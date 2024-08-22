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Сегодня, 22:27

ПАОК разгромил ирландский «Шэмрок Роверс», Чалов не забил пенальти

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Игроки ПАОКа.
Фото ФК ПАОК

ПАОК одержал разгромную победу над ирландской командой «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 4:0.

Забитыми мячами отметились Тайсон, Яннис Константелиас, Даниэль Клири (автогол) и Абдул Баба.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте и не забил пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Другой россиянин, Магомед Оздоев, отыграл полный матч без голов и результативных передач.

Ответная встреча противостояния пройдет 29 августа в Ирландии.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
22 авг, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
Шэмрок Роверс
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
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