От реформ УЕФА больше всех пострадала Лига Европы. Из нее выкачали ресурс

Многострадальному турниру снова досталось — он потеряет в зрелищности.

В Лиге Европы есть что-то от скромной падчерицы, которую в семье не обижают и не бьют, а по-своему даже и любят, но воспитывают по остаточному принципу. Все лучшее достается любимой Лиге чемпионов, а младшей перепадают остатки. В этот раз ей выпала реформа, задуманная под главный турнир. И лучше от этого точно не стало, скорее наоборот.

Раньше Кубок УЕФА был набит звездами, почему сейчас иначе?

Удивительное дело, но в свое время падчерица была куда круче, чем родная дочь. Называлась она тогда Кубком УЕФА. Последний, третий из еврокубков, в какой-то момент подавил своей мощью не только Кубок Кубков с его специфическим и порой откровенно слабым составом участников, но и Кубок чемпионов.

Название Кубок чемпионов не лукавило, да и в первые годы существования ЛЧ играли там исключительно чемпионы. А Кубок УЕФА собирал тех, кто до золота не добрался, но боролся за него и медали. И порой этот турнир оказывался по составу участников попросту сильнее Кубка чемпионов. Там собиралось больше команд из топ-турниров (хотя в те времена приставка «топ» еще не даже не вошла в моду).

Пик пришелся на девяностые годы. Вот смотрите. В 1995-м, каких-то 30 лет назад, в финале друг против друга играли Дешам, Баджо, Виалли и Дель Пьеро с одной стороны, Дзола, Бролин и Фернандо Коуту — с другой. Через год «Бавария» с Клинсманном и Маттеусом обыгрывала «Бордо» с Лизаразю и Зиданом. Еще год спустя «Шальке», главными звездами которого были Вильмотс и Леманн, одолел в финале «Интер» с Дзанетти, Саморано, Инсом и Джоркаеффом. В 1998-м финал был, пожалуй, самым густым по концентрации звезд. «Интер» с «Лацио» вывели на поле Роналдо, Симеоне, тех же Дзанетти с Джоркаеффом, а также Недведа, Манчини, Юговича, Несту и Казираги. В 99-м лужниковскую синтетику бодро топтали Тюрам, Буффон, Креспо, Каннаваро, Блан и Пирес. В начале нулевых в финалах Кубка УЕФА поиграли Шукер, Бергкамп, Хаджи, Анри, Оуэн, Джеррард, ван Перси, Коллер...

Не закружилась голова? Весь этот список достойных имен составлен лишь для того, чтобы показать — Кубок УЕФА был очень интересным турниром с сонмом звезд, а матчи плей-офф не уступали по накалу и уровню мастерства матчам плей-офф Лиги чемпионов.

Но именно тогда, на рубеже веков, ЛЧ мощно, в пару рывков, расширили, и она забрала у младшего еврокубка все жизненные силы. Звезды перекочевали в Лигу чемпионов, в Кубок УЕФА топ-чемпионаты делегировали команды с 5-7-х мест. Другие бюджеты, другие игроки.

А что такое 5-7-е места в топ-лигах? Это команды скромных финансовых возможностей, которые провели крутой сезон, а потом распродали состав. В Кубок УЕФА они попадали уже выхолощенными.

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Убийственные изменения

Когда стало понятно, что Кубок УЕФА уже не способен вызывать интерес у зрителей, включая болельщиков команд-участников, его принялись спешно реформировать. Больной был скорее мертв, чем жив, поэтому терапию пробовали разную. Пихали в него очень странный по формату групповой этап: пять команд, четыре тура, переименовывали, отправляли туда команды из Лиги чемпионов (это начали делать еще с сезона-1999/2000). Наконец, рубанули с плеча и забабахали, уже под брендом Лиги Европы, групповой этап с двенадцатью группами. А в плей-офф подкинули лигочемпионских лузеров.

Постепенно Лига Европы вырулила на более или менее приемлемый уровень. В нее вернулись звезды. Не россыпью, как прежде, но хотя бы по чуть-чуть. То Фалькао, то Гризманн, то Лэмпард с Торресом, то вполне еще рабочие Погба с Рэшфордом, то Азар с Озилом.

Проблема была в том, что 12 групп — много, и именно на групповом этапе в турнир набивались команды, класс которых сильно уступал уровню даже шестых команд условных Италии и Германии. Это приводило к своеобразному размыву. Лучшие становились менее заметны на фоне такой раздутой массовки.

Проблему внезапно решила Лига конференций. Она убрала разрыв. Команды, которым в Лиге Европы светила максимум борьба за ничего не дававшее третье место, уехали в другой турнир и там устроили веселье друг другу.

И все бы хорошо, но тут УЕФА озаботилась реформой Лиги чемпионов, которая дала бы групповому этапу главного еврокубка больше топ-матчей.

Гленн Стремберг с трофеем Лиги Европы. Фото Reuters

Никто не рад

Из Лиги чемпионов в лигоевропейскую весну теперь не попасть. Практика, к которой за 25 лет все привыкли, стала историей. А это значит, что Лига Европы будет недополучать топ-команды. Меньше аудитория, меньше интереса к ранним стадиям плей-офф. Команды, приходившие из ЛЧ, придавали разнообразия и веса. Побеждали не всегда, но частенько доходили до полуфинала. Случались проблемы с мотивацией. Хотя были и яркие истории. Разозленный досадным вылетом на групповом этапе Лиги чемпионов «Челси» в 2013-м, «Атлетико» в 2018-м и «Интер» в 2020-м стали настоящем украшением турнира.

Теперь все ровнее, однако часть команд Лиги чемпионов лишается второго шанса. Лига Европы менее престижна, но в ней можно было бы пройти подальше и заработать. Многие клубы на это и рассчитывали. Возможно, лучше было бы отказаться от половинчатой 1/16 в ЛЧ и отправить третью восьмерку в Лигу Европы...

И еще кое-что. Восьми играм на бывшем групповом этапе ЛЧ не очень рады даже гранды. А уж участники Лиги Европы — и подавно. У большинства команд, собранных тут, нет такого ресурса, каждый лишний матч — суровое испытание и тяжкая нагрузка.

Перед стартом турнира есть ощущение, что от реформ Лига Европы проиграла сильнее всего. Здесь снова есть дисбаланс команд, за которыми будут следить значительно меньше, чем за теми, кто интересен только своим болельщикам. А пополнения ждать неоткуда. И если раньше издержки группового этапа компенсировались в плей-офф с подходом лигочемпионских представителей, то сейчас их будет сильно не хватать, особенно на стадии 1/16.