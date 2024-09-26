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Тренер ПАОК Луческу о поражении от «Галатасарая»: «Это был тяжелый матч, но мы увидели красивый футбол»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал поражение от «Галатасарая» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

Российские футболисты греческой команды Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе и были заменены во втором тайме.

«Это был тяжелый для нас матч, но мы увидели красивый футбол. Нам противостоял сильный соперник. Мы пытались действовать организованно и у нас были хорошие моменты, но важно забивать — это помогает снять давление с команды. Мы хорошо постарались сегодня», — приводит официальный сайт УЕФА слова Луческу.

ПАОК проведет следующий матч в Лиге Европы 3 октября против «Стяуа».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК ПАОК
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