вышли из группы ЛЕ со второго места — уступили только «Байеру» (0:1, 1:5), дважды обыграли шведский «Хеккен» (1:0, 2:1), а с норвежским «Мольде» разошлись вничью (2:2) после домашней победы (1:0). «Мальме» немного превосходит обе скандинавские команды в классе, однако на международной арене не блистал уже давно: после участия на групповом этапе ЛЧ-2021/22 небесно-голубые не попали в еврокубковую осень дважды подряд. А на общем этапе нынешнего турнира стартовали с сухого домашнего поражения от «Рейнджерс» (0:2). Так что клубу из Агдама вполне по силам взять три очка на своем поле. Стиль команды Гурбана Гурбанова предполагает атакующий футбол — поэтому скупиться на голы хозяева точно не будут.

Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 1.5 за 2.31.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
ФК Мальме
Читайте также
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости