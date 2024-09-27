«Тоттенхэм» всухую разгромил «Карабах» в Лиге Европы, играя в меньшинстве с 8-й минуты

«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:0.

Матч начался на 35 минут позже положенного времени, так как команда гостей не смогла вовремя добраться до стадиона из-за пробок в Лондоне.

Английская команда играла в меньшинстве с 8-й минуты матча: за грубый фол был удален защитник Раду Дрэгушин. Голы в составе лондонцев забили Бреннан Джонсон, Папе Сарр и Доминик Соланке.

У азербайджанского клуба пенальти не смог реализовать защитник Турал Байрамов.

В следующем туре 3 октября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ференцварошем», а «Карабах» дома встретится с «Мальме».