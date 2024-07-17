«Зиря» обыграла «Шериф» благодаря единственному удару в створ. В ответной встрече азербайджанцам не стоит ждать пощады

Они явно уступают сопернику в классе.

18 июля «Зиря» из Азербайджана сойдется с молдавским «Шерифом» в ответном поединке стартового квалификационного раунда Лиги Европы. В первом матче «орлы» добыли минимальную победу (1:0) благодаря голу на 88-й минуте. Игра на «Далга Арене» в Баку начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с казахстанцем Булатом Сариевым. В России прямую трансляцию матча не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Зиря» — «Шериф» 18 июля 2024 года

Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: победа «Шерифа» в основное время предложена с котировкой 2.31, что составляет примерно 40% вероятности. Успех хозяев можно взять за чуть большие 2.70 (34%), коэффициент на «мирный» результат — 3.35 (26%).

По мнению экспертов, с большей вероятностью в следующий раунд шагнет «Зиря» — поставить на это можно за 1.34. Этот рынок на «Шериф» доступен за 2.10.

Также вы можете угадать, с какой разницей победу заберет та или другая команда:

• успех хозяев в один мяч — за 2.53;

• победа гостей в один мяч — за 2.33.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок «обе забьют» идет за 1.97, альтернативный вариант оценен в 1.74.

«Зиря» — «Шериф»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 18 июля 2024 года

Первая встреча закончилась минимальным успехом азербайджанцев — Давит Волков забил победный мяч на 88-й минуте (1:0). При этом подавляющим преимуществом владели молдаване — «Зиря» пробила их единственным ударом, в то время как «Шериф» 11 раз угрожал воротам соперника. Коллектив из Тирасполя контролировал ход матча, но ни разу не забил, а вратарь «орлов» португалец Тьягу Силва оформил несколько спасений.

«Обидно проигрывать такой матч, — сказал после игры главный тренер «Шерифа» Юрий Гура. — Ясно, что было жарко сегодня, и жарко было для двух команд. Одной команде надо было продержаться, нам надо было забивать. Мы старались атаковать, были и моменты — мы их не реализовали. И в конце, если так статистически взять, у них один удар в створ, один момент, и гол. Проигрывать такие матчи очень тяжело. Но никто руки опускать не будет».

«Шериф» — гораздо более опытный еврокубковый участник. В двух последних сезонах команда участвовала в групповом этапе Лиги Европы, а до этого выступала на этой же стадии Лиги чемпионов. Причем каждый раз молдаване успешно пробирались в группу через сетку квалификации. Поражение от «Зиры» в первом раунде отбора получилось действительно неожиданным.

У коллектива из Азербайджана подобного прошлого нет: команда участвует в еврокубках лишь третий раз в истории и ни разу не доходила до группового этапа. В сезоне-2017/18 «Зиря» выбыла во втором раунде квалификации Лиги Европы, в кампании-2022/23 устранилась после второго круга отбора Лиги конференций. При этом в прошлом розыгрыше национального чемпионата «орлы» повторили лучший результат в истории — второе место.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зиря» — «Шериф»

У хозяев травмирован бразильский нападающий Филипе Пахтманн. Он находится вне игры с октября 2023-го. Больше у обеих команд нет проблем с составом.

«Зиря — «Шериф»: статистика личных встреч

11 июля команды сыграли впервые в истории.

Прогноз и ставка на матч «Зиря» — «Шериф»

Неделю назад молдаване владели огромным преимуществом: победа азербайджанцев — настоящее чудо, особенно учитывая, что они нанесли один удар за игру. Второй раз так крупно может и не повезти. Тем более «Шерифу» не привыкать к тяжелому началу еврокубковой квалификации: в прошлом сезоне клуб уступил в первой встрече «Фарулу» и разгромил его в ответном поединке (3:0), в позапрошлом переиграл «Зриньски» после нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: победа «Шерифа» за 2.31.