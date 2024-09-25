«Буде-Глимт» встретится с «Порту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра, которая пройдет на стадионе «Асприма» в Буде, начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке.

Основные события противостояния «Буде-Глимт» — «Порту» можете изучать в матч-центре нашего сайта.

«Буде-Глимт» начал евросезон в отборе Лиги чемпионов. Норвежцы обыграли РФШ и «Ягеллонию», а затем уступили «Црвене Звезде». «Порту», в сезоне-2023/24 занявший третье место в чемпионате Португалии и выигравший Кубок страны, напрямую попал в общий этап Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».