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Сегодня, 22:55

«Аякс» победил клуб «Ягеллония» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Завершились пять ответных матчей финала квалификации Лиги Европы.

«Аякс» обыграл клуб «Ягеллония» (3:0, первый матч — 4:1), минское «Динамо» уступило «Андерлехту» (0:1, первый матч — 0:1), «Бешикташ» победил «Лугано» (4:1, первая игра — 3:3). В других матчах АПОЭЛ проиграл рижскому клубу РФШ (2:1, пенальти — 2:4, первый матч — 1:2), а «Эльфсборг» прошел «Мольде» (0:1, пенальти — 4:2, первая игра — 1:0).

В основной раунд Лиги Европы вышли «Аякс», «Андерлехт», «Бешикташ», РФШ и «Эльфсборг».

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
3:0
Ягеллония
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
1:0
Динамо Мн
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 21:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
5:1
Лугано
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 20:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
2:1
РФШ
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
29 авг, 20:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
0:1
Мольде

Лига Европы УЕФА
ФК Андерлехт
ФК АПОЭЛ
ФК Аякс
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Минск)
ФК Мольде
ФК Эльфсборг
ФК Ягеллония
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