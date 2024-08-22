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«Динамо» Минск — «Андерлехт»: минчанам было тяжело и против более слабых команд

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Андерлехт» 22 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вадим Скрипченко, главный тренер минского «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо» Минск

22 августа минское «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Вароши» в венгерском Мезекевешде, стартовый свисток арбитра Рохитс Сагги из Норвегии прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России не будут транслировать этот матч.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
22 авг, 21:45. Varosi Stadion (Мезекевешд)
Динамо Мн
Андерлехт

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа бельгийцев доступна с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — примерно 70%. Успех «Динамо» можно взять за 8.00 (11%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью составляет 4.80 (19%).

Поставить на проход минчан в групповой этап можно с котировкой 9.73, этот вариант на «Андерлехт» идет за 1.05.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство гостей:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 2.03, обратный вариант идет за 1.79.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Андерлехт»

Бельгийцы выглядят серьезными фаворитами. Команда из Брюсселя еще ни разу не проиграла в этом сезоне, сыграв четыре матча в чемпионате (три победы). К тому же у нее намного больше еврокубкового опыта: не так давно, в сезоне-2022/23, она даже доходила до четвертьфинала Лиги конференций. «Динамо» испытывало проблемы в квалификации с гораздо более слабыми соперниками: гибралтарский «Линкольн» обыграло лишь минимально (3:2 по сумме двух встреч), уступив в ответной игре, а из отбора ЛЧ вылетело от болгарского «Лудогорца» (1:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.05.

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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
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 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
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