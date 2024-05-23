Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:30

Воспитанник советского тренера закончил сказку «Байера». Лукман — главный герой финала Лиги Европы

Хет-трик Лукмана помог «Аталанте» разгромить «Байер» в финале Лиги Европы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Аталанты» Адемола Лукман
Адемола Лукман.
Фото Reuters
Что нужно знать об игроке, который принес «Аталанте» историческую победу.
Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
3:0
Байер

«Аталанта» разгромила, возможно, лучшую команду этого сезона в финале Лиги Европы, не оставив ей никаких шансов. Сказка о непобедимом «Байере» закончилась — команда Хаби Алонсо проиграла впервые за 52 матча. Надежда на второй в истории клуба европейский титул рухнула, а вместе с ней и мечты о требле.

Главная звезда противостояния в Дублине — нигериец Адемола Лукман, забивший три гола. Для него эта игра получилась исторической: нападающий бергамасков стал не только первым автором хет-трика в турнире за последние 49 лет, но и первым африканцем, отличившимся трижды в финале еврокубка.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. «Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей

«Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающее выступление команды. Мы сделали это! Нам нужно праздновать, сегодня вечером мы вошли в историю», — сказал 26-летний игрок после победы в Лиге Европы.

В юношеском возрасте Лукман считался одним из главных талантов планеты, но у него никак не получалось проявить себя. Поскитавшись по арендам и пережив давление со стороны британских СМИ, он все-таки раскрыл свой потенциал. Последние два сезона под руководством Джан Пьеро Гасперини — лучшие в его карьере.

Футболист «Аталанты» Адемола Лукман
Фото Reuters

Воспитанник легендарного советского защитника

Лукман родился и вырос в Англии. Начал заниматься футболом в академии «Ватерлоо», а затем перебрался в «Чарльтон», где и дебютировал на профессиональном уровне.

В лондонском клубе Адемола тренировался под руководством экс-игрока сборной СССР и киевского «Динамо» Сергея Балтачи. В «Чарльтоне» он воспитал таких футболистов, как Эзри Конса и Джо Гомес. Лукман стал самым дорогим воспитанником — за него «Эддикс» получили 12 млн евро от «Эвертона» в 2017-м. В том же году форвард вместе со сборной Англии выиграл чемпионат мира U-20.

Несмотря на успехи с национальной командой, через несколько лет Лукман сменил спортивное гражданство на нигерийское. А в 2023-м стал вице-чемпионом Кубка африканских наций, обойдя главную звезду сборной Виктора Осимхена по результативным действиям.

22&nbsp;мая. Главный тренер &laquo;Аталанты&raquo; Джан Пьеро Гасперини с&nbsp;трофеем Лиги Европы после победы над &laquo;Байером&raquo; (3:0). Урок Гасперини. Уважайте тренерскую работу, а не только трофеи!

Паненка, которая чуть не испортила карьеру

Но на клубном уровне Адемоле долго не удавалось проявить себя по-настоящему. Единственное, чем он запомнился в Англии, — катастрофический промах c пенальти на 98-й минуте в матче против «Вест Хэма». Казалось, неудачное исполнение удара в стиле Паненки окончательно поставит крест на его успешной карьере. На следующий день британские спортивные СМИ нещадно критиковали игрока.

«После удара я даже не мог описать опустошение. Я могу только попытаться искупить ту ошибку», — говорил Лукман.

Вечные скитания по арендам — еще один маркер того, что что-то идет не так. Не помог даже переезд в Лейпциг. К 25 годам Лукман совсем потерялся, превратившись в типичного вингера британских середняков. Сказывалась и острая нехватка стабильности. Ведь он сменил несколько клубов, работал под руководством разных тренеров. Тактическое непостоянство тормозило прогресс. Все изменилось после приглашения Гасперини в 2022-м.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина

Переезд в Италию — поворотная точка в карьере

В Бергамо поверили в нигерийца, выкупив его безо всяких аренд. Адемоле больше не нужно было постоянно думать о будущем. Как говорится, просто выходи на поле и доказывай. Доказывай одному из самых безжалостных тренеров в современном футболе.

Чтобы завоевать доверие 66-летнего итальянца, Лукману пришлось полностью перестроить свой режим. Жесткая диета, многочасовое восстановление после тренировок, сон как минимум 8 часов. Иначе нагрузки Гасперини не выдержать.

Футболист «Аталанты» Адемола Лукман
Фото Reuters

В Бергамо нападающий со временем стал ключевым игроком в атаке и уже дважды перешагнул двузначную планку по результативности за сезон. Сейчас у Адемолы 15+8 в 43 встречах.

Триумф в Лиге Европы — пока что главное достижение форварда в карьере. Нет сомнений, что под руководством Гасперини он продолжит прогрессировать.

«У нас был старший тренер, который работал в «Лестере» и увидел возможность пригласить его, — заявил тренер «Аталанты» после победы над «Байером». — Он не был слишком результативным в Англии. Я использовал его в более атакующей роли. Сегодня вечером он добился того, что останется в анналах футбольной истории».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
3
5
Читайте также
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Источник сообщил о задержании замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Маккол показал в конгрессе карту России с зоной поражения ракетами США
Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Истре
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: «Аталанта» — «Байер»: финал Лиги Европы-2024 в Дублине
Колыванов — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Футбольный бог наградил Миранчука. Он точно вырос как игрок»
Семин — о победе «Аталанты» в Лиге Европы: «Этот сезон один из удачных в карьере Алексея Миранчука»
Урок Гасперини. Уважайте тренерскую работу, а не только трофеи!
Антон Миранчук прокомментировал победу брата в финале Лиги Европы
Девушка Миранчука поздравила игрока «Аталанты» с победой в Лиге Европы
Капелло — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы: «Гасперини и команда заслужили этот трофей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости