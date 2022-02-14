Синицина и Кацалапов могли остаться без медали. Американцы «убивали» их как могли

Дмитрий Кузнецов считает, что на Олимпиаде-2022 есть судьи, которые не любят российских фигуристов

Судейские « голодные игры » продолжаются.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Танцы на льду. Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 218,02...

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82

Параллельно новостям вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде развивается сюжет с судейскими играми. В танцах в итоге он, возможно, оказался не слишком заметным, но едва не привел к потере серебра российским дуэтом Виктория Синицина/Никита Кацалапов (набрали 220,51 балла против 218,02 у соперников по «ДТП» на разминке командного турнира Хаббелл/Донохью).

Понятно, кто Россию любит, а кто нет, и ромашек тут не надо

Американские судьи уже отметились жестким судейством командника — тогда оценки Пегги Грэхэм не позволили Мишиной и Галлямову выиграть короткую программу у китайцев Суй/Хань. В танцах Дженнифер Маст также дважды отбрасывала российский дуэт подальше от американского, но там хотя бы присутствовала российская судья, которая балансировала происходящее своими оценками.

Конечно, есть страны, которые нас здесь любят: это Израиль (сложно отделаться от разговоров про 16-ю республику СССР), Польша и Венгрия, которым мы поставляем фигуристов и которые теперь сразу при появлении спортсмена ОКР добавляют на своем мониторе 7-8 лишних баллов.

На удивление любит нас Китай — китайский судья поставил Мишиной и Галлямову в командном турнире самую высокую оценку в короткой программе, причем даже выше, чем своим Суй/Хань. Имя героя — Юмин Ван.

Где не хватило американцам?

В танцах на этот раз наших арбитров не было, и американцы были недалеки от серебра. Им не хватило 2,5 балла. Нашим очень помог штраф в балл, выписанный Хаббелл/Донохью за слишком долгую поддержку. Будь американцы поближе, к россиянам могли отнестись еще жестче. Звучит невероятно, но у американки наша пара за ритм-танец получила 86,43 — на 4,2 балла меньше, чем Хаббелл/Донохью.

А сегодня, по мнению представительницы США, подопечные Александра Жулина должны были стать пятыми! И остаться без медалей, проиграв обоим американским дуэтам 9-11 баллов одной программой. Также выше поставили американцев судьи из Франции, Италии и Китая. А еще в ритм-танце в судейской бригаде была представлена Великобритания, которая поставила оценку даже хуже американской. Но сегодня в бригаде произошла ротация — и слава богу. Не было бы ее — опять же, расклад мог бы случиться иной. Против России была довольно солидная оппозиция, как в CAS, и хорошо, что она и здесь не сработала.

А знаете, кто поставил дедакшен? Техническая бригада, состоящая из представителей Финляндии и... Польши и Венгрии! Наших старых друзей.

«СЭ» решил составить своеобразный рейтинг тех, кто нас больше всего не любит.

Среди «русофобов» — североамериканцы и даже Италия

Канада. Поставили Кондратюку 174,75 балла при итоговых 181,65, а Валиевой в команднике — 170,10 при 178,92.

США. Ключевое событие произошло в парах, где от американцев Мишина/Галлямов получили 81,12 при 82,64. Не спасла даже удивительная лояльность китайцев. Но «убивали»

оба раза и в танцах. Лояльно судили только Валиеву, которую за океаном явно любят даже заграничные журналисты — вопреки произошедшим событиям. Поверьте, таких большинство.

В мужском турнире особенно выделился японец, который: а) поставил Семененко смешные 167 баллов вместо 178,4; б) Мозалеву — 148,2 вместо 156,2; в) то же самое, только в уполовиненном масштабе, произошло в короткой программе.

Из мелких событий можно выделить низкие оценки Кондратюку в команднике от корейского судьи, жестких подход нескольких европейских стран — особенно тут выделяются Нидерланды и Италия, которая по понятным причинам пыталась подтянуть свой дуэт в танцах.

В фигурном катании на Олимпиаде осталось два вида — женское и парное катание, и там нас ждет продолжение Игр — не Олимпийских, а судейских. Валиеву, Щербакову и Трусову ждут судьи из США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Южной Кореи — и против них одна Россия. Сами понимаете, на каком фоне и при каком давлении будет проходить судейство. У пар расклад получше — там будет и наша любимая Венгрия, и Израиль, и наш представитель против США и Китая. Так что тут шансов пободаться с китайцами у нас много. А в женском одиночном катании мы в любом случае ждем золота.