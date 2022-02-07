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Пекин-2022

7 февраля, 23:55

Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады

Российские спортсмены за три дня на Олимпиаде-2022 завоевали 7 медалей
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Камила Валиева, Александр Большунов, Наталья Непряева.
Наталья Непряева.
Фото Getty Images
Александр Большунов и Денис Спицов.
Фото Getty Images
Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов.
Фото Getty Images
Анастасия Смирнова.
Фото Getty Images
Камила Валиева и Марк Кондратюк (в центре) в ложе команды ОКР.
Фото Getty Images
Ирма Махиня, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
Фото Getty Images
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Российские звезды Пекина в первые дни Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) за три медальных дня на Олимпиаде-2022 завоевали 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Наталья Непряева. Фото Getty Images
Наталья Непряева.
Фото Getty Images

Наталья Непряева и первая медаль

Женский скиатлон стал первым медальным стартом Пекина-2022, лучшая российская лыжница завершила его с серебром. В эту субботу очередной титул забрала неудержимая Тереза Йохауг. Непряеву назвали первой среди землян после норвежской инопланетянки. Наталья после непростой классической половины вышла победительницей борьбы с оставшимися на последних километрах соперницами и обошла австрийку Терезу Штадлобер в споре за второе место.

5&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Наталья Непряева празднует серебро в&nbsp;скиатлоне Олимпиады-2022. Непряева — лучшая среди землян. А Йохауг просто инопланетянка

«Задача-минимум на Олимпиаду выполнена. Теперь надо решать задачу-максимум», — заметила победительница «Тур де Ски». И ей было очень непросто сдержать слезы. Не скрывала эмоций, только по другому поводу, Юлия Ступак. Говоря о месте в третьем десятке, она даже задалась вопросом о смысле продолжения карьеры. Вскоре глава федерации Елена Вяльбе и сама лыжница в схожем стиле с Непряевой заметили: радоваться или расстраиваться некогда, на этой Олимпиаде еще много гонок.

Александр Большунов и Денис Спицов. Фото Getty Images
Александр Большунов и Денис Спицов.
Фото Getty Images

Александр Большунов и первое золото

Российские лыжники эффектно провели свой первый старт в Пекине-2022. Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне, оставил эту гонку за собой на Играх и в воскресенье завоевал первый титул олимпийского чемпиона. Лидер российской команды сделал это невероятно уверенно, его отрыв от ближайшего преследователя и норвежских конкурентов выглядел просто инопланетным. На последних километрах Александр принимал поздравления от тренеров и на финишной прямой взял в руки флаг ОКР. Денис Спицов следом за Большуновым оторвался от всех потенциальных конкурентов, финишировал с не менее впечатляющим отрывом от третьего призера финна Ийво Нисканена и попал в объятия чемпиона. Александра не сбило с ритма падение в начале гонки, а Дениса — в ее конце.

Александр Большунов финиширует с&nbsp;флагом ОКР на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

После гонки набралось еще немало запоминающегося: победное селфи Большунова с сообщением о ненапрасной работе на долгом пути, отложенное поздравление отца с днем рождения, немного поломанный на радостях подиум, четкий ответ американскому журналисту на вопрос о допинге и другие чемпионские слова. Еще одна картинка: ликующая при просмотре гонки Елена Вяльбе с ноутбуком на борту самолета в Пекин. Александр дошел до олимпийского золота в непросто складывавшемся сезоне. И в противостоянии россиянина с провалившими предолимпийский сбор и первую гонку Йоханнесом Клебо и всей норвежской командой определенно еще больше интриги.

Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов. Фото Getty Images
Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов.
Фото Getty Images

Александр Логинов и редкая награда биатлонистов

Российская сборная стала третьей в смешанной эстафете. Наши биатлонисты перевернули субботнюю гонку стараниями Александра Логинова — от штрафного круга на втором этапе до лидерства с третьего до финальной стрельбы. Александр принял эстафету после этапов Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой с минутным отставанием, вытащил команду на первое место и отправил на дистанцию Эдуарда Латыпова. Биатлониста, который в начале года завис на карантине из-за коронавируса во время немецкого этапа Кубка мира и с боем прилетел в Пекине.

5&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Эдуард Латыпов. Россия в полутора секундах от золота. Но бронза после 13 промахов — тоже круто

Латыпов хватался за золотой шанс, но лишний, 13-й для команды промах на последней стрельбе привел к финишной разборке с Йоханнесом Бе и Кантеном Фийон-Майе. Норвежец пробился к золоту, француз забрал серебро. Пусть было обидно, с учетом обстоятельств эту редкую для российского биатлона олимпийскую медаль эстафетная команда сочла в какой-то степени победой. Тем более иных поводов для радости может и не случиться.

Анастасия Смирнова. Фото Getty Images
Анастасия Смирнова.
Фото Getty Images

Анастасия Смирнова и историческая медаль фристайлисток

Россияне и россиянки не так часто становились призерами олимпийских турниров по фристайлу в могуле. Бронзовый призер чемпионата мира Смирнова ворвалась в тройку лучших в Пекине-2022. Анастасия стала первой россиянкой за 28 лет, кто взял медаль в своей дисциплине после Елизаветы Кожевниковой (серебро-92 и бронза-94).

Анастасия Смирнова. 19-летняя могулистка принесла России историческую медаль. Последний олимпийский пьедестал у наших фристайлисток был 28 лет назад

19-летняя спортсменка в это воскресенье уступила только австралийке Джакаре Энтони и американке Джелин Коф. И искренне расстроилась: да, завоевала историческую для страны медаль, но хотелось, чтобы она была золотой. И это — мотивация на новый олимпийский цикл.

Камила Валиева и Марк Кондратюк (в центре) в ложе команды ОКР. Фото Getty Images
Камила Валиева и Марк Кондратюк (в центре) в ложе команды ОКР.
Фото Getty Images

Камила Валиева и золотая команда фигуристов

Сборная России по фигурному катанию после старта командного турнира перед церемонией открытия Игр провела два сильных соревновательных дня в воскресенье и понедельник. Россияне выставили на командник первых номеров во всех видах. По ходу соревнований наши не стали делать одну или две замены, пока соперники не выставляли лучших и делали «подарки» своими перестановками. Пусть некоторые предложения по коррективам состава могли вызвать вопросы, они же возникли с учетом полного отказа от использования других фигуристов.

Марк Кондратюк. Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника

Марк Кондратюк произвел сильное впечатление в мужской части турнира не только на актера Бена Стиллера. Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, несмотря на болезненное падение, выиграла произвольную программу после раннего подъема. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов внесли свой вклад в золотой итог, но при этом дважды уступили в споре за первое место в своих прокатах двум разным дуэтам американцев. Кацалапов стал первым двукратным олимпийским чемпионом в команднике, в Сочи-2014 он выиграл с Еленой Ильиных.

Камила Валиева. Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева

Камила Валиева дебютировала на олимпийском льду и в произвольной программе стала первой в истории Игр девушкой с приземленным и засчитанным четверным прыжком. 15-летнюю фигуристку группы Этери Тутберидзе смущали вопросами о непобедимости. И теперь, после того как ее олимпийская мечта сбылась, Валиева переходит к личным соревнованиям вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

Ирма Махиня, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Фото Getty Images
Ирма Махиня, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
Фото Getty Images

Россияне и уникальная медаль в прыжках с трамплина

Вечером понедельника в Пекине-2022 состоялся новый сильный сюжет в дебютной микст-дисциплине — смешанном командном турнире прыгунов с трамплина. Расклад этого соревнования стал для нас сказочным не только потому, что многое изменилось после волны дисквалификаций за неправильные комбинезоны пяти девушек четыре топ-сборных.

Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и&nbsp;Евгений Климов празднуют историческое олимпийское серебро. Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона

Российские прыгуны вместе и порознь не входили в число реальных претендентов на высокие места, но выступили сильно. Опыт Ирины Аввакумовой и Евгения Климова, молодость Ирмы Махини и Данила Садреева с хорошими прыжками принесли им уникальное серебро. За всю историю сборных России и СССР у летающих лыжников была только одна олимпийская медаль — Владимир Белоусов стал чемпионом в Гренобле-1968.

Наши на Олимпиаде

Россияне также запомнились другими яркими выступлениями — не только на спортивных аренах. В том числе:

— Представители других видов спорта обрушились на хоккеистов за отдельный самолет из Москвы в Пекин. Среди них высказались прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова и конькобежец Руслан Захаров.

— Сами хоккеисты все объяснили соображениями ковид-безопасности самой большой делегации в составе команды ОКР. Коронавирусных историй и ограничений на Олимпиаде более чем достаточно, а некоторые из них приводят к абсурдным случаям со срывом начала матча и игры в респираторах — так было у женских сборных России и Канады.

— Если россияне на этой Олимпиаде сталкиваются с расхождением между ожиданиями и проблемами, то плачут или ругаются очень искренне. Критично оценили свое выступление саночники Семен Павличенко и Роман Репилов. Биатлонистка Светлана Миронова по примеру Клебо емко связала эмоциональное состояние с пятой точкой после индивидуальной гонки, в которой она с допустившей десять промахов Нигматуллиной была далека от медалей, а Резцова — в одном точном выстреле. И у многих при этом есть возможность уйти в позитив.

Продолжение от лыжников, фигуристов, биатлонистов и представителей других видов, а также старт хоккеистов — на этой неделе Олимпиады-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по фигурному катанию
Александр Большунов
Александр Логинов (биатлон)
Анастасия Смирнова
Ирина Аввакумова
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Наталья Непряева
Эдуард Латыпов
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