Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады

Российские звезды Пекина к середине Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) за девять медальных дней на Олимпиаде-2022 завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых наград (всего — 17).

Главные герои российской сборной на старте Игр в Пекине были представлены в этом материале. Здесь те, кто зажег на неделе после понедельника.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. Фото Getty Images

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и золото

Российские лыжницы провели запоминающуюся эстафетную гонку: в эту субботу наши выступили ярко и одержали красивую победу.

Первая олимпийская неделя получилась у Непряевой и всей женской команды очень эмоциональной. Наталья принесла сборной первую медаль Пекина-2022 — серебро в скиатлоне. После стартовой гонки у победительницы «Тур де Ски» были слезы радости, а после разделки — обиды. Финишировав в 0,1 секунды от бронзы, спортсменка не скрывала разочарования и с трудом находила слова.

Позитивная и не очень энергия была использована россиянками в командной гонке. Они понимали свою силу и реализовали золотой шанс. Стартер в этой эстафете Юлия Ступак после финиша сказала, что всегда гоняется с уважением к соперницам, но на этот раз завелась (в оригинале звучал более жесткий глагол): «Настрой был очень крутой, у меня была прямо злость. Хотелось просто разнести всех!»

Бронзовые призеры Игр-2018 Ступак и Непряева, а затем Татьяна Сорина по максимуму отработали свои этапы и держались в лидерах. Наталья вдобавок на своем отрезке не подпустила к себе норвежку Терезу Йохауг. Молодая звезда российских лыж Вероника Степанова блестяще исполнила роль финишера. Оставила за спиной всех северных преследовательниц во главе со шведкой Юнной Сундлинг и разобралась с немкой Софи Крель.

«Все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет», — радовалась после развязки Степанова. 21-летняя девушка стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыж, на несколько дней опередив Юлию Чепалову. Ее предшественница впервые взяла золото Игр в Нагано-98, а в эстафете Турина-2006 поучаствовала в последней до Пекина российской победе в женских лыжах.

Степанова на этой Олимпиаде влюбляет в себя страну. Вероника — дерзкая и открытая в гонках и публичном пространстве. Свободно общается с Петтером Нортугом и ориентируется на Елену Вяльбе. Опять же — и в спортивном плане, и в информационных уколах в сторону норвежских СМИ.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Фото Getty Images

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов и золото

Российские лыжники провели свою эстафету в доминирующем стиле: в воскресенье на фоне непрекращающегося снегопада и похолодания наши сразу ушли в крутой отрыв и не позволили соперникам к себе подобраться.

Алексей Червоткин стал одним из главных героев гонки и на стартовом этапе улетел от всех почти на полминуты. Александр Большунов на втором отрезке классикой удвоил преимущество, отправил на дистанцию Дениса Спицова и пошел размещать в соцсетях селфи с Червоткиным. Спицов и Сергей Устюгов заглянули в кадр уже после золотого финиша.

Устюгов и финиш с флагом — эта картина до воскресенья выглядела мечтой, которая была реализована. Елена Вяльбе и тренеры даже захотели притормозить Сергея, слишком сильно рванувшего на дистанцию. Норвежцы с Йоханнесом Клебо и все соперники остались более чем с минутным отставанием.

29-летний Устюгов после вылета в полуфинале спринта на этой Олимпиаде отрезал (в оригинале звучал более жесткий глагол): «Я проиграл главную гонку восьми лет». Сергей стал самым невезучим лыжником в Сочи-2014 и не был допущен в Пхенчхан-2018. Он выиграл «Тур де Ски» с чемпионатом мира и рубился с Клебо до Большунова. И после главной победы в карьере сошел с пьедестала со словами грусти о соседе по номеру и кандидату в эту эстафету мечты: «Я бежал и думал о Мальцеве».

«Мы рубились за страну, за всех нас. За всех людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера, — все благодаря им», — чемпионские слова от Червоткина. Вице-чемпион Олимпиады в скиатлоне Спицов тем временем признал: «Два дня меня просто колбасило, а после прогноза погоды меня одолел еще больший мандраж. Но ребята из сервиса великолепно справились».

Отечественные лыжники не выигрывали олимпийскую эстафету с 1980 года. На награждении чемпионы примерили принесенные золотые медали не на себя, а друг на друга. Большунов перед этим оценил общие заслуги: «Темп уже был задан Алексеем. Не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап великолепно».

Александр эффектно завоевал первый олимпийский титул в стартовой гонке Игр — скиатлоне. Затем он пропустил спринт и забрал серебро в разделке, влетев на финише между результатами суперфинна Ийво Нисканена и Клебо. Теперь 25-летний лидер российской сборной стал двукратным чемпионом, взял медали в каждой из своих семи олимпийских гонок на Играх-2018 и -2022. По их числу Большунов догнал Вяльбе.

Константин Ивлиев. Фото Getty Images

Константин Ивлиев и серебро в шорт-треке

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал вторым на дистанции 500 метров. В воскресенье он уступил в финале 93 тысячных секунды чемпиону мира Шаоану Лю из Венгрии. И после зажег в интервью «СЭ» при разговоре о раскрутке своего вида.

«У нас спорт реально непопулярный, его никто не смотрит. То, что сделал Витя Ан на Олимпиаде в Сочи, — он просто красавчик! Но как этот результат перерос в популярность? Рекламировал он «доширак», и все», — сказал 21-летний спортсмен.

Татьяна Иванова. Фото Getty Images

Бронзовый день

Во вторник россияне заняли третьи места в трех видах: 8 февраля медали завоевали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев (22-летний дебютант здорово сработал в спринте и уступил только Клебо и Федерико Пеллегрино) и саночница Татьяна Иванова.

35-летний Уайлд в этом олимпийском цикле выбрался из кризиса и зацепился за шанс в параллельном гигантском слаломе. Двукратный чемпион Сочи-2014 в раннем заезде выбил лидера сборной Дмитрия Логинова, затем из-за досадной ошибки остался без финала и вырвал бронзу. После наш Вик не сдержал слезы, на ярком русском удивился перевесу в 0,01 секунды в четвертьфинале с корейцем Ли Санхо и сделал явный намек на завершение карьеры после завоевания медали. Впрочем, следом все же обещал еще подумать.

30-летняя Иванова тоже дождалась своего шанса и взяла медаль, как Уайлд или лыжник Устюгов. Вице-чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях пропустила следующие Игры на волне недопусков российских звезд. Теперь Татьяна завоевала личную бронзу и затем расстроилась, что не смогла помочь парням из своей сборной дотянуться до награды. Команда наших саночников осталась в Пекине четвертой в четырех десятых от третьего места.

Семен Елистратов (справа). Фото Getty Images

Бронзовые призеры

Шорт-трекист Семен Елистратов в среду стал третьим в сумасшедшем финале на 1500 м с десятью участниками. 31-летний чемпион Сочи-2014 в эстафете, пожалуй, самый опытный и известный представитель своего вида спорта в России. Он взял бронзу на 1500 м в Пхенчхане-2018, снова ворвался в число призеров на этой дистанции в Пекине и не сдержал слез.

«Я уже на своей четвертой Олимпиаде. Вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации и снова завоевал медаль», — сказал Елистратов.

Биатлонист Эдуард Латыпов в воскресенье стал третьим в гонке преследования. Финишер сборной России в бронзовой смешанной эстафете Игр-2022 снова из-за лишнего промаха упустил шанс побороться за золото. И вцепился в свой шанс за спинами невероятных конкурентов — француза Кантена Фийона Майе и норвежца Тарьея Бе.

27-летний Латыпов взял вторую олимпийскую медаль, хотя в начале года на карантине во время этапа Кубка мира в Германии о таком вряд ли думал. На преследование Эдуард настраивался просмотром золотой эстафеты лыжников. И затем закрыл серию невезения российских биатлонистов с обидными до слез результатами Кристины Резцовой и двумя подряд четвертыми местами Максима Цветкова.

Конькобежка Ангелина Голикова в воскресенье завоевала первую медаль Пекина для представителей своей команды. 30-летняя чемпионка мира стала третьей на 500 м на третьей для себя Олимпиаде. Среди других претендентов была Ольга Фаткулина. Только серебряный призер Сочи-2014 на этой дистанции, которая несла знамя команды на церемонии открытия этих Игр вместе с капитаном хоккеистов Вадимом Шипачевым, осталась десятой.

Эдуард Латыпов. Фото Getty Images

Наши на этой Олимпиаде

У россиян в Пекине-2022 есть весь набор эмоций.

У наших были грусть и слезы вместо бронзы или более ценных медалей, когда лыжница Непряева стала четвертой и уступила одну десятую на 10 км, а конькобежец Сергей Трофимов на 5000 м или саночки в эстафетных заездах — четыре десятых. Или когда биатлонист Цветков остался фактически в одном выстреле от золота или в четырех секундах от медали в индивидуальной гонке на 20 км, а затем в паре секунд от тройки в спринте на 10 км.

Есть злость от результатов только на себя или всех вокруг. Место для суровой самокритики у лыжников и биатлонистов, а также конькобежцев или фристайлиста-акробата Ильи Бурова в команде с Любовью и Станиславом Никитиными. Или разноса в стиле скелетонистки Елены Никитиной.

И здорово, что сейчас время для большого спорта и красивых побед. Итог — на заключительной неделе Олимпиады-2022.