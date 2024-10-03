Бельгийский «Юнион» сыграет с норвежским «Буде-Глимт» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 3 октября. Игра состоится на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Юнион» — «Буде-Глимт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия Лиги Европы стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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