Валиева: «Я не принимала допинг сознательно»

Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка отметила, что не употребляла запрещенные вещества сознательно.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

«Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, так долго об это мечтал. Приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — сказала Валиева в интервью NHK.

Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) также объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Российская команда опустилась на третью строчку, первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.