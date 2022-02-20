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Большунов, Щербакова, серебряные хоккеисты: звезды России на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали 32 медали на Олимпиаде-2022
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Анна Щербакова, Александр Большунов, Иван Федотов.
Александр Большунов.
Фото Getty Images
Анна Щербакова.
Фото Getty Images
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Getty Images
Руслан Захаров.
Фото Getty Images
Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images
Илья Буров.
Фото Getty Images
Хоккейная сборная России.
Фото Getty Images
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Победы и грусть российских спортсменов на финише Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) на Олимпиаде-2022 завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград. Всего — 32 медали, это новый национальный рекорд.

Главные герои российской сборной на старте Пекина-2022 были представлены в этом материале, к середине Игр — в этом. Здесь те, кто выделялся на заключительной неделе и вместе с тем на всей Олимпиаде.

Александр Большунов. Фото Getty Images
Александр Большунов.
Фото Getty Images

Александр Большунов и три золота

Александр Большунов стал главным героем сборной ROC и одним из самых успешных олимпийцев Пекина-2022. На старте Игр лидер наших лыжников завоевал первое российское золото и финишировал в скиатлоне с флагом в руках, на второй неделе вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым добился яркой победы в эстафете, в заключительные выходные стал трехкратным чемпионом.

Субботний масс-старт лыжников после похолодания с сильным ветром резко превратился из марафона в гонку на 28,4 км. Главный человек российских лыж Елена Вяльбе рассказала, что лидер норвежцев Йоханнес Клебо в такую погоду отказался бежать 50 км — и организаторы в том числе пошли ему навстречу. Это не помогло Клебо в противостоянии с Большуновым за звание короля Пекина: Йоханнес отстал от лидеров и сошел после 20 км, а потом раскрыл историю о ночном недомогании с маршрутом «кровать — туалет».

Александр Большунов. Большунов — король лыж! А Клебо сошел даже с укороченного марафона

Большунов справился со всем — в том числе с изменившимися условиями проведения гонки и боровшимися до конца соперниками — и убежал к золоту. Серебро взял Иван Якимушкин, бронзу — попавший только на олимпийский марафон после ковид-проблем норвежец Симен Крюгер. После победы Александр расцеловал счастливый пекинский снег и поблагодарил китайскую землю, надел подготовленные золотые сапоги и посвятил медаль жене Анне. Он настоящий король лыж этой Олимпиады. Вяльбе и тренер Юрий Бородавко предложили не сомневаться в этом факте, сокращение дистанции марафона никак не изменило эту оценку.

Большунов в пяти пекинских гонках собрал три золота, серебро в разделке, а также бронзу в командном спринте. В этом виде он с Александром Терентьевым с боем пробился в финал и все же уступил норвежцам Вальнесу и Клебо, финнам Нисканену и Мяки. Александр брал медали в каждой из девяти олимпийских гонок в Пхенчхане и Пекине, ворвался в компанию великих и стал знаменосцем на церемонии закрытия.

Александр Большунов. Россия побила Норвегию по количеству медалей в лыжах. Такого не было со времен Вяльбе-спортсменки

Лыжники стали самой успешной российской командой на этой Олимпиаде: 11 медалей и 4 золота с эффектными победами в мужской и женской эстафетах. Наталья Непряева к серебру скиатлона и золоту эстафеты добавила бронзу командного спринта вместе с Юлией Ступак. У них был свой повод для танцев радости. В подборку памятных моментов среди других вошли также радость Елены Вяльбе за Большунова и Спицова на борту летящего в Пекин самолета, ее победный танец после мужского масс-старта и участие в награждении его героев на церемонии закрытия под Чайковского.

Анна Щербакова. Фото Getty Images
Анна Щербакова.
Фото Getty Images

Анна Щербакова и золото

Женский турнир по фигурному катанию входил в число наиболее ожидаемых событий Пекина-2022 и стал одним из самых ярких и драматичных. Этери Тутберидзе говорила о желании увидеть трех своих фигуристок на пьедестале, на этой Олимпиаде надежда тренера вполне могла стать реальностью с золотым трио Камила Валиева — Анна Щербакова — Александра Трусова.

Анна Щербакова. Валиева — Щербакова — Трусова. Золотое трио России!

Валиева после золота в командном турнире выиграла короткую программу на фоне нервного разбирательства с ее допуском к личным соревнованиям. Щербакова совсем немного уступила лидеру, Трусова без исполненного тройного акселя осталась рядом с первой тройкой. И каждая из них могла стать первой.

Уникальная Трусова в произвольной программе реализовала свою мечту и исполнила пять четверных прыжков. Это достижение будет непросто превзойти или повторить. 17-летняя Александра вошла в историю, но не стала олимпийской чемпионкой. Сильная досада после невероятной работы вылилась в эмоциональные слова: «Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» сразу после объявления результатов и слезы на цветочной церемонии. Их девушка позже разъяснила.

Невероятная Щербакова в очередной раз показала свой чемпионский стиль и характер. 17-летняя фигуристка словно не заметила критичной замены коньков по ходу Игр, чисто исполнила оба проката и без побед в отдельных программах превзошла всех по сумме. Анна красиво стала олимпийской чемпионкой в непростом сезоне, среди ее титулов из топ-списка недостает только победы на чемпионате Европы. И у спортсменки есть осознание, что заканчивать сейчас она не готова.

Камила Валиева. Валиева вне подиума — трагедия, за которую МОК должно быть стыдно

Особенная Валиева закрывала соревнования и могла сделать их неповторимыми. Камила была способна подарить этой Олимпиаде настоящую магию, которую все видели в ее первом взрослом сезоне на чемпионатах России и Европы. Но случилось худшее: 15-летняя фигуристка не справилась со свалившимся на нее безумным давлением, которое к спорту отношения не имеет. Вместо истории все увидели слезы расстроенной девушки. И это трагедия, за которую МОК безо всяких слов Томаса Баха должно быть стыдно.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Getty Images
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Getty Images

Пары, танцы на льду и медали

Соревнования фигуристов в Пекине-2022 закрыли пары. Три российских дуэта противостояли фаворитам хозяев Олимпиады. Суй Вэнцзин и Хань Цун забрали золото после программы с невероятно сложной подкруткой и отсутствием обязательного для высокой конкуренции прыжка.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (слева), Евгения Тарасова/Владимир Морозов и&nbsp;Суй Вэнцзин/Хань Цун (с&nbsp;флагом Китая). Не хватило 63 сотых. Три российские пары уступили золото китайцам

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали прокат всей жизни и уступили чемпионам всего 0,63 балла. И после этого отдельно оценили роль Этери Тутберидзе. Совсем рядом с ними закончили турнир чемпионы командника Анастасия Мишина и Александр Галлямов — со своим выдающимся выступлением и бронзой. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остались четвертыми, а партнер за всех соотечественников критично высказался о судействе.

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. У Синициной и Кацалапова — серебро. О лучшем при безупречных французах нельзя было даже мечтать

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вице-чемпионами Игр в начале заключительной недели. Россияне уступили только безупречной французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Опасения после командника за противостояние дуэта тренера Александра Жулина с американцами не оправдались, хотя было тревожно. И в целом распределение медалей в этих видах вышло вполне справедливым и даже ожидаемым.

Руслан Захаров. Фото Getty Images
Руслан Захаров.
Фото Getty Images

Руслан Захаров, конькобежный спорт и шорт-трек

Российские конькобежцы стали вице-чемпионами Пекина-2022 в командной гонке преследования. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в полуфинале против США установили олимпийский рекорд. Обрадовавшийся Алдошкин показал после финиша средние пальцы, но быстро извинился и объяснился — это не провокация, а выплеск эмоций. В финале с Норвегией наши стали вторыми и вместе с тем сказали, что это серебро почти равно золоту.

Российские конькобежцы. «Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом взяла медаль в конькобежке

Захаров стал уникальным российским олимпийцем с медалями в конькобежном спорте и шорт-треке. В Сочи-2014 он выиграл эстафету в компании с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым. И теперь предложил развивать все виды спорта, но о еще одной смене в общем и хоккее в частности только шутил.

У конькобежцев после сложного коронавирусного сезона на этой Олимпиаде также есть бронза Ангелины Голиковой на 500-метровке. На «тысяче» она осталась четвертой в 0,1 секунды от тройки. В то же время призер Сочи-2014 и знаменосец в Пекине-2022 Ольга Фаткулина выдала сильное интервью о всех трудностях своего состояния, ковид-ограничениях и надоевших условиях в «пузыре» столицы Китая. Один из самых ярких конькобежцев мира Павел Кулижников впервые стартовал на Играх и остался без олимпийской медали.

Ольга Фаткулина. «Лежала после финиша и думала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!» Огонь от знаменосца сборной Ольги Фаткулиной

В шорт-треке у России на этой Олимпиаде — серебро Константина Ивлиева на 500 м и бронза Семена Елистратова на 1500 м. Мужской сборной с Ивлиевым и Елистратовым после финиша в борьбе с итальянцами не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете. Подобные обидные доли секунды и миллиметры на этих Играх несколько раз снова не приносили радости россиянам.

«Не знаю, что лучше — не попасть на Олимпийские игры из-за ковида или стать четвертым. Мы боролись до конца. Олимпиада всегда все расставляет по своим местам. Что ты заслуживаешь, то и получаешь», — написал Семен в своем посте в соцсетях.

Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото Getty Images
Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Биатлонисты без золота

Сборная России по биатлону взяла медали в эстафетах с разными настроением и эмоциями.

Мужская команда до последней стрельбы была первым претендентом на золото при одном промахе на семи рубежах и почти минутном отрыве. Карим Халили провел стартовый этап с надеждой на медаль, Александр Логинов снова отработал на команду по примеру микста, а обидно оставшийся четвертым в двух личных гонках Максим Цветков укрепил лидерство.

Эдуард Латыпов. Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже

Эдуард Латыпов на последнем рубеже допустил пять промахов, зашел на два штрафных круга и финишировал третьим. Спортсмен долго приходил в себя и принес извинения. Латыпов закончил Олимпиаду с тремя бронзовыми медалями, две из них — в смешанной и мужской эстафетах — вполне могли быть более ценного достоинства. И получил поддержку от партнеров по команде, звезд мирового биатлона и не только.

Российские биатлонистки остались без личных наград при всем своем старании и обидных промахах с другими проблемами. Сверхрезультатов от спортсменок и старшего тренера команды Михаила Шашилова не ждали. При этом перед эстафетой всплыл скандал из-за состава. Запасная Евгения Буртасова прилетела в Пекин на замену зависшей на карантине Валерии Васнецовой, но со своим планом не вписалась в старты.

Справа налево: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

Первый этап эстафеты провела Ирина Казакевич. Только потом стало известно: в семье биатлонистки произошло горе, в день гонки хоронили ее отца. Команда поддержала Ирину, но до старта об этом не говорили. Наши вышли в лидеры после второго этапа Кристины Резцовой, однако Светлану Миронову подвела стрельба со штрафным кругом. Россиянки все равно забрали медаль, Ульяна Нигматуллина финишировала следом за шведками и оформила довольно неожиданное серебро.

Илья Буров. Фото Getty Images
Илья Буров.
Фото Getty Images

Фристайлисты и бронза

На старте Олимпиады фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле. В конце сложных для команды Игр медаль такой же ценности в акробатике завоевал Илья Буров, а затем в ски-кроссе — преодолевший череду травм Сергей Ридзик.

И Буров, и Ридзик повторили бронзовый результат Пхенчхана-2018. Илья вдобавок снова сделал топ-кадр с украинцем Александром Авраменко. Сергей выдал очень эмоциональное интервью до слез про себя, тренера и маму, жену и дочь.

Илья Буров. Спасительная бронза Ильи Бурова на фоне ужасного результата его брата. Как оценивать выступление наших акробатов-фристайлистов?

Таких эмоций было достаточно у россиян в разных видах. Повод — один или сразу несколько: радостный или обидный результат, вопросы к себе или судьям, травмы и преодоление, ожидания и реальность. На этих Играх подобные минуты пережили фристайлистка Анастасия Таталина, скелетонист Александр Третьяков и конькобежец Сергей Трофимов, а также саночница Татьяна Иванова и сноубордист Вик Уайлд, лыжница Наталья Непряева, биатлонист Максим Цветков и другие.

Хоккейная сборная России. Фото Getty Images
Хоккейная сборная России.
Фото Getty Images

Хоккеисты и серебро

Важный итог всей Олимпиады — от хоккеистов. Сборная России дошла до главного матча Пекина-2022 и в финале с Финляндией была в шаге от повторения результата Пхенчхана-2018.

К игре команды Алексея Жамнова и до старта турнира, и по его ходу были вопросы с учетом выбора состава и идей из тренерского плана. Сборная досрочно вышла в четвертьфинал после скупых матчей со Швейцарией и Данией, после чего закрыла групповой раунд веселой встречей с Чехией. И дальше снова работала на результат против тех же датчан и Швеции. В полуфинале со шведами главным образом запомнится валидольная серия буллитов. А решающий матч против мастеров такой игры финнов оставил с признанием: серебро обидно, но закономерно.

У этой команды был капитан и знаменосец в Пекине Вадим Шипачев, были чемпионы Пхенчхана Никита Гусев и Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов и не только. И появились свои герои, порой неожиданные. В их числе — вратарь Иван Федотов, форвард Арсений Грицюк и не только.

Сергей Андронов и&nbsp;Павел Карнаухов с&nbsp;серебряными медали Олимпиады в&nbsp;Пекине. Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь

Вторые за полгода Олимпийские игры в условиях пандемии после лета в Токио-2020 получились в чем-то странными, но главное — подарили своих героев и чемпионов. Медальные итоги Олимпиады и другие истории Пекина-2022 — в этом и других материалах.

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