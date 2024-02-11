Чен: «Противно слушать фигуристов из США, получили на халяву золото — молчите!»

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Российским фигуристам после аннулирования результатов Камилы Валиевой присудили третье место. Золото отдали США, а серебро — Японии.

«Бронза сборной — не самый плохой вариант. Да, это дико обидно. Мне противно слушать комментарии американских фигуристов, они несут ахинею по этому поводу. Получили на халяву золото — сидите и просто молчите! Конечно, нашу команду считаю олимпийскими чемпионами. Саму Камилу в личном первенстве — нет. Она маленькая девочка и не справилась с той нагрузкой, которая навалилась!» — приводит слова Чен Metaratings.ru.

Ранее национальный олимпийский комитет (НОК) Канады заявил о проработке вариантов обжалования решения ISU о пересмотре результатов командного турнира на Олимпиаде-2022.