«Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом берет медаль в конькобежке

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров обошли американцев, но не смогли справиться с норвежцами.

Олимпийские игры-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка

Финал А

1. Норвегия (Халлйейр Энгебротен, Педер Конгсеуг, Сверре Лунде Педерсен) — 3.38,08

2. Россия (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.40,46

Финал B

1. США (Кейси Доусон, Эмери Леман, Джои Мантия) — 3.38,81

2. Нидерланды (Марсель Боскер, Свен Крамер, Патрик Руст) — 3.41,62

На Национальном конькобежном стадионе в олимпийском Пекине продолжаются соревнования по конькобежному спорту. 15 февраля разыгрывались медали в командной гонке преследования. В этом виде две сборные из трех человек стартуют с противоположных сторон овала и соревнуются на время. Квалификация прошла еще 13 февраля, а сегодня мы следили за полуфиналами и финалом.

Спасибо Китаю

Сборную России в этом виде представляли Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Александр Румянцев и Сергей Трофимов. В квалификации мы бежали в последнем забеге в паре с самой слабой командой — сборной Китая. Необходимо было пробиться в заветную четверку. Первая половина для наших спортсменов прошла не очень хорошо, мы не поднимались на отсечках выше шестой позиции, но ближе к концу парням удалось прибавить и показать третье место. Позади остались даже голландцы с легендарным Свеном Крамером в составе. А в полуфинале нам в соперники досталась сборная США.

«Спасибо китайцам, они нам помогли, — заявил Руслан Захаров российским журналистам после заезда. — Видели их уже на последнем круге. В эмоциональном плане важная гонка, сняли напряжение, послезавтра всех порвем. Результат позволяет нам продолжить бороться за медаль. Но в полуфинале все обнуляется. Все команды равны, у нас с соперниками равные шансы на медали. Простая математика: 75%, что у нас будет медаль, и 25%, что у нас будет золото. То, что в полуфинале с нами будут американцы, — это плюс-минус для журналистов, а нам без разницы! Все четыре команды равны. Надеюсь, американцев догоним так же, как сегодня китайцев».

Полуфинал, в отличие от квалификации, проходит по системе плей-офф. Здесь уже не подсчитываются времена всех четырех сборных, главное — приехать быстрее соперников по заезду. Сборная США в квалификации нас опередила, поэтому заезд обещал быть крайне сложным. Старт остался за российскими конькобежцами, но затем вперед вырвались соперники из Соединенных Штатов. Обе команды шли примерно на равных, отставания были в пределах 0,3 секунды. Однако ближе к финишу российская сборная снова прибавила и привезла оппонентам 0,43 секунды. А самое главное — мы приехали с олимпийским рекордом! Такой результат придавал дополнительный оптимизм перед финальным заездом.

Достойное серебро

А в финале нас ждали норвежцы, которые прошлись катком по всем соперникам в квалификации и по звездной команде Нидерландов в полуфинале. Соперник изначально считался явным фаворитом в борьбе за золото, но рекордное время россиян в полуфинале заставило в этом усомниться. Тем не менее соперники быстро перехватили инициативу и не позволили нашей команде приблизиться к себе. Российская сборная приехала второй с отставанием в 2,38 секунды.

Это вторая медаль сборной России по конькобежному спорту в Пекине после бронзы Ангелины Голиковой в заезде на 500 метров. Но не стоит забывать и про наш олимпийский рекорд! Норвежцы в победном финале не смогли приблизиться к нашему полуфинальному времени (03.36,62).

После окончания заезда эмоциями с «СЭ» поделился президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Мы рады этой медали! Ребята молодцы, конечно. Блестяще провели полуфинал, выиграли его с олимпийским рекордом. В финале мы оказались слабее, чем Норвегия. Но ничего. Эта медаль дорогого стоит. Давно ее не было у нас в мужской командной гонке. Упущенное золото? Нет, я считаю, что это выигранное и заслуженное серебро, которое для нас равно золоту», — сказал Кравцов.