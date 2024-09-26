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«Аякс» — «Бешикташ»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Аякс» сыграет с «Бешикташем» в Лиге Европы 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Жедсон Фернандеш (ФК «Бешикташ»).
Фото Global Look Press

«Аякс» сыграет с «Бешикташем» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Голландия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аякс» — «Бешикташ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Бешикташ

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 пройдет с 15 сентября по 21 мая.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Бешикташ
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