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Миранчук рассказал, повлияло ли решение тренера «Аталанты» Гасперини не выпустить его на финал Лиги Европы на то, что он уехал в США

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук (справа) с медалью за победу в Лиге Европы.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, повлияло ли решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не выпустить его ни на минуту в финале Лиги Европы против «Байера» из Леверкузена на то, что игрок летом уехал из Бергамо в Атланту.

— То, что в конце приличного сезона, когда тебя и лучшим игроком января в «Аталанте» называли, Джан Пьеро Гасперини не дал тебе ни минуты в финале Лиги Европы, повлияло на твое итоговое решение? Была ли на главного тренера обида из-за этого?

— Это вы, журналисты, любите такие вещи раздувать. Никакой обиды нет. Спустя какое-то время совместной работы я узнал этого человека, понял ход его мыслей. Поэтому меня ничего не удивляло, и к такому повороту был готов. Просто принял его как данность. В итоге мы выиграли финал и трофей. И это — самое главное.

— Как ты с Гасперини и с игроками попрощался, поддерживаете ли связь?

— Попрощались очень хорошо. Процесс получения американской визы занял три-четыре недели, и «Аталанта» позволила мне это время тренироваться с командой. Сам Гасперини сказал: «Алекс, работай с нами столько, сколько тебе надо! Чувствуй себя спокойно, приходи и тренируйся, когда хочешь». Дал полную свободу. Так что мой бывший клуб я очень ценю и уважаю. Спасибо этим людям большое, у меня очень теплые эмоции и ощущения по отношению к ним. Хорошо пообщались и попрощались. Не скажу, что мы сейчас в контакте, но за клубом слежу, с игроками остались хорошие отношения.

— Здесь название очень похожее, всего на букву меньше — тоже как знак это восприняли?

— Да-да! Звучит смешно, но это правда. Всего на одну букву меньше, а кроме того, «Атланта» считается «паровозами», настоящий паровозный гудок на стадионе часто звучит. Первый мой клуб — «паровоз», «Локомотив». Все пазлы сошлись, чтобы я сюда приехал!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
Джан Пьеро Гасперини
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