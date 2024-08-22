22 августа минское «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Вароши» в венгерском Мезекевешде, стартовый свисток арбитра Рохитс Сагги из Норвегии прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России не будут транслировать этот матч.

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа бельгийцев доступна с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — примерно 70%. Успех «Динамо» можно взять за 8.00 (11%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью составляет 4.80 (19%).

Поставить на проход минчан в групповой этап можно с котировкой 9.73, этот вариант на «Андерлехт» идет за 1.05.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство гостей:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 2.03, обратный вариант идет за 1.79.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Андерлехт»

Бельгийцы выглядят серьезными фаворитами. Команда из Брюсселя еще ни разу не проиграла в этом сезоне, сыграв четыре матча в чемпионате (три победы). К тому же у нее намного больше еврокубкового опыта: не так давно, в сезоне-2022/23, она даже доходила до четвертьфинала Лиги конференций. «Динамо» испытывало проблемы в квалификации с гораздо более слабыми соперниками: гибралтарский «Линкольн» обыграло лишь минимально (3:2 по сумме двух встреч), уступив в ответной игре, а из отбора ЛЧ вылетело от болгарского «Лудогорца» (1:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.05.