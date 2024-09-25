Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:00

Лига Европы: где смотреть трансляции матчей в сезоне

Общий этап Лиги Европы УЕФА стартует 25 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Трофей Лиги Европы и оператор.
Фото Global Look Press

Основной турнир Лиги Европы стартует в среду, 25 сентября. С сезона-2024/25 еврокубок проводится в новом формате вместо деления 32 команд на 8 групп. Число участников увеличилось до 36 клубов, все они соревнуются в единой таблице. Как и в Лиге чемпионов, в рамках общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей (4 на домашнем стадионе и 4 на выезде) с разными соперниками.

Общий этап ЛЕ стартует 25 сентября 2024-го и завершится 30 января 2025 года. Восемь лучших команд по итогам этой части турнира напрямую выйдут в 1/8 финала. Занявшие с 9-е по 24-е места команды проведут стыки (13 и 20 февраля 2025-го) и в двухматчевом противостоянии определят еще восемь участников 1/8 финала. После этого плей-офф будет проведен в привычном виде. Финал Лиги Европы-2025 доверен городу Бильбао, стадион «Сан-Мамес» должен принять решающую игру 21 мая 2025 года.

С этого сезона смотреть трансляции матчей Лиги Европы в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko во вкладке «Спорт» — стриминговый сервис показывает как отдельные матчи, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста. Доступ к контенту «Okko Спорт» возможен при наличии регистрации и подписки.

Онлайн-платформа приобрела права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на три года. Ранее еврокубковые турниры транслировал «Матч ТВ», который получил эту возможность при запуске канала осенью 2015 года на базе спортивных департаментов «ВГТРК Россия» и «НТВ плюс».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей и игровых дней Лиги Европы. Ключевые события (составы, голы, наказания) и результаты игр можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Обладателем Кубка УЕФА-2024 стала «Аталанта». Команда из Бергамо в финале обыграла «Байер» (3:0) и впервые в своей истории стала обладателем трофея.

Лига Европы УЕФА
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости