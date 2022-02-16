Спасительная бронза Ильи Бурова на фоне ужасного результата его брата. Как оценивать выступление наших акробатов-фристайлистов?

Илья Буров повторил успех четырехлетней давности, но больше медалей у сборной России нет.

Олимпийские игры-2022. Фристайл. Мужчины. Акробатика

1. Ци Гуанпу (Китай) — 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50

3. Илья Буров (Россия) — 114,93

4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50

5. Джастин Шенефельд (США) — 106,50

6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00

На Олимпийских играх во фристайле в Пекине было сразу три дисциплины по акробатике — мужские и женские личные соревнования и командное первенство. Россияне претендовали на медали по всех видах — на последнем чемпионате мира у нас было несколько медалей, причем везде. Но по факту результат на ОИ-2022 получился гораздо слабее, чем мог бы быть. И опять же неоднозначным с точки зрения судейства, если оглянуться еще и на женский турнир по слоупстайлу.

Результаты чемпионата мира ничего не значат на Олимпиаде

Соревнования по лыжной акробатике включают в себя прыжок со специально сформированного снежного трамплина, где при полете спортсмен выполняет определенные трюки. Само место проведения включает в себя специальную площадку для разгона, платформу, на которой сделан сам трамплин, и достаточно крутой склон приземления.

Атлетам нужно выполнить разгон, а потом и прыжок, который может состоять из сальто, винтов, переворотов и других элементов. Фристайлисты должны не только четко выполнить все это, но и учитывать погоду — например, скорость ветра, стараясь не делать прогиба в теле или в ногах при прыжке, а также нужно максимально четко приземлиться, не касаясь склона ничем, кроме ног. Падения тоже сильно наказываются судьями.

В итоге как раз из этих трех критериев и складывается общая оценка — 20% баллов зависят от полета, 30% можно набрать на приземлении, остальное входит в оценку самого прыжка. Причем чем выше класс спортсменов (а на Олимпиаде в финалах нет слабых атлетов), тем сложнее вырваться вперед и быть на голову сильнее соперников. А в таком случае многое начинает зависеть от судей.

Призеры Александр Абраменко, Ци Гуанпу и Илья Буров. Фото Reuters

В командных соревнованиях выступало всего шесть команд, четыре из них проходили в финал. И все ожидали, что Россия уж точно будет в заключительной стадии и при этом бороться не просто за медаль, а за золото. А в итоге наша сборная даже не попала в суперфинал, оставшись на пятой строчке, хотя на чемпионате мира-2021 мы были первыми.

Почему так получилось? Из всей чемпионской команды на Играх в миксте выступила только Любовь Никитина, но после соревнований в команде она практически не могла говорить из-за расстройства и едва не плакала. Весь сезон у нее не получается стабильно выступать и показывать все, на что она способна, хотя как раз таки на том чемпионате мира Никитина выиграла еще и бронзу в личном зачете. Но на Олимпиаде она не пробилась в суперфинал и в этом виде, заняв только 12-е место.

— Возможно, что-то психологическое помешало мне выступить сегодня, — рассказывала Любовь журналистам после личных соревнований по акробатике. — На всех тренировках я вставала после приземления. Я была готова. Программа у меня была наработана очень хорошо. Я прыгаю ее уже много лет, она стабильная. Не знаю, что произошло сегодня. Вообще в сезоне у меня не идет на стартах, я сама в себе не могу разобраться.

Так что в финальную стадию среди женщин пробилась лишь 16-летняя Есения Пантюхова, которая только начинает выступления на взрослом уровне. По итогам двух прыжков она заняла девятое место, что не позволило ей выйти в суперфинал и побороться за медали. Но для этой спортсменки пока что все как раз закончилось хорошо — она еще слишком молода, чтобы соперничать с более опытными атлетами, и у нее есть возможность спрогрессировать в будущем. Любови Никитиной тоже пока еще всего 22, но она уже выигрывала чемпионаты мира. Поэтому и ожидали от нее здесь большего.

Неудачное выступление трехкратного чемпиона мира и трудовая бронза его брата

В командном турнире не выступали Максим Буров и Павел Кротов. Их заменили брат Максима и брат Любови — Илья и Станислав соответственно. С Максимом были связаны самые большие надежды в соревнованиях мужчин — он три раза выигрывал чемпионаты мира в личном зачете и еще дважды брал Малый хрустальный глобус по акробатике (в сезонах-2017/18 и -2020/21). Командное первенство он пропустил по причине подготовки к личному, но в итоге все оказалось зря — Буров не справился с волнением и занял 21-е место в квалификации. Этот результат получился более неудачным, чем в Пхенчхане, когда Максим стал 15-м. После этого как раз и случился взлет спортсмена и все его основные победы — может быть, и сейчас он не сломается, а с третьей попытки сумеет навязать борьбу на Олимпиаде в Милане?

Еще одной потерей сборной России стал бронзовый призер прошлого чемпионата мира Павел Кротов. Он должен был ехать на Олимпиаду, но остался дома из-за травмы. Илья Буров, брат Максима, как и Любовь Никитина, со своей программой справился не до конца. А единственным, кому можно было занести в актив то выступление в команднике, стал Станислав Никитин. Но, конечно, баллов не хватило для того, чтобы брать медали.

Оставалась надежда на мужское первенство, хотя тут уже были спойлеры касательно Максима Бурова — он выступил крайне неудачно. В финал вышли Никитин и Илья Буров. Кстати, в Пхенчхане именно Илья стал бронзовым призером Игр. Но он никогда не брал медали на чемпионатах мира и не выигрывал Кубки мира.

Никитин не смог пройти в суперфинал, куда попадает только шестерка лучших по итогам первого финала. А вот Буров смог — для этого ему пришлось заявить самый сложный прыжок из всех спортсменов и выполнить его практически идеально. Илья даже выиграл финал номер один и остался единственной российской надеждой на медали.

В суперфинале все уже легких прыжков не исполняли, так что многое зависело от судей. Буров выступал последним и опять-таки сделал все близко к максимуму, но набрал далеко не огромную сумму баллов. Когда спортсмен увидел цифру 3 напротив своей фамилии, он радостно вскрикнул: «Да!» — и даже упал на снег, но к оценке у некоторых болельщиков и специалистов возникли вопросы. Если уж китайца было точно не догнать — хотя бы потому, что он выступает дома, а свой прыжок тоже осилил на ура, — то украинца Александра Абраменко, чемпиона Игр-2018, Илья обходить мог. Но сам Буров был рад и такому результату — второй олимпийской бронзе, так что он радостно отправился поздравлять соперников.

Потенциал во фристайле был огромный — Россия претендовала как минимум на два золота. Но сказалось несколько факторов — неопытность спортсменов, психологическая скованность, присутствие китайских акробатов, которые редко выезжают на крупные старты, и, возможно, также повлияли не до конца понятные оценки судей. Концовка соревнований по акробатике немного спасла всех от общего разочарования — все-таки медаль есть, но и самим спортсменам, и болельщикам, и тренерам наверняка хотелось большего.