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Елистратов: «Не так хотелось завершить Олимпиаду! Не знаю что лучше — не попасть на игры из-за ковида или стать 4-м»

Елистратов недоволен результатом в эстафете на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Российский шорт-трекист Семен Елистратов выложил пост в Instagram после четвертого места в финале мужской эстафеты на 5000 м на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно не так хотелось завершить Олимпийские игры! 4-е место! Не знаю что лучше — не попасть на олимпийские игры из-за ковида или стать 4-м! Всем спасибо за поддержку! Мы боролись до конца! Олимпиада всегда все расставляет по своим местам, ошибки были! Что ты заслуживаешь, то и получаешь!

Поздравляю команды Канады, Кореи и Италии с пьедесталом — все заслуженно! Семья, болельщики, друзья, все неравнодушные к шорт-треку — простите, что сегодня Вас не порадовали! Работаем дальше», — написал Елистратов.

Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии. Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за третье место.

На Олимпиаде-2022 Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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