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Пекин-2022

11 февраля, 12:00

Чен: «Противно слушать фигуристов из США, получили на халяву золото — молчите!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золота в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Российским фигуристам после аннулирования результатов Камилы Валиевой присудили третье место. Золото отдали США, а серебро — Японии.

«Бронза сборной — не самый плохой вариант. Да, это дико обидно. Мне противно слушать комментарии американских фигуристов, они несут ахинею по этому поводу. Получили на халяву золото — сидите и просто молчите! Конечно, нашу команду считаю олимпийскими чемпионами. Саму Камилу в личном первенстве — нет. Она маленькая девочка и не справилась с той нагрузкой, которая навалилась!» — приводит слова Чен Metaratings.ru.

Ранее национальный олимпийский комитет (НОК) Канады заявил о проработке вариантов обжалования решения ISU о пересмотре результатов командного турнира на Олимпиаде-2022.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
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