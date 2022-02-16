В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

Сборная России завоевала серебро в женской эстафете и даже лидировала на третьем этапе.

Олимпийские игры-2022. Биатлон

Женщины. Эстафета

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:11.03,9 (0+6)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) — 37,4 (0+6)

4. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 50,7 (2+8)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) — 1.33,1 (0+5)

6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) — 2.13,0 (2+10)

Кто бы мог подумать, но наша откровенно бедовая женская команда в биатлоне выступила лучше мужчин! Резцова и компания — вторые, и были очень близки к тому, чтобы побороться за золото. По сути, мы видели сценарий, схожий с мужской эстафетой, только в роли Эдуарда Латыпова выступила Светлана Миронова. Обидно упускать столь близкую победу, но для этой сборной любая медаль была грандиозным успехом.

Серебряная награда в секундах от Швеции с сестричками Эберг в составе ценна особенно. Так что мы не проиграли золото, а выиграли серебро. То ли еще будет! Но останется ли с этой командой ее нынешний тренер?

Буртасову лишили эстафеты по странной причине

Проблемы с выбором состава на мужскую биатлонную эстафету не сравнятся с женской. Перед Михаилом Шашиловым стоял вопрос, какой вариант лучше — плохой, очень плохой или ужасный? По идее, стопроцентно должны бежать Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Но у Резцовой травма шеи, из-за которой она не может стабильно стрелять.

И что с этим делать? Дальше выбор из Светланы Мироновой, которая проваливает эту Олимпиаду, Ирины Казакевич, стабильности от которой ждать по сезону не приходится, и Евгении Буртасовой, прилетевшей в Пекин в последний момент и не порадовавшей в коронной для нее индивидуальной гонке. Шестой квоты, напомним, у нас не было.

Буртасова выбыла сама — отказалась пройти контрольный масс-старт на тренировке. «Тренеры предложили пробежать со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт-пасьют. У мужчин в аналогичном забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

Буртасова долго тянуть с ответом не стала. По ее словам, Евгению никто не предупреждал, что по итогам товарищеской гонки будут оценивать состояние спортсменки. Вот она и заявила, что предпочитает работать по собственным тренировочным выкладкам, которые для нее подготовил тренер Евгений Куваев. «Никаких посылов, что я категорически отказываюсь, не было. Зачем мне бежать, если у меня есть своя работа и есть план?» — объясняет спортсменка. Так или иначе, СБР не посчитали нужным сообщить Буртасовой состав на эстафету лично — и она, как и мы все, увидела его в интернете.

Миронова зашла на круг и не дала побороться за золото

Бежать предстояло Казакевич и Мироновой. Ирина ходом начала не абы как, зато показала стабильную стрельбу. По одному дополнительному патрону на двух рубежах — нормально, чтобы обеспечить комфортную передачу эстафеты Резцовой. А дальше уже будет решаться судьба медалей.

Судя по всему, делая раскладки по этапам, Шашилов выбрал лыжную тактику. В женской биатлонной четверке многое, если почти не все, зависит от Кристины Резцовой. Ей предстояло выдать выдающийся этап, чтобы уходить лидером с преимуществом — только так можно мечтать о чем-то существенном. И Резцова-младшая сделала все, что от нее зависело. Максимум, который могла в тех обстоятельствах, что на нее выпали в Пекине.

Мы привыкли, что Кристина — боец, но после слезных интервью по итогам пасьюта определенные опасения были. Но все они развеялись, когда Кристина ходом уже к первому огневому догнала лидеров, затем отработала из шести и лидером подошла ко второму рубежу. Стойка Резцовой — как по учебнику. Быстро, точно и эмоционально. На радостях у девушки открылось второе дыхание, и Мироновой она передала первое место с отрывом.

Светлана продолжает убегать от Италии, и в определенный момент наше преимущество достигло 45 секунд. Отличная работа на «лежке», но, увы, чуда не произошло, и на стойке Миронову залихорадило. Соперницы тоже ошибались, и даже закрыть из семи-восьми патронов было бы нормально и спокойно. Но нет, зашли на круг и лидерство упустили. В итоге Света сникла, и если с контрольной отсечки уходила в пяти секундах от Ханны Эберг, то к концу этапа уже в 13.

Финишер шведок Эльвира Эберг еще сильнее нарастила темп — после «лежки» уже в 30 секундах от нас. Нигматуллина, надо отдать ей должное, сделала все что могла — из шести прошла последнюю стойку и пустилась в погоню за вице-лидером Кубка мира. И была близка, чтобы догнать Швецию! Но давайте объективно, у нас не самая сильная сборная, и перед стартом гонки любая медаль считалась бы не просто успехом, а чудом. Смущают слова Шашилова сразу после финиша. «Все — к спортсменам. Я уже не работаю», — выдал он в разговоре со СМИ. Что это значит?