ПАОК разгромил ирландский «Шэмрок Роверс», Чалов не забил пенальти

ПАОК одержал разгромную победу над ирландской командой «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — 4:0.

Забитыми мячами отметились Тайсон, Яннис Константелиас, Даниэль Клири (автогол) и Абдул Баба.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 64-й минуте и не забил пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Другой россиянин, Магомед Оздоев, отыграл полный матч без голов и результативных передач.

Ответная встреча противостояния пройдет 29 августа в Ирландии.