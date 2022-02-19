Лидер сборной России выиграл на этих Олимпийских играх три титула и вышел на награждение марафона в золотых сапогах.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.

Мужчины. Масс-старт, 28,4 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) — 5,5

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 7,0

4. Артем Мальцев (Россия) — 10,7

5. Шур Рете (Норвегия) — 15,8

6. Денис Спицов (Россия) — 26,2

Большунов официально стал королем лыж, то есть выиграл заключительный марафон на Олимпийских играх после победы в скиатлоне. Тот факт, что дистанция из-за экстремальной погоды была сокращена с 50 до 30 километров, в этом смысле ничего не значит. В общей сложности Большунов выиграл больше половины золотых наград из копилки нашей сборной. До него еще ни одному лыжнику мира не удавалось выиграть на одних Олимпийских играх сразу пять медалей, максимум четыре брали пять лыжников, в том числе норвежцы Петтер Нортуг и Бьорн Дэли.

Поцеловал китайский снег после финиша

— Когда узнали, что сокращают дистанцию, о чем подумали?

— Немного расстроился, хотелось бежать 50 километров даже в таких условиях. Когда бежали, погода успокоилась, был не такой сильный ветер. Не так уж и холодно. В принципе, эту тридцатку с таким ветром можно сравнить и с 50 километрами. Здесь и высота, и сложные условия, и результат неплохой...

— Третье золото на этой Олимпиаде. Какими словами вы бы это описали?

— Ха-ха, такие слова нельзя говорить! А то сейчас опять начнутся новости какие-нибудь... Это грандиозно!

— Откуда такие золотые сапоги?

— После первой гонки я их увидел, не скажу где, и подумал: «Было бы неплохо, если бы и у меня такие были». И вот, когда заработал третью золотую медаль, мне их принесли.

— У вас три золота на Олимпиаде, у Клебо — два. Принципиальный момент?

— Было бы неплохо, если бы было четыре. Но я благодарен судьбе, что смог завоевать три золота. Это что-то невероятное.

— Теперь вас можно называть великим?

— Вы можете называть как хотите, но я себя великим не считаю. Есть много спортсменов, у которых намного больше медалей.

— А королем лыж себя считаете? Там ведь, по идее, нужно было выиграть дистанцию 50 километров.

— Наверное, гонку специально сократили, ха-ха! А вообще, не знаю, это у вас нужно спрашивать.

— После финиша вы упали. Это потому, что силы кончились?

— Нет, я хотел поцеловать китайский снег. Хочу сказать спасибо китайской земле, что она так меня приняла, что я смог здесь стать олимпийским чемпионом. Это невероятно.

Чем сложнее погода, тем нам, русским, проще

— Вы наверняка будете знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр.

— Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго. Скажут — понесу. Я — за.

— После финиша вы трогательно встретили ребят из Бразилии и Хорватии, которые были в числе последних. Это прямо как Бьорн Дэли, который встречал кенийца на финише.

— Да, я поздравил ребят, что финишировали. Они тоже меня поздравили, пожелали удачи. Хорват немного по-русски говорит.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Иностранцы уже смеются: чем сложнее погодные условия — тем русским лучше.

— Не скажу, что такая погода — это хорошо. Но получается, что чем сложнее, тем нам проще. Когда мы бежали 30 километров «коньком» в Норвегии, тоже было холодно и сильный ветер, и я тоже выиграл с отрывом. Тут погода была такая же, даже чуть лучше — по крайней мере, было видно, куда бежать. Там заметало так, что вообще ничего не видишь. Условия для всех одинаковые, и я думаю, здесь, как и в любой гонке, выигрывает сильнейший.

— Вы ведь могли выиграть золото еще четыре года назад, в Пхенчхане...

— Наверное, даже хорошо, что тогда не смог завоевать. Потому что здесь у меня была очень большая мотивация. Хотел как минимум две золотые медали, а получилось три. Я очень горд этим результатом.