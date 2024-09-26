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Сегодня, 21:41

«Фенербахче» и «Рейнджерс» одержали победы на старте Лиги Европы

Руслан Минаев
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«Фенербахче» дома победил «Юнион Сент-Жиллуа» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

За стамбульский клуб отметился Чаглар Сеюнджю, автогол забил Кристиан Бержесс. У гостей на 90+4-й минуте отличился Росс Сайкс. У хозяев на 90-й минуте был удален Брайт Осайи-Самюэль. Гости играли в меньшинстве с 74-й минуты после удаления Кевина Макаллистера.

3 октября «Фенербахче» сыграет на выезде с «Твенте», «Юнион» примет «Буде-Глимт».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 19:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
2:1
Юнион

«Рейнджерс» в гостях обыграл «Мальме» — 2:0. Голы забили Недим Байрами и Росс Маккосланд.

Шотландский клуб примет «Лион» 3 октября, «Мальме» сыграет в гостях с «Карабахом».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 19:45. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
0:2
Рейнджерс

Лига Европы УЕФА
ФК Мальме
ФК Рейнджерс
ФК Фенербахче
ФК Юнион
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