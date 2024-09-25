Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 18:15

«Буде-Глимт» — «Порту»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» сыграет с «Порту» в общем этапе Лиги Европы УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Буде-Глимт» встретится с «Порту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра, которая пройдет на стадионе «Асприма» в Буде, начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке.

Основные события противостояния «Буде-Глимт» — «Порту» можете изучать в матч-центре нашего сайта.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Порту

«Буде-Глимт» начал евросезон в отборе Лиги чемпионов. Норвежцы обыграли РФШ и «Ягеллонию», а затем уступили «Црвене Звезде». «Порту», в сезоне-2023/24 занявший третье место в чемпионате Португалии и выигравший Кубок страны, напрямую попал в общий этап Лиги Европы.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Порту
Читайте также
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Большинство членов УЕФА выступили за допуск юношеской сборной России
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости