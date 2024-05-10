Италия может получить девять еврокубковых путевок. Для этого нужно брать Лигу Европы и Лигу конференций
В прошлом году три итальянских клуба играли в финалах еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Проиграли во всех трех. В этом году в ЛЧ итальянцы не дошли даже до полуфинала, зато в двух оставшихся евротурнирах сыграют в финальных матчах.
«Аталанта», которую ждет встреча с феерическим «Байером», впервые в своей истории примет участие в главном поединке европейского турнира. 22 мая в Дублине команда Джана Пьеро Гасперини не будет фаворитом финала Лиги Европы, но противостояние с командой Хаби Алонсо обещает как минимум качество и интригу.
Ну а «Фиорентина» второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. 29 мая ее соперником в Афинах станет «Олимпиакос». Год назад «фиалки» проиграли «Вест Хэму», так что теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками. Да и покидающему Флоренцию тренеру Винченцо Итальяно наверняка хочется громко хлопнуть дверью на прощание.
От того, как завершатся два майских финала, будет зависеть общее количество команд серии А в еврокубках сезона-2024/25 и их распределение по турнирам. На данный момент есть следующие варианты:
Поражения «Аталанты» и «Фиорентины». При таком раскладе Италия получит восемь команд в еврокубках: пять в ЛЧ, две в ЛЕ и одну — в ЛК. На сегодняшний день это означает следующее: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Аталанта» — в Лиге чемпионов, «Рома» и «Лацио» — в Лиге Европы, «Наполи» — в Лиге конференций.
Победа «Аталанты» и поражение «Фиорентины». В этом случае у серии А будет аж шесть команд в ЛЧ-2024/25, потому что бергамаски откроют дорогу в этот турнир еще и «Роме». «Лацио» тогда будет в одиночку представлять серию А в ЛЕ, а «Наполи» предстоит играть в ЛК.
Победа «Фиорентины» и поражение «Аталанты». Если «фиалки» берут трофей, то Италия получает уже девять мест в Европе. Пять первых на сегодняшний день команд — в ЛЧ, «Рома», «Лацио» и «Фиорентина» — в ЛЕ, «Наполи» — в ЛК.
Победы «Аталанты» и «Фиорентины». При таком самом приятном для серии А трофейном раскладе у Италии будет девять команд в еврокубках. «Наполи» — в ЛК, «Лацио» и «Фиорентина» — в ЛЕ, остальные шесть вышеуказанных команд — в ЛЧ.
Но тут есть и важная деталь — распределение мест команд в чемпионате по итогам сезона. Если «Фиорентина» выиграет Лигу конференций и займет девятое место или ниже, у Италии будет девять представителей в еврокубках: пять в ЛЧ, три в ЛЕ, один — в ЛК. Если «Аталанта» возьмет Лигу Европы, все будет зависеть от того, на какой строчке она финиширует в серии А. На данный момент бергамаски идут пятыми, и если они не попадут в первую четверку, то Италия делегирует шесть команд в Лигу чемпионов и две — в Лигу Европы. Вариантов множество, потому в любом случае число путевок в еврокубки от Италии будет зависеть от того, как распределятся места в турнирной таблице. Пока она выглядит так:
До окончания серии А осталось всего три тура, 36-й стартует уже сегодня вечером матчем «Фрозиноне» — «Интер». А 15 мая в Риме пройдет финальный матч Кубка Италии с участием «Аталанты» и «Ювентуса».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|35
|28
|5
|2
|81-19
|89
|
2
|Милан
|35
|21
|8
|6
|67-42
|71
|
3
|Ювентус
|35
|18
|12
|5
|48-27
|66
|
4
|Болонья
|35
|17
|13
|5
|49-27
|64
|
5
|Аталанта
|34
|18
|6
|10
|63-38
|60
|
6
|Рома
|35
|17
|9
|9
|62-42
|60
|
7
|Лацио
|35
|17
|5
|13
|45-37
|56
|
8
|Наполи
|35
|13
|12
|10
|53-44
|51
|
9
|Фиорентина
|34
|14
|8
|12
|51-39
|50
|
10
|Торино
|35
|11
|14
|10
|31-31
|47
|
11
|Монца
|35
|11
|12
|12
|38-46
|45
|
12
|Дженоа
|35
|10
|13
|12
|41-43
|43
|
13
|Лечче
|35
|8
|13
|14
|32-50
|37
|
14
|Верона
|35
|8
|10
|17
|33-46
|34
|
15
|Кальяри
|35
|7
|12
|16
|37-60
|33
|
16
|Фрозиноне
|35
|7
|11
|17
|43-63
|32
|
17
|Эмполи
|35
|8
|8
|19
|26-50
|32
|
18
|Удинезе
|35
|4
|18
|13
|33-52
|30
|
19
|Сассуоло
|35
|7
|8
|20
|41-70
|29
|
20
|Салернитана
|35
|2
|9
|24
|27-75
|15
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|- : -
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|- : -
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|30
|1
|11