Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022

Сколько наград завоевали спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) на зимних Играх в Китае.

Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — в стартовый медальный день в субботу, 5 февраля. В первой гонке Игр россиянка завоевала серебро скиатлона.

В этот же день в стартовой гонке соревнований по биатлону — смешанной эстафете — российская команда финишировала третьей.

Наталья Непряева. Фото Getty Images

Серебро

Лыжные гонки, женщины, скиатлон (5 февраля)

Эдуард Латыпов. Фото Getty Images

Бронза

Смешанная эстафета (5 февраля)

Кристина Резцова на дистанции. Фото Getty Images

Российские спортсмены и сборной выступают на зимних Играх-2022 в Пекине как представители команды Олимпийского комитета России (ОКР) или ROC (Russian Olympic Committee) с учетом допинговых санкций ВАДА. Вместо флага России используется знамя ОКР, в честь россиян не может звучать национальный гимн — он заменен фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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