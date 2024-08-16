«Партизан» в большинстве пропустил от «Лугано» и вылетел из квалификации Лиги Европы

«Лугано» вырвал ничью у «Партизана» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы — 2:2.

Основное время игры закончилось со счетом 2:1 в пользу сербской команды и, так как в первой встрече победил швейцарский коллектив (1:0), игра перешла в дополнительное время. На 88-й минуте «Лугано» остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Альбиана Хайдари, но это не помешало забить гол и пробиться в следующий раунд квалификации.

«Партизан» же теперь продолжит борьбу за выход в групповую стадию Лиги конференций.

В другой встрече «Брага» на выезде выиграла у «Серветта» — 2:1. Первая игра, прошедшая в Португалии, завершилась нулевой ничьей.

Марокканский нападающий португальской команды Амани Эль Уаззани перед самым перерывом открыл счет. Вышедший на замену мароккану Роберто Жан Фернандес на 69-й минуте удвоил преимущество гостей. Хозяевам удалось лишь забить гол престижа на 1-й добавленной минуте — отличинся Дерек Кутеса.

Также в борьбе за выход в групповую стадию остались «Мольде», который несмотря на гостевое поражение (0:1) по сумме двух встреч оказался сильнее «Серкль Брюгге», «Маккаби Т-А», разгромивший «Паневежис» (3:0), «Борац», выигравший в дополнительное время у «Клаксвика» (3:1 д.в.), и «Шемрок Роверс», победивший «Целе» (3:1).