Большунов, Щербакова, серебряные хоккеисты: звезды России на Олимпиаде

Победы и грусть российских спортсменов на финише Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) на Олимпиаде-2022 завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград. Всего — 32 медали, это новый национальный рекорд.

Главные герои российской сборной на старте Пекина-2022 были представлены в этом материале, к середине Игр — в этом. Здесь те, кто выделялся на заключительной неделе и вместе с тем на всей Олимпиаде.

Александр Большунов. Фото Getty Images

Александр Большунов и три золота

Александр Большунов стал главным героем сборной ROC и одним из самых успешных олимпийцев Пекина-2022. На старте Игр лидер наших лыжников завоевал первое российское золото и финишировал в скиатлоне с флагом в руках, на второй неделе вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым добился яркой победы в эстафете, в заключительные выходные стал трехкратным чемпионом.

Субботний масс-старт лыжников после похолодания с сильным ветром резко превратился из марафона в гонку на 28,4 км. Главный человек российских лыж Елена Вяльбе рассказала, что лидер норвежцев Йоханнес Клебо в такую погоду отказался бежать 50 км — и организаторы в том числе пошли ему навстречу. Это не помогло Клебо в противостоянии с Большуновым за звание короля Пекина: Йоханнес отстал от лидеров и сошел после 20 км, а потом раскрыл историю о ночном недомогании с маршрутом «кровать — туалет».

Большунов справился со всем — в том числе с изменившимися условиями проведения гонки и боровшимися до конца соперниками — и убежал к золоту. Серебро взял Иван Якимушкин, бронзу — попавший только на олимпийский марафон после ковид-проблем норвежец Симен Крюгер. После победы Александр расцеловал счастливый пекинский снег и поблагодарил китайскую землю, надел подготовленные золотые сапоги и посвятил медаль жене Анне. Он настоящий король лыж этой Олимпиады. Вяльбе и тренер Юрий Бородавко предложили не сомневаться в этом факте, сокращение дистанции марафона никак не изменило эту оценку.

Большунов в пяти пекинских гонках собрал три золота, серебро в разделке, а также бронзу в командном спринте. В этом виде он с Александром Терентьевым с боем пробился в финал и все же уступил норвежцам Вальнесу и Клебо, финнам Нисканену и Мяки. Александр брал медали в каждой из девяти олимпийских гонок в Пхенчхане и Пекине, ворвался в компанию великих и стал знаменосцем на церемонии закрытия.

Лыжники стали самой успешной российской командой на этой Олимпиаде: 11 медалей и 4 золота с эффектными победами в мужской и женской эстафетах. Наталья Непряева к серебру скиатлона и золоту эстафеты добавила бронзу командного спринта вместе с Юлией Ступак. У них был свой повод для танцев радости. В подборку памятных моментов среди других вошли также радость Елены Вяльбе за Большунова и Спицова на борту летящего в Пекин самолета, ее победный танец после мужского масс-старта и участие в награждении его героев на церемонии закрытия под Чайковского.

Анна Щербакова. Фото Getty Images

Анна Щербакова и золото

Женский турнир по фигурному катанию входил в число наиболее ожидаемых событий Пекина-2022 и стал одним из самых ярких и драматичных. Этери Тутберидзе говорила о желании увидеть трех своих фигуристок на пьедестале, на этой Олимпиаде надежда тренера вполне могла стать реальностью с золотым трио Камила Валиева — Анна Щербакова — Александра Трусова.

Валиева после золота в командном турнире выиграла короткую программу на фоне нервного разбирательства с ее допуском к личным соревнованиям. Щербакова совсем немного уступила лидеру, Трусова без исполненного тройного акселя осталась рядом с первой тройкой. И каждая из них могла стать первой.

Уникальная Трусова в произвольной программе реализовала свою мечту и исполнила пять четверных прыжков. Это достижение будет непросто превзойти или повторить. 17-летняя Александра вошла в историю, но не стала олимпийской чемпионкой. Сильная досада после невероятной работы вылилась в эмоциональные слова: «Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» сразу после объявления результатов и слезы на цветочной церемонии. Их девушка позже разъяснила.

Невероятная Щербакова в очередной раз показала свой чемпионский стиль и характер. 17-летняя фигуристка словно не заметила критичной замены коньков по ходу Игр, чисто исполнила оба проката и без побед в отдельных программах превзошла всех по сумме. Анна красиво стала олимпийской чемпионкой в непростом сезоне, среди ее титулов из топ-списка недостает только победы на чемпионате Европы. И у спортсменки есть осознание, что заканчивать сейчас она не готова.

Особенная Валиева закрывала соревнования и могла сделать их неповторимыми. Камила была способна подарить этой Олимпиаде настоящую магию, которую все видели в ее первом взрослом сезоне на чемпионатах России и Европы. Но случилось худшее: 15-летняя фигуристка не справилась со свалившимся на нее безумным давлением, которое к спорту отношения не имеет. Вместо истории все увидели слезы расстроенной девушки. И это трагедия, за которую МОК безо всяких слов Томаса Баха должно быть стыдно.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Getty Images

Пары, танцы на льду и медали

Соревнования фигуристов в Пекине-2022 закрыли пары. Три российских дуэта противостояли фаворитам хозяев Олимпиады. Суй Вэнцзин и Хань Цун забрали золото после программы с невероятно сложной подкруткой и отсутствием обязательного для высокой конкуренции прыжка.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали прокат всей жизни и уступили чемпионам всего 0,63 балла. И после этого отдельно оценили роль Этери Тутберидзе. Совсем рядом с ними закончили турнир чемпионы командника Анастасия Мишина и Александр Галлямов — со своим выдающимся выступлением и бронзой. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остались четвертыми, а партнер за всех соотечественников критично высказался о судействе.

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вице-чемпионами Игр в начале заключительной недели. Россияне уступили только безупречной французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Опасения после командника за противостояние дуэта тренера Александра Жулина с американцами не оправдались, хотя было тревожно. И в целом распределение медалей в этих видах вышло вполне справедливым и даже ожидаемым.

Руслан Захаров. Фото Getty Images

Руслан Захаров, конькобежный спорт и шорт-трек

Российские конькобежцы стали вице-чемпионами Пекина-2022 в командной гонке преследования. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в полуфинале против США установили олимпийский рекорд. Обрадовавшийся Алдошкин показал после финиша средние пальцы, но быстро извинился и объяснился — это не провокация, а выплеск эмоций. В финале с Норвегией наши стали вторыми и вместе с тем сказали, что это серебро почти равно золоту.

Захаров стал уникальным российским олимпийцем с медалями в конькобежном спорте и шорт-треке. В Сочи-2014 он выиграл эстафету в компании с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым. И теперь предложил развивать все виды спорта, но о еще одной смене в общем и хоккее в частности только шутил.

У конькобежцев после сложного коронавирусного сезона на этой Олимпиаде также есть бронза Ангелины Голиковой на 500-метровке. На «тысяче» она осталась четвертой в 0,1 секунды от тройки. В то же время призер Сочи-2014 и знаменосец в Пекине-2022 Ольга Фаткулина выдала сильное интервью о всех трудностях своего состояния, ковид-ограничениях и надоевших условиях в «пузыре» столицы Китая. Один из самых ярких конькобежцев мира Павел Кулижников впервые стартовал на Играх и остался без олимпийской медали.

В шорт-треке у России на этой Олимпиаде — серебро Константина Ивлиева на 500 м и бронза Семена Елистратова на 1500 м. Мужской сборной с Ивлиевым и Елистратовым после финиша в борьбе с итальянцами не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете. Подобные обидные доли секунды и миллиметры на этих Играх несколько раз снова не приносили радости россиянам.

«Не знаю, что лучше — не попасть на Олимпийские игры из-за ковида или стать четвертым. Мы боролись до конца. Олимпиада всегда все расставляет по своим местам. Что ты заслуживаешь, то и получаешь», — написал Семен в своем посте в соцсетях.

Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото Getty Images

Биатлонисты без золота

Сборная России по биатлону взяла медали в эстафетах с разными настроением и эмоциями.

Мужская команда до последней стрельбы была первым претендентом на золото при одном промахе на семи рубежах и почти минутном отрыве. Карим Халили провел стартовый этап с надеждой на медаль, Александр Логинов снова отработал на команду по примеру микста, а обидно оставшийся четвертым в двух личных гонках Максим Цветков укрепил лидерство.

Эдуард Латыпов на последнем рубеже допустил пять промахов, зашел на два штрафных круга и финишировал третьим. Спортсмен долго приходил в себя и принес извинения. Латыпов закончил Олимпиаду с тремя бронзовыми медалями, две из них — в смешанной и мужской эстафетах — вполне могли быть более ценного достоинства. И получил поддержку от партнеров по команде, звезд мирового биатлона и не только.

Российские биатлонистки остались без личных наград при всем своем старании и обидных промахах с другими проблемами. Сверхрезультатов от спортсменок и старшего тренера команды Михаила Шашилова не ждали. При этом перед эстафетой всплыл скандал из-за состава. Запасная Евгения Буртасова прилетела в Пекин на замену зависшей на карантине Валерии Васнецовой, но со своим планом не вписалась в старты.

Первый этап эстафеты провела Ирина Казакевич. Только потом стало известно: в семье биатлонистки произошло горе, в день гонки хоронили ее отца. Команда поддержала Ирину, но до старта об этом не говорили. Наши вышли в лидеры после второго этапа Кристины Резцовой, однако Светлану Миронову подвела стрельба со штрафным кругом. Россиянки все равно забрали медаль, Ульяна Нигматуллина финишировала следом за шведками и оформила довольно неожиданное серебро.

Илья Буров. Фото Getty Images

Фристайлисты и бронза

На старте Олимпиады фристайлистка Анастасия Смирнова взяла бронзу в могуле. В конце сложных для команды Игр медаль такой же ценности в акробатике завоевал Илья Буров, а затем в ски-кроссе — преодолевший череду травм Сергей Ридзик.

И Буров, и Ридзик повторили бронзовый результат Пхенчхана-2018. Илья вдобавок снова сделал топ-кадр с украинцем Александром Авраменко. Сергей выдал очень эмоциональное интервью до слез про себя, тренера и маму, жену и дочь.

Таких эмоций было достаточно у россиян в разных видах. Повод — один или сразу несколько: радостный или обидный результат, вопросы к себе или судьям, травмы и преодоление, ожидания и реальность. На этих Играх подобные минуты пережили фристайлистка Анастасия Таталина, скелетонист Александр Третьяков и конькобежец Сергей Трофимов, а также саночница Татьяна Иванова и сноубордист Вик Уайлд, лыжница Наталья Непряева, биатлонист Максим Цветков и другие.

Хоккейная сборная России. Фото Getty Images

Хоккеисты и серебро

Важный итог всей Олимпиады — от хоккеистов. Сборная России дошла до главного матча Пекина-2022 и в финале с Финляндией была в шаге от повторения результата Пхенчхана-2018.

К игре команды Алексея Жамнова и до старта турнира, и по его ходу были вопросы с учетом выбора состава и идей из тренерского плана. Сборная досрочно вышла в четвертьфинал после скупых матчей со Швейцарией и Данией, после чего закрыла групповой раунд веселой встречей с Чехией. И дальше снова работала на результат против тех же датчан и Швеции. В полуфинале со шведами главным образом запомнится валидольная серия буллитов. А решающий матч против мастеров такой игры финнов оставил с признанием: серебро обидно, но закономерно.

У этой команды был капитан и знаменосец в Пекине Вадим Шипачев, были чемпионы Пхенчхана Никита Гусев и Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов и не только. И появились свои герои, порой неожиданные. В их числе — вратарь Иван Федотов, форвард Арсений Грицюк и не только.

Вторые за полгода Олимпийские игры в условиях пандемии после лета в Токио-2020 получились в чем-то странными, но главное — подарили своих героев и чемпионов. Медальные итоги Олимпиады и другие истории Пекина-2022 — в этом и других материалах.