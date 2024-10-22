«Динамо» встречает третий тур Лиги Европы на втором месте с конца таблицы. У киевлян нет ни очков, ни голов

«Волки» тоже начали еврокубковую осень не лучшим образом.

24 октября «Рома» примет киевское «Динамо» в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Риме. Начало в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Динамо» Киев 24 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline оценили победу «Ромы» котировкой 1.56, вероятность такого исхода — примерно 58%. Ничья идет за 4.10 (24%), выигрыш «Динамо» — за 5.40 (18%).

Киевляне начали общий этап ЛЕ с двух поражений — от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2). Если считаете, что бело-синие наберут первые очки, вас ждет опция X2 за 2.33.

Эксперты не уверены, что команды обменяются голами: это событие доступно за 1.82. Рынок «обе забьют — нет» дали за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча предложили с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.

Самые ожидаемые результаты встречи, по версии специалистов, указывают на победу «волков» или ничью:

1:0 и 2:0 — за одинаковые 6.80 ;

1:1 и 2:1 — за 7.00 и 7.40 соответственно.

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«Рома» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги Европы 24 октября 2024 года

«Волки» буксуют даже после смены тренера — под руководством Ивана Юрича выиграли всего в двух матчах из шести. Серб дебютировал с разгрома «Удинезе» (3:0) и одержал волевую победу над «Венецией» (2:1). На этом позитив закончился: в двух следующих турах джаллоросси разошлись вничью с осевшей в зоне вылета «Монцей» (1:1) и потерпели поражение от «Интера» (0:1).

Параллельно «Рома» начала путь в общем этапе Лиги Европы, где набрала лишь одно очко в двух встречах — его принесла домашняя разборка с «Атлетиком» (1:1). Затем «волки» слетали в Швецию, где уступили «Эльфсборгу» (0:1).

Еще до матча с «Монцей» Corriere dello Sport блеснул инсайдом, что у боссов римского клуба возникли вопросы к Юричу. Издание отметило, что в случае неудовлетворительного результата и качества игры в отношении будущего тренера ничего нельзя будет исключать. Тогда джаллоросси потеряли очки с аутсайдером, но серб сохранил работу. Новая осечка может стать решающей с точки зрения последующих шагов со стороны владельцев.

Иван Юрич («Рома»). Фото Getty Images

«Динамо» стартовало в Лиге Европы еще печальнее — киевляне всухую влетели «Лацио» (0:3) с «Хоффенхаймом» (0:2) и встречают третий тур на предпоследней строчке общей таблицы. Ниже находится лишь «Бешикташ», у которого хуже разница мячей (1-7). А без голов помимо бело-синих начал только «Лудогорец».

Зато в чемпионате Украины у команды Александра Шовковского все замечательно — восемь побед, одна ничья и ноль поражений. Динамовцы идут на первом месте, опережая «Александрию» на два очка, «Полесье» — на четыре, а «Шахтер» — на шесть.

Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рома» — «Динамо» Киев

В лазарете «волков» находятся Алексис Салемакерс и Стефан Эль-Шаарави. Бельгиец перенес операцию на лодыжке и выбыл до декабря, итальянец залечивает повреждение берцовой кости и вернется в общую группу в конце октября. У гостей тоже две потери — на больничный угодили Александр Пихаленок и Андрей Ярмоленко.

«Рома» — «Динамо» Киев: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает четыре матча — все состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2004/05 бело-синие выиграли с сухим счетом сначала на Олимпийском стадионе в Риме (3:0), а затем и в Киеве (2:0). Спустя три года жребий свел команды снова — на этот раз «волки» победили как дома (2:0), так и на выезде (4:1).

Исмаэль Бангура и Жуан в матче «Рома» — «Динамо» Киев сезона-2007/08. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Динамо» Киев

В октябре джаллоросси не победили ни разу. Визит киевлян — отличная возможность прервать неудачную серию. В двух предыдущих турах бело-синие не набрали ни одного балла и не забили ни одного мяча. Динамовцы уступили даже «Хоффенхайму», который в бундеслиге обитает неподалеку от зоны вылета. А другому римскому клубу влетели с разгромным счетом. Изголодавшиеся по успехам «волки» тоже не станут скупиться на голы.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» и ТБ 1.5 за 1.88.

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