Эксклюзивное интервью президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 28,4 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) — 5,5

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 7,0

4. Артем Мальцев (Россия) — 10,7

5. Шур Рете (Норвегия) — 15,8

6. Денис Спицов (Россия) — 26,2

Лыжники продолжат жечь напалмом на этой Олимпиаде. Мужской марафон — очередной триумф. Александр Большунов победил, Иван Якимушкин — второй. Еще и Артем Мальцев — четвертый. Просто фантастика!

— Коллеги видели вас перед стартом марафона. Говорят — были очень злые из-за сокращения дистанции с 50 до 30 км.

— Да гонка уже началась, а я написала рейс-директору FIS Пьеру Миньоре, что погода наладилась и надо передать парням — пусть бегут 50 км. Он ответил, что уже поздно. Понятно, что это была шутка.

А теперь, после такого финиша, какой смысл жаловаться?

— Большунов — король, но еще и Якимушкин с серебром!

— Знали бы вы, как меня гнобили в Instagram: «Зачем ставить Якимушкина? Кому нужен этот рюкзак?» Просто жесть! Проглядела сотню сообщений — и вышла. А то уже захотелось ответить... Очень рада, что Ванька с медалью. Всем все доказал!

— Правда, что Клебо отказывался выйти на старт 50 км?

— Да-да. Но у него проблемы с животом. Норвежцы сказали, что у него диарея. Причем второй день. Не каждый в таком состоянии вообще рискнул бы выйти на старт. Поэтому мы ему сочувствуем.

— А многие уже начали смеяться над ним.

— Вот не надо! С расстройством живота даже ходить не очень, не то что бегать. Наверное, Клебо думал, что дотерпит. Мне жаль, что все так вышло.

Бьорн Дэли и кениец

— Когда отъехали четверо наших и два норвежца...

— Очковала очень. Из-за норвежцев. Видно было, что они не т. е. Морозы — не их погода. Но все равно было тревожно.

— При этом, когда мы возвращались в ваксы, каждый подошел и поздравил нас, — добавил менеджер сборной Юрий Чарковский. — И нам у них надо этому учиться.

— А я всегда поздравляю, — ответила Вяльбе. — Да, некоторым не до этого, но я всегда нахожу в себе силы.

— Саня после финиша тоже дождался трех последних спортсменов.

— Слава Веденин подошел к нему, спросил: «Хочешь встретить?» Саня не раздумывал. Но, как правило, это все делают после «полтинника». Я помню, как Бьорн Дэли в Нагано-98 ждал кенийского лыжника. Вроде бы дождался, а потом оказалось, что африканскому спортсмену нужно идти еще круг. Из-за этого по времени сильно затягивалась церемония. Бьорн остановил его, объяснил ситуацию.

— И кениец снялся?

— Нет-нет. Он сказал, что можно проводить церемонию до его финиша. Но если Бьорн Дэли с ним сфотографируется. В итоге они сделали фото, кениец посмотрел награждение, похлопал, а потом... побежал дальше. Вот это было очень круто!

— Сейчас идут споры: правильно ли называть Большунова королем лыж? Ведь вместо марафона были 30 км.

— Однозначно называть! У него на золотой медали написано: «50 км».

— Тогда нет вопросов.

— И быть их не должно. Попробуйте выиграть две длинные гонки на Олимпиаде. Тем более сегодняшние 30 км из-за погодных условий были тяжелее иного «полтинника». Поэтому никто и не убегал. Было нереально.

Золотые ботинки

— Кто подарил Большунову золотые ботинки?

— Такие есть у Геры Кадыкова-Арбелиани, он председатель комитета по марафонам FIS. Он работает тут, у китайцев. Так вот Саша, когда увидел, загорелся. Гера пообещал организовать. И вот через китайцев Петер Абрахам передал. После победы вручили.

— Был ли уже разговор по поводу знаменосца? Большунов?

— Да. Еще дней пять назад решили.

— И Саня знает?

— Позавчера ему сказали. В воскресенье утром он спускается в Пекин и возвращаться уже не будет. На закрытии его будут награждать. Потом понесет флаг. И разве хоть кто-то скажет, что он не заслужил?