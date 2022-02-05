Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — в стартовый медальный день в субботу, 5 февраля. В первой гонке Игр россиянка завоевала серебро скиатлона.
В этот же день в стартовой гонке соревнований по биатлону — смешанной эстафете — российская команда финишировала третьей.
Серебро
Наталья Непряева
Лыжные гонки, женщины, скиатлон (5 февраля)
Бронза
Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов
Смешанная эстафета (5 февраля)
Российские спортсмены и сборной выступают на зимних Играх-2022 в Пекине как представители команды Олимпийского комитета России (ОКР) или ROC (Russian Olympic Committee) с учетом допинговых санкций ВАДА. Вместо флага России используется знамя ОКР, в честь россиян не может звучать национальный гимн — он заменен фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
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