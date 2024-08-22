«Динамо» Минск — «Андерлехт»: минчанам было тяжело и против более слабых команд
22 августа минское «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Вароши» в венгерском Мезекевешде, стартовый свисток арбитра Рохитс Сагги из Норвегии прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России не будут транслировать этот матч.
Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа бельгийцев доступна с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — примерно 70%. Успех «Динамо» можно взять за 8.00 (11%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью составляет 4.80 (19%).
Поставить на проход минчан в групповой этап можно с котировкой 9.73, этот вариант на «Андерлехт» идет за 1.05.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство гостей:
• 2:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 6.00;
• 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок «обе забьют» дан за 2.03, обратный вариант идет за 1.79.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Андерлехт»
Бельгийцы выглядят серьезными фаворитами. Команда из Брюсселя еще ни разу не проиграла в этом сезоне, сыграв четыре матча в чемпионате (три победы). К тому же у нее намного больше еврокубкового опыта: не так давно, в сезоне-2022/23, она даже доходила до четвертьфинала Лиги конференций. «Динамо» испытывало проблемы в квалификации с гораздо более слабыми соперниками: гибралтарский «Линкольн» обыграло лишь минимально (3:2 по сумме двух встреч), уступив в ответной игре, а из отбора ЛЧ вылетело от болгарского «Лудогорца» (1:2).
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0