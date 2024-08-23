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Сегодня, 00:40

Фанаты ПАОК раскритиковали Чалова за незабитый пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Болельщики ПАОК после победы над «Шемрок Роверс» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы в социальных сетях раскритиковали российского нападающего Федора Чалова.

26-летний россиянин на 64-й минуте вышел на замену. На 3-й добавленной минуте он не реализовал пенальти, который изначально хотел исполнить защитник Константинос Кульеракис.

«Что наделал Чалов», «Незабитый пенальти — это позор», «Чалов отбирает матч у Кульеракиса? Это его последний матч за ПАОК», «Чалов, будь серьезнее», — написали фанаты в комментариях в соцсетях.

Ответный матч между «Шемроком» и ПАОК пройдет 29 августа в Ирландии.

Игроки ПАОКа. ПАОК разгромил ирландский «Шэмрок Роверс», Чалов не забил пенальти
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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