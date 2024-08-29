«Аякс» победил клуб «Ягеллония» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Завершились пять ответных матчей финала квалификации Лиги Европы.

«Аякс» обыграл клуб «Ягеллония» (3:0, первый матч — 4:1), минское «Динамо» уступило «Андерлехту» (0:1, первый матч — 0:1), «Бешикташ» победил «Лугано» (4:1, первая игра — 3:3). В других матчах АПОЭЛ проиграл рижскому клубу РФШ (2:1, пенальти — 2:4, первый матч — 1:2), а «Эльфсборг» прошел «Мольде» (0:1, пенальти — 4:2, первая игра — 1:0).

В основной раунд Лиги Европы вышли «Аякс», «Андерлехт», «Бешикташ», РФШ и «Эльфсборг».