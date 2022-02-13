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Пекин-2022

13 февраля, 23:10

Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады

Спортсмены команды ROC завоевали 17 медалей после половины Олимпиады-2022
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Вероника Степанова, Александр Большунов и Вик Уайлд.
Фото «СЭ»
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.
Фото Getty Images
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
Фото Getty Images
Константин Ивлиев.
Фото Getty Images
Татьяна Иванова.
Фото Getty Images
Семен Елистратов (справа).
Фото Getty Images
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images
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Российские звезды Пекина к середине Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) за девять медальных дней на Олимпиаде-2022 завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых наград (всего — 17).

Главные герои российской сборной на старте Игр в Пекине были представлены в этом материале. Здесь те, кто зажег на неделе после понедельника.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. Фото Getty Images
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.
Фото Getty Images

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и золото

Российские лыжницы провели запоминающуюся эстафетную гонку: в эту субботу наши выступили ярко и одержали красивую победу.

Первая олимпийская неделя получилась у Непряевой и всей женской команды очень эмоциональной. Наталья принесла сборной первую медаль Пекина-2022 — серебро в скиатлоне. После стартовой гонки у победительницы «Тур де Ски» были слезы радости, а после разделки — обиды. Финишировав в 0,1 секунды от бронзы, спортсменка не скрывала разочарования и с трудом находила слова.

12&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Вероника Степанова (слева) радуется золотой медали в&nbsp;эстафете с&nbsp;Юлией Ступак, Татьяной Сориной и&nbsp;Натальей Непряевой. Мы ждали этого чуда 16 лет! Россиянки одержали эмоциональную победу в лыжной эстафете

Позитивная и не очень энергия была использована россиянками в командной гонке. Они понимали свою силу и реализовали золотой шанс. Стартер в этой эстафете Юлия Ступак после финиша сказала, что всегда гоняется с уважением к соперницам, но на этот раз завелась (в оригинале звучал более жесткий глагол): «Настрой был очень крутой, у меня была прямо злость. Хотелось просто разнести всех!»

Бронзовые призеры Игр-2018 Ступак и Непряева, а затем Татьяна Сорина по максимуму отработали свои этапы и держались в лидерах. Наталья вдобавок на своем отрезке не подпустила к себе норвежку Терезу Йохауг. Молодая звезда российских лыж Вероника Степанова блестяще исполнила роль финишера. Оставила за спиной всех северных преследовательниц во главе со шведкой Юнной Сундлинг и разобралась с немкой Софи Крель.

Вероника Степанова. Вероника Степанова — новое лицо российского спорта. Она влюбила в себя страну

«Все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет», — радовалась после развязки Степанова. 21-летняя девушка стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыж, на несколько дней опередив Юлию Чепалову. Ее предшественница впервые взяла золото Игр в Нагано-98, а в эстафете Турина-2006 поучаствовала в последней до Пекина российской победе в женских лыжах.

Степанова на этой Олимпиаде влюбляет в себя страну. Вероника — дерзкая и открытая в гонках и публичном пространстве. Свободно общается с Петтером Нортугом и ориентируется на Елену Вяльбе. Опять же — и в спортивном плане, и в информационных уколах в сторону норвежских СМИ.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Фото Getty Images
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
Фото Getty Images

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов и золото

Российские лыжники провели свою эстафету в доминирующем стиле: в воскресенье на фоне непрекращающегося снегопада и похолодания наши сразу ушли в крутой отрыв и не позволили соперникам к себе подобраться.

Алексей Червоткин стал одним из главных героев гонки и на стартовом этапе улетел от всех почти на полминуты. Александр Большунов на втором отрезке классикой удвоил преимущество, отправил на дистанцию Дениса Спицова и пошел размещать в соцсетях селфи с Червоткиным. Спицов и Сергей Устюгов заглянули в кадр уже после золотого финиша.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за&nbsp;42 года. Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

Устюгов и финиш с флагом — эта картина до воскресенья выглядела мечтой, которая была реализована. Елена Вяльбе и тренеры даже захотели притормозить Сергея, слишком сильно рванувшего на дистанцию. Норвежцы с Йоханнесом Клебо и все соперники остались более чем с минутным отставанием.

29-летний Устюгов после вылета в полуфинале спринта на этой Олимпиаде отрезал (в оригинале звучал более жесткий глагол): «Я проиграл главную гонку восьми лет». Сергей стал самым невезучим лыжником в Сочи-2014 и не был допущен в Пхенчхан-2018. Он выиграл «Тур де Ски» с чемпионатом мира и рубился с Клебо до Большунова. И после главной победы в карьере сошел с пьедестала со словами грусти о соседе по номеру и кандидату в эту эстафету мечты: «Я бежал и думал о Мальцеве».

«Мы рубились за страну, за всех нас. За всех людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера, — все благодаря им», — чемпионские слова от Червоткина. Вице-чемпион Олимпиады в скиатлоне Спицов тем временем признал: «Два дня меня просто колбасило, а после прогноза погоды меня одолел еще больший мандраж. Но ребята из сервиса великолепно справились».

Счастливая Елена Вяльбе и&nbsp;победители эстафеты Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов с&nbsp;олимпийской командой сборной России по&nbsp;лыжным гонкам на&nbsp;Играх в&nbsp;Пекине. Лыжники тащат Россию в общем зачете. Команда Вяльбе творит чудеса

Отечественные лыжники не выигрывали олимпийскую эстафету с 1980 года. На награждении чемпионы примерили принесенные золотые медали не на себя, а друг на друга. Большунов перед этим оценил общие заслуги: «Темп уже был задан Алексеем. Не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап великолепно».

Александр эффектно завоевал первый олимпийский титул в стартовой гонке Игр — скиатлоне. Затем он пропустил спринт и забрал серебро в разделке, влетев на финише между результатами суперфинна Ийво Нисканена и Клебо. Теперь 25-летний лидер российской сборной стал двукратным чемпионом, взял медали в каждой из своих семи олимпийских гонок на Играх-2018 и -2022. По их числу Большунов догнал Вяльбе.

Константин Ивлиев. Фото Getty Images
Константин Ивлиев.
Фото Getty Images

Константин Ивлиев и серебро в шорт-треке

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев стал вторым на дистанции 500 метров. В воскресенье он уступил в финале 93 тысячных секунды чемпиону мира Шаоану Лю из Венгрии. И после зажег в интервью «СЭ» при разговоре о раскрутке своего вида.

«У нас спорт реально непопулярный, его никто не смотрит. То, что сделал Витя Ан на Олимпиаде в Сочи, — он просто красавчик! Но как этот результат перерос в популярность? Рекламировал он «доширак», и все», — сказал 21-летний спортсмен.

Татьяна Иванова. Фото Getty Images
Татьяна Иванова.
Фото Getty Images

Бронзовый день

Во вторник россияне заняли третьи места в трех видах: 8 февраля медали завоевали сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев (22-летний дебютант здорово сработал в спринте и уступил только Клебо и Федерико Пеллегрино) и саночница Татьяна Иванова.

35-летний Уайлд в этом олимпийском цикле выбрался из кризиса и зацепился за шанс в параллельном гигантском слаломе. Двукратный чемпион Сочи-2014 в раннем заезде выбил лидера сборной Дмитрия Логинова, затем из-за досадной ошибки остался без финала и вырвал бронзу. После наш Вик не сдержал слезы, на ярком русском удивился перевесу в 0,01 секунды в четвертьфинале с корейцем Ли Санхо и сделал явный намек на завершение карьеры после завоевания медали. Впрочем, следом все же обещал еще подумать.

Вик Уайлд. Уайлд был в кризисе и мог завершить карьеру. Чудесное преображение Вика

30-летняя Иванова тоже дождалась своего шанса и взяла медаль, как Уайлд или лыжник Устюгов. Вице-чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях пропустила следующие Игры на волне недопусков российских звезд. Теперь Татьяна завоевала личную бронзу и затем расстроилась, что не смогла помочь парням из своей сборной дотянуться до награды. Команда наших саночников осталась в Пекине четвертой в четырех десятых от третьего места.

Семен Елистратов (справа). Фото Getty Images
Семен Елистратов (справа).
Фото Getty Images

Бронзовые призеры

Шорт-трекист Семен Елистратов в среду стал третьим в сумасшедшем финале на 1500 м с десятью участниками. 31-летний чемпион Сочи-2014 в эстафете, пожалуй, самый опытный и известный представитель своего вида спорта в России. Он взял бронзу на 1500 м в Пхенчхане-2018, снова ворвался в число призеров на этой дистанции в Пекине и не сдержал слез.

«Я уже на своей четвертой Олимпиаде. Вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации и снова завоевал медаль», — сказал Елистратов.

Семен Елистратов. Елистратов — бронзовый герой. Он завоевал для России медаль в самом странном финале

Биатлонист Эдуард Латыпов в воскресенье стал третьим в гонке преследования. Финишер сборной России в бронзовой смешанной эстафете Игр-2022 снова из-за лишнего промаха упустил шанс побороться за золото. И вцепился в свой шанс за спинами невероятных конкурентов — француза Кантена Фийона Майе и норвежца Тарьея Бе.

27-летний Латыпов взял вторую олимпийскую медаль, хотя в начале года на карантине во время этапа Кубка мира в Германии о таком вряд ли думал. На преследование Эдуард настраивался просмотром золотой эстафеты лыжников. И затем закрыл серию невезения российских биатлонистов с обидными до слез результатами Кристины Резцовой и двумя подряд четвертыми местами Максима Цветкова.

Эдуард Латыпов. «Посмотрел лыжную эстафету и поехал на стадион в правильном направлении». Латыпов — о своей медали

Конькобежка Ангелина Голикова в воскресенье завоевала первую медаль Пекина для представителей своей команды. 30-летняя чемпионка мира стала третьей на 500 м на третьей для себя Олимпиаде. Среди других претендентов была Ольга Фаткулина. Только серебряный призер Сочи-2014 на этой дистанции, которая несла знамя команды на церемонии открытия этих Игр вместе с капитаном хоккеистов Вадимом Шипачевым, осталась десятой.

Эдуард Латыпов. Фото Getty Images
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Наши на этой Олимпиаде

У россиян в Пекине-2022 есть весь набор эмоций.

У наших были грусть и слезы вместо бронзы или более ценных медалей, когда лыжница Непряева стала четвертой и уступила одну десятую на 10 км, а конькобежец Сергей Трофимов на 5000 м или саночки в эстафетных заездах — четыре десятых. Или когда биатлонист Цветков остался фактически в одном выстреле от золота или в четырех секундах от медали в индивидуальной гонке на 20 км, а затем в паре секунд от тройки в спринте на 10 км.

Есть злость от результатов только на себя или всех вокруг. Место для суровой самокритики у лыжников и биатлонистов, а также конькобежцев или фристайлиста-акробата Ильи Бурова в команде с Любовью и Станиславом Никитиными. Или разноса в стиле скелетонистки Елены Никитиной.

И здорово, что сейчас время для большого спорта и красивых побед. Итог — на заключительной неделе Олимпиады-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вероника Степанова
Вик Уайлд
Константин Ивлиев
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
Татьяна Иванова
Эдуард Латыпов
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