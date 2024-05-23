Что нужно знать об игроке, который принес «Аталанте» историческую победу.

«Аталанта» разгромила, возможно, лучшую команду этого сезона в финале Лиги Европы, не оставив ей никаких шансов. Сказка о непобедимом «Байере» закончилась — команда Хаби Алонсо проиграла впервые за 52 матча. Надежда на второй в истории клуба европейский титул рухнула, а вместе с ней и мечты о требле.

Главная звезда противостояния в Дублине — нигериец Адемола Лукман, забивший три гола. Для него эта игра получилась исторической: нападающий бергамасков стал не только первым автором хет-трика в турнире за последние 49 лет, но и первым африканцем, отличившимся трижды в финале еврокубка.

«Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающее выступление команды. Мы сделали это! Нам нужно праздновать, сегодня вечером мы вошли в историю», — сказал 26-летний игрок после победы в Лиге Европы.

В юношеском возрасте Лукман считался одним из главных талантов планеты, но у него никак не получалось проявить себя. Поскитавшись по арендам и пережив давление со стороны британских СМИ, он все-таки раскрыл свой потенциал. Последние два сезона под руководством Джан Пьеро Гасперини — лучшие в его карьере.

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Воспитанник легендарного советского защитника

Лукман родился и вырос в Англии. Начал заниматься футболом в академии «Ватерлоо», а затем перебрался в «Чарльтон», где и дебютировал на профессиональном уровне.

В лондонском клубе Адемола тренировался под руководством экс-игрока сборной СССР и киевского «Динамо» Сергея Балтачи. В «Чарльтоне» он воспитал таких футболистов, как Эзри Конса и Джо Гомес. Лукман стал самым дорогим воспитанником — за него «Эддикс» получили 12 млн евро от «Эвертона» в 2017-м. В том же году форвард вместе со сборной Англии выиграл чемпионат мира U -20.

Несмотря на успехи с национальной командой, через несколько лет Лукман сменил спортивное гражданство на нигерийское. А в 2023-м стал вице-чемпионом Кубка африканских наций, обойдя главную звезду сборной Виктора Осимхена по результативным действиям.

Паненка, которая чуть не испортила карьеру

Но на клубном уровне Адемоле долго не удавалось проявить себя по-настоящему. Единственное, чем он запомнился в Англии, — катастрофический промах c пенальти на 98-й минуте в матче против «Вест Хэма». Казалось, неудачное исполнение удара в стиле Паненки окончательно поставит крест на его успешной карьере. На следующий день британские спортивные СМИ нещадно критиковали игрока.

«После удара я даже не мог описать опустошение. Я могу только попытаться искупить ту ошибку», — говорил Лукман.

Вечные скитания по арендам — еще один маркер того, что что-то идет не так. Не помог даже переезд в Лейпциг. К 25 годам Лукман совсем потерялся, превратившись в типичного вингера британских середняков. Сказывалась и острая нехватка стабильности. Ведь он сменил несколько клубов, работал под руководством разных тренеров. Тактическое непостоянство тормозило прогресс. Все изменилось после приглашения Гасперини в 2022-м.

Переезд в Италию — поворотная точка в карьере

В Бергамо поверили в нигерийца, выкупив его безо всяких аренд. Адемоле больше не нужно было постоянно думать о будущем. Как говорится, просто выходи на поле и доказывай. Доказывай одному из самых безжалостных тренеров в современном футболе.

Чтобы завоевать доверие 66-летнего итальянца, Лукману пришлось полностью перестроить свой режим. Жесткая диета, многочасовое восстановление после тренировок, сон как минимум 8 часов. Иначе нагрузки Гасперини не выдержать.

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В Бергамо нападающий со временем стал ключевым игроком в атаке и уже дважды перешагнул двузначную планку по результативности за сезон. Сейчас у Адемолы 15+8 в 43 встречах.

Триумф в Лиге Европы — пока что главное достижение форварда в карьере. Нет сомнений, что под руководством Гасперини он продолжит прогрессировать.