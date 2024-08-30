Определились все участники общего этапа Лиги Европы
В четверг, 29 августа, состоялись заключительные ответные матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Таким образом, определились все участники общего этапа, в котором сыграют 36 команд.
Нидерланды: «Аякс», АЗ, «Твенте».
Турция: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай».
Бельгия: «Андерлезт», «Юнион».
Чехия: «Славия» (Прага), «Виктория».
Англия: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
Франция: «Ницца», «Лион».
Германия: «Айнтрахт», «Хоффенхайм».
Греция: «Олимпиакос», ПАОК.
Италия: «Лацио», «Рома».
Португалия: «Брага», «Порту».
Испания: «Атлетик», «Реал Сосьедад».
Швеция: «Эльфсборг», «Мальме».
Азербайджан: «Карабах».
Болгария: «Лудогорец».
Дания: «Мидтьюлланн».
Венгрия: «Ференцварош».
Израиль: «Маккаби» (Тель-Авив).
Латвия: РФШ.
Румыния: ФКСБ.
Норвегия: «Буде-Глимт».
Шотландия: «Рейнджерс».
Украина: «Динамо» (Киев).
Жеребьевка общего этапа Лиги Европы-2024/25 пройдет 30 августа.
Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.