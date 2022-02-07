Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады

Российские звезды Пекина в первые дни Игр-2022.

Спортсмены команды ROC (Олимпийского комитета России) за три медальных дня на Олимпиаде-2022 завоевали 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Наталья Непряева. Фото Getty Images

Наталья Непряева и первая медаль

Женский скиатлон стал первым медальным стартом Пекина-2022, лучшая российская лыжница завершила его с серебром. В эту субботу очередной титул забрала неудержимая Тереза Йохауг. Непряеву назвали первой среди землян после норвежской инопланетянки. Наталья после непростой классической половины вышла победительницей борьбы с оставшимися на последних километрах соперницами и обошла австрийку Терезу Штадлобер в споре за второе место.

«Задача-минимум на Олимпиаду выполнена. Теперь надо решать задачу-максимум», — заметила победительница «Тур де Ски». И ей было очень непросто сдержать слезы. Не скрывала эмоций, только по другому поводу, Юлия Ступак. Говоря о месте в третьем десятке, она даже задалась вопросом о смысле продолжения карьеры. Вскоре глава федерации Елена Вяльбе и сама лыжница в схожем стиле с Непряевой заметили: радоваться или расстраиваться некогда, на этой Олимпиаде еще много гонок.

Александр Большунов и Денис Спицов. Фото Getty Images

Александр Большунов и первое золото

Российские лыжники эффектно провели свой первый старт в Пекине-2022. Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне, оставил эту гонку за собой на Играх и в воскресенье завоевал первый титул олимпийского чемпиона. Лидер российской команды сделал это невероятно уверенно, его отрыв от ближайшего преследователя и норвежских конкурентов выглядел просто инопланетным. На последних километрах Александр принимал поздравления от тренеров и на финишной прямой взял в руки флаг ОКР. Денис Спицов следом за Большуновым оторвался от всех потенциальных конкурентов, финишировал с не менее впечатляющим отрывом от третьего призера финна Ийво Нисканена и попал в объятия чемпиона. Александра не сбило с ритма падение в начале гонки, а Дениса — в ее конце.

После гонки набралось еще немало запоминающегося: победное селфи Большунова с сообщением о ненапрасной работе на долгом пути, отложенное поздравление отца с днем рождения, немного поломанный на радостях подиум, четкий ответ американскому журналисту на вопрос о допинге и другие чемпионские слова. Еще одна картинка: ликующая при просмотре гонки Елена Вяльбе с ноутбуком на борту самолета в Пекин. Александр дошел до олимпийского золота в непросто складывавшемся сезоне. И в противостоянии россиянина с провалившими предолимпийский сбор и первую гонку Йоханнесом Клебо и всей норвежской командой определенно еще больше интриги.

Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов. Фото Getty Images

Александр Логинов и редкая награда биатлонистов

Российская сборная стала третьей в смешанной эстафете. Наши биатлонисты перевернули субботнюю гонку стараниями Александра Логинова — от штрафного круга на втором этапе до лидерства с третьего до финальной стрельбы. Александр принял эстафету после этапов Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой с минутным отставанием, вытащил команду на первое место и отправил на дистанцию Эдуарда Латыпова. Биатлониста, который в начале года завис на карантине из-за коронавируса во время немецкого этапа Кубка мира и с боем прилетел в Пекине.

Латыпов хватался за золотой шанс, но лишний, 13-й для команды промах на последней стрельбе привел к финишной разборке с Йоханнесом Бе и Кантеном Фийон-Майе. Норвежец пробился к золоту, француз забрал серебро. Пусть было обидно, с учетом обстоятельств эту редкую для российского биатлона олимпийскую медаль эстафетная команда сочла в какой-то степени победой. Тем более иных поводов для радости может и не случиться.

Анастасия Смирнова. Фото Getty Images

Анастасия Смирнова и историческая медаль фристайлисток

Россияне и россиянки не так часто становились призерами олимпийских турниров по фристайлу в могуле. Бронзовый призер чемпионата мира Смирнова ворвалась в тройку лучших в Пекине-2022. Анастасия стала первой россиянкой за 28 лет, кто взял медаль в своей дисциплине после Елизаветы Кожевниковой (серебро-92 и бронза-94).

19-летняя спортсменка в это воскресенье уступила только австралийке Джакаре Энтони и американке Джелин Коф. И искренне расстроилась: да, завоевала историческую для страны медаль, но хотелось, чтобы она была золотой. И это — мотивация на новый олимпийский цикл.

Камила Валиева и Марк Кондратюк (в центре) в ложе команды ОКР. Фото Getty Images

Камила Валиева и золотая команда фигуристов

Сборная России по фигурному катанию после старта командного турнира перед церемонией открытия Игр провела два сильных соревновательных дня в воскресенье и понедельник. Россияне выставили на командник первых номеров во всех видах. По ходу соревнований наши не стали делать одну или две замены, пока соперники не выставляли лучших и делали «подарки» своими перестановками. Пусть некоторые предложения по коррективам состава могли вызвать вопросы, они же возникли с учетом полного отказа от использования других фигуристов.

Марк Кондратюк произвел сильное впечатление в мужской части турнира не только на актера Бена Стиллера. Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, несмотря на болезненное падение, выиграла произвольную программу после раннего подъема. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов внесли свой вклад в золотой итог, но при этом дважды уступили в споре за первое место в своих прокатах двум разным дуэтам американцев. Кацалапов стал первым двукратным олимпийским чемпионом в команднике, в Сочи-2014 он выиграл с Еленой Ильиных.

Камила Валиева дебютировала на олимпийском льду и в произвольной программе стала первой в истории Игр девушкой с приземленным и засчитанным четверным прыжком. 15-летнюю фигуристку группы Этери Тутберидзе смущали вопросами о непобедимости. И теперь, после того как ее олимпийская мечта сбылась, Валиева переходит к личным соревнованиям вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

Ирма Махиня, Данил Сардеев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Фото Getty Images

Россияне и уникальная медаль в прыжках с трамплина

Вечером понедельника в Пекине-2022 состоялся новый сильный сюжет в дебютной микст-дисциплине — смешанном командном турнире прыгунов с трамплина. Расклад этого соревнования стал для нас сказочным не только потому, что многое изменилось после волны дисквалификаций за неправильные комбинезоны пяти девушек четыре топ-сборных.

Российские прыгуны вместе и порознь не входили в число реальных претендентов на высокие места, но выступили сильно. Опыт Ирины Аввакумовой и Евгения Климова, молодость Ирмы Махини и Данила Садреева с хорошими прыжками принесли им уникальное серебро. За всю историю сборных России и СССР у летающих лыжников была только одна олимпийская медаль — Владимир Белоусов стал чемпионом в Гренобле-1968.

Наши на Олимпиаде

Россияне также запомнились другими яркими выступлениями — не только на спортивных аренах. В том числе:

— Представители других видов спорта обрушились на хоккеистов за отдельный самолет из Москвы в Пекин. Среди них высказались прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова и конькобежец Руслан Захаров.

— Сами хоккеисты все объяснили соображениями ковид-безопасности самой большой делегации в составе команды ОКР. Коронавирусных историй и ограничений на Олимпиаде более чем достаточно, а некоторые из них приводят к абсурдным случаям со срывом начала матча и игры в респираторах — так было у женских сборных России и Канады.

— Если россияне на этой Олимпиаде сталкиваются с расхождением между ожиданиями и проблемами, то плачут или ругаются очень искренне. Критично оценили свое выступление саночники Семен Павличенко и Роман Репилов. Биатлонистка Светлана Миронова по примеру Клебо емко связала эмоциональное состояние с пятой точкой после индивидуальной гонки, в которой она с допустившей десять промахов Нигматуллиной была далека от медалей, а Резцова — в одном точном выстреле. И у многих при этом есть возможность уйти в позитив.

Продолжение от лыжников, фигуристов, биатлонистов и представителей других видов, а также старт хоккеистов — на этой неделе Олимпиады-2022.