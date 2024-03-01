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1 марта, 10:59

Шветский отреагировал на апелляцию Зеппельта в суд Москвы

Сергей Разин
корреспондент
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Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский поделился мнением о подаче апелляционной жалобы немецким журналистом Хайо Зеппельтом на решение Никулинского районного суда Москвы.

«Апелляционная жалоба господина Хайо Зеппельта была бы обычным ответом, если бы не его инертность во время всего процесса и заявления ответчика об отсутствии уведомлений от российского суда. Все это заставляет в очередной раз задуматься о неоднозначности триггера всей ситуации с 11 февраля 2022 года. Предполагаю, что это затянет вступление решения суда в силу, но, с другой стороны, даст время все-таки обратить внимание на достоверность изложенных мной фактов, которые опровергают косвенные умозаключения в параллельных процессах», — приводит слова Шветского ТАСС.

Ранее стало известно, что Зеппельт подал апелляцию на решение Никулинского районного суда Москвы по иску Шветского. Апелляционная жалоба была зарегистрирована в 29 февраля.

Филипп Шветский, Хайо Зеппельт. Российский врач выиграл суд у Зеппельта. Немца обязали сделать опровержение

Источник: https://tass.ru/sport/20125773
Филипп Шветский
Хайо Зеппельт
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