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Допинг

3 марта, 18:26

Валиева: «Я не принимала допинг сознательно»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка отметила, что не употребляла запрещенные вещества сознательно.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, так долго об это мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — сказала Валиева в интервью NHK.

Камила Валиева. «Дисквалификация Валиевой может стать главой в развале мирового спорта». Мария Захарова — о дискриминации российских атлетов

Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) также объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Российская команда опустилась на третью строчку, первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.

Фигурное катание
Камила Валиева
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