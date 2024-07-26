Выстраданный успех «Аякса», «Урарту» Гунько разгромлен в Чехии, «Астана» упустила победу в Молдавии

Рассказываем о главных события первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Премьера Фариоли

Иногда топ-клубам приходится стартовать в европейских турнирах не по статусу рано. В случае с «Аяксом» причина — в провале значительной части прошлого сезона. Фактически, сейчас амстердамцы начинают новую жизнь, а встреча с «Войводиной» стала официальной премьерой Франческо Фариоли. Этот 35-летний итальянец в прошлом сезоне впечатлил своей работой с «Ниццей».

Накануне тренер выражал уверенность, что «Аякс» пройдет все отборочные раунды и попадет в основную часть турнира. Но каким же тяжелым получился первый же матч! Да, голландцы давили и владели полным преимуществом. К перерыву даже нанесли рекордные за десять лет восемь ударов в створ за первые 45 минут, но мяч упорно не шел в ворота. И очевидных моментов для их взятия не было. Сербы же в середине второй половины огрызнулись, и «Аякс» спасла штанга.

Это был бы шок для Пасвера, который не сыграл в прошлом сезоне ни одного матча, но теперь получил полное доверие Фарионе. Благодаря ему ветеран установил клубный рекорд, сыграв в еврокубках в 40 лет и 260 дней. А порадовали всех в итоге вышедшие на замену футболисты. 19-летний Годтс, получив пас от капитана Хендерсона, навесил в штрафную, и ван ден Бумен классно подрезал мяч под дальнюю штангу. Этот удар принес Амстердаму праздник, но в Сербии «Аяксу» будет нелегко.

Не день молдавских клубов

«Шериф» пока выступает по графику первого отборочного раунда Лиги Европы. Там он проиграл азербайджанской команде «Зире», пропустив решающий мяч на 88-й минуте. Во встрече со шведским «Эльфсборгом» тоже случилась неудачная развязка — с пенальти в ворота хозяев. Но удастся ли исправить все на выезде? Ведь уровень соперника сейчас на порядок выше. Добавим, кстати, что в составе гостей играл бывший защитник московского «Динамо» Хольмен.

В первом раунде Лиги конференций «Милсами» довольно уверенно прошел жодинское «Торпедо», но «Астана» оказалась соперником другого уровня. Да, команда, возглавляемая работавшим в ЦСКА Григорием Бабаяном сейчас только девятая в национальном первенстве, но у нее весьма крепкий состав и большой еврокубковый опыт. К тому же у тренерского штаба теперь богаче выбор — к команде присоединилось сразу четверо новичков.

В Молдавии «Астана» могла забить еще в конце первого тайма, не сумев наказать хозяев за грубую ошибку. Точнее, просчет партнеров исправил голкипер. А забил ему как раз один из новичков гостей — албанец Грипши. Потом еще один гол казахстанцев отменили из-за офсайда, и как раз его не хватило для победы. На последней минуте при подаче углового бывшему голкиперу «Ротора» Чондричу не оставил шансов бельгийский защитник Лупано. Получается, «Милсами» тоже спас новичок, и теперь ответная игра в Астане обещает стать интереснее.

А вот «Зимбру» в игре с другим представителем постсоветского пространства ничего сделать не смог. Да, кишиневцы могли открыть счет, но вскоре за этим последовал фол в собственной штрафной, и «Арарат» получил право на пенальти. Ну а два гола перебравшегося летом из Бельгии ганца Окансея фактически превратили ответный матч в формальность. Бывшему главному тренеру сборной Армении Вардану Минасяну можно начинать изучать соперников по следующему отборочному раунду.

Заявка «Иберии»

У кутаисского «Торпедо» были шансы добиться на Кипре лучшего результата. Гости, не имея особых шансов по ходу второго тайма, все же отыгрались, удивив соперника красивой и мощной атакой. Бывший форвард сборной Норвегии Бьорн Йонсен эффектно сыграл пяткой, а запомнившийся по выступлениям в «Шерифе» и «Пари НН» Янсане здорово продавил защитника. Интересно, что слабину дал открывший счет Кулибали. Только он почти мгновенно исправился, замкнув подачу со штрафного. А потом сработала замена «Омонии», и бразилец Эвандро, обыгравшись с партнером на входе в штрафную, на исполнение уложил мяч в угол. Шансы киприотов пройти дальше серьезно выросли всего за семь минут.

Если «Торпедо» и многие ведущие клубы Грузии буквально напичканы легионерами, то в стартовом составе «Иберии» было только два иностранца. Один из них — малийский нападающий Силла — забил важный второй гол, который позволит отправиться в Албанию с более солидным запасом. Грузинская команда сумела реализовать численный перевес, полученный в начале второго тайма благодаря второй желтой карточке игрока «Партизани».

Семь голов «Ноа»

В отличие от Эстонии, чешские власти дали визы российским легионерам «Урарту». Правда, их было всего двое (Сабуа и Мишиев), и оба остались в запасе. Остальные — травмированы, поэтому в заявке отсутствовали как Иван Игнатьев, так и основной голкипер прошлого сезона Мелихов. А 18-летнему воспитаннику клубной «Академии» Газаряну пришлось уже к середине первого тайма трижды достать мяч из сетки собственных ворот. Юноше, который только против «Калева» дебютировал на профессиональном уровне, можно лишь посочувствовать по итогам визита в Чехию. Ну а точный удара Таракчяна на четвертой добавленной минуте точно не тянет на определение «гол престижа». В пассив же гостям можно еще занести удаление защитника сборной Маргаряна.

Продолжает приятно удивлять другой армянский клуб — «Ноа». В первом раунде была довольно уверенно обыграна македонская «Шкендия» (2:0, 2:1), а теперь удалось уже в первой игре фактически гарантировать себе продолжение европейской кампании. В четверг тренирующего «Ноа» португальца Руя Моту, который еще в прошлом сезоне работал с грузинской «Дилой», порадовал соотечественник Гонсалу Грегориу. Экс-форвард бухарестского «Динамо» оформил хет-трик и довел число своих еврокубковых голов за «Ноа» до четырех (в трех матчах). После этого в ворота можно было спокойно отправлять россиянина Алексея Площадного. 20-летний воспитанник «Краснодара» зимой начал профессиональную карьеру в другом армянском клубе — «Ване» (8 матчей во всех турнирах) и летом перешел в «Ноа». Возможно, в новом клубе ему доверят дебютировать в ответной встрече. Счет первой игры позволяет.

Игроки клуба «Тобол». Фото Global Look Press

Без вариантов

В прошлом европейском сезоне «Тобол» смог удивить, выбив из турнира «Базель». Но перед еще одним визитом в Швейцарию насторожило, как казахстанская команда получила в Лиге Европы пять мячей от «Ружомберока» (2:5). Да, дома был совсем другой футбол (1:0), но соперник мог играть по счету, не так сильно напрягая оборону с россиянином Габараевым (экс-«Волгарь» и «Родина»).

Возможно, сказывается процесс перестройки, ведь в июне с поста главного тренера был уволен выигравший с клубом Кубок и Суперкубок Казахстана серб Милош Чурчич. Сейчас же с обновившимся составом работает Нурбол Жумаскалиев — многолетний капитан команды из Костаная и самый результативный игрок в истории казахстанского чемпионата (167 голов). Он долго трудился в «Тоболе» спортивным директором, несколько лет назад исполнял обязанности тренера, а сейчас занял должность уже без приставки и.о. Перед игрой с «Санкт-Галленом» Жумаскалиев говорил, что нужно прибавлять в психологии и концентрации. Только работы там еще много.

«Тобол» повел после удара спровоцировавшего автогол удара Ивановича, но сопернику хватило десяти минут, чтобы превратить 0:1 в 2:1. Крайне обидным получился третий гол. Комбинация этому предшествовала красивая, только удар наносился с острейшего угла. И уж совсем досадной вышла развязка, когда на седьмой добавленной минуте отличился исправившийся за свой автогол Вальчи. Причем — после углового, которые стали кошмаром «Тобола» в этом евро-сезоне. Из-за них дома снова приходится рассчитывать на чудо.

Наш человек в Гродно

Белорусский «Неман» достойно сыграл против одного из ведущих клубов Румынии на его поле. После нулевой ничьей принято хвалить оборону, поэтому отметим уроженца Санкт-Петербурга Андрея Васильева. 32-летний футболист, в карьере которого были «Ростов», питерское «Динамо», «Зенит-2» и «Чайка», перебрался в Белоруссию еще в 2018 году. Начинал в жодинском «Торпедо», продолжил в Гомеле, и вот уже пятый год выступает за команду из Гродно, с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Белоруссии.